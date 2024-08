Kraven – Il Cacciatore: nuovo trailer italiano con un primo sguardo al supercattivo Rhino

Dall’11 dicembre 2024 nei cinema italiani con Sony Pictures l’atteso Kraven – Il Cacciatore, debutto cinematografico del popolare antagonista di Spider-Man che si preannuncia brutale e accompagnato in Italia da un divieto ai minori di 14 anni. Si tratta del sesto film del Sony’s Spider-Man Universe (SSU) dopo Venom, Venom – La furia di Carnage, i disastrosi Morbius e Madame Web e Venom: The Last Dance aka Venom 3 in uscita a ottobre 2024.

Il trailer presenta nuove sequenze del film dopo che il film è stato sottoposto ad alcune estese riprese aggiuntive, e ci offre anche un primo sguardo al supercattivo Rhino.

Kraven Il Cacciatore – Trama e cast

Kraven – Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta l’immigrato russo Sergei Kravinoff, che è in missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore nel mondo.

Il cast del film include anche Ariana DeBose nel ruolo di Calypso, Russell Crowe nel ruolo di Nikolai Kravinoff, Fred Hechinger come Chameleon, Alessandro Nivola nel ruolo di un cattivo non rivelato, Levi Miller e il protagonista della miniserie tv Catch-22 Christopher Abbott nel ruolo dell’antagonista principale, Straniero (Foreigner).

Kraven Il Cacciatore – Nuovo trailer italiano ufficiale

Taylor-Johnson ha definito il progetto “un film Marvel fortemente ancorato al mondo reale. Sappiamo che è un cacciatore feroce, un killer altamente addestrato”. Ha proclamato con entusiasmo: “Ca**o sì, sarà vietato ai minori!”

J.C. Chandor dirige il film da una sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man).

Curiosità sul film

Quarto film ambientato nello Spider-Man Universe di Sony (SSU), lo stesso universo dei film Venom (2018), Venom – La furia di Carnage (2021), Morbius (2022), Silver Sable, The Black Cat, Nightwatch, Jackpot, Silk e Madame Web (2024).Il film è diretto dal regista J.C. Chandor (Triple Frontier) da una sceneggiatura scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk (Jack Reacher – Punto di non ritorno, The Equalizer), basata sul personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko. Marcum e Holloway sono un duo di sceneggiatori che lavorano spesso insieme, tra i loro lavori in tandem ricordiamo Iron Man, Transformers – L’ultimo cavaliere e Uncharted .

. Aaron Taylor-Johnson in un’intervista con ComicBook ha detto: “Kraven è un personaggio bellissimo. Sergei Kravinov è un personaggio bellissimo perché è qualcuno che capisce davvero se stesso e ha dei difetti. Questo è un personaggio che è stato costruito secoli fa ed è in un nuovo tempo ed era, ma sarà il cacciatore che tutti vorremmo vedere? Sì, assolutamente. Assolutamente.”

Gli addominali scolpiti di Aaron Taylor-Johnson, ben visibili sul poster, sono veri e non ritoccati. Il fotografo Gavin Bond, che ha scattato la foto originale, lo ha confermato: “Sì, quegli addominali sono veri, questo ragazzo ha fatto ore serie in palestra”.

Il dirigente della Sony Sanford Panitch ha dovuto cercare su Google il nome di Aaron Taylor-Johnson prima di sceglierlo per il ruolo.

Prima che Aaron Taylor-Johnson venisse scelto per il ruolo di Kraven the Hunter, Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington e Adam Driver erano tutti in lizza per il ruolo.

Jodie Turner-Smith e Taylour Paige erano in lizza per interpretare Calypso Ezili prima che Ariana DeBose venisse scelta.

Questa è la terza volta che Aaron Taylor-Johnson e la seconda volta che Russell Crowe interpretano personaggi Marvel.

(2022). Ci sono stati molti tentativi di portare Kraven the Hunter sul grande schermo, che alla fine sono falliti. Sam Raimi voleva che apparisse in Spider-Man 4 prima che fosse cancellato, e la lancia di Kraven è apparsa in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014) come accenno per la sua prevista apparizione nel film sui Sinistri Sei anche questo annullato.

Per quanto riguarda l’MCU, Ryan Coogler voleva includerlo in Black Panther (2018), ispirandosi al fumetto Black Panther di Christopher Priest, ma non è riuscito ad assicurarsi i diritti. Jon Watts voleva che Kraven fosse il cattivo di riserva di Spider-Man: No Way Home (2021) nel caso in cui la storia del multiverso non avesse avuto successo.

A Kodi Smit-McPhee è stata offerta la parte di Chameleon ma è stato costretto a rifiutare a causa di un conflitto di programmazione, con il ruolo che è andato a Fred Hechinger.

Kraven the Hunter è stato presumibilmente ispirato dal racconto di Richard Connell del 1924 Pericolosa Partita (“The Most Dangerous Game”) su un aristocratico russo che caccia persone per la sfida. Al suo debutto in The Amazing Spider-Man #15 (agosto 1964), Kraven si riferisce a Spider-Man come “La partita più pericolosa”.

Aaron Taylor-Johnson è stato preso in considerazione per interpretare Spider-Man in The Amazing Spider-Man (2012).

Il film”Kraven – Il Cacciatore” non farà parte del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Rhino (Aleksei Sytsevich) nei fumetti e al cinema

Rhino è stato creato dallo scrittore Stan Lee e dall’artista John Romita Sr., ed è apparso per la prima volta in The Amazing Spider-Man n. 41 (ottobre 1966).

Quando gli scienziati sperimentano su Aleksei Sytsevich, diventa probabilmente l’uomo più forte in vita, vantando la forza di un rinoceronte. Il processo lega anche in modo permanente il suo costume duro, protettivo e cornuto alla sua carne, da cui il suo nome in codice: Rhino. Nonostante la sua potenza e la sua straordinaria resilienza, il lento di comprendonio Rhino è un inganno distruttivo di criminali più subdoli che una vera minaccia per la società. Il piccolo sicario russo Aleksei Sytsevich viene attirato dalle promesse di ricchezza e potere degli scienziati Igor Stanislav e Georgi Reznikova, che lo sottopongono a una serie di esperimenti progettati per creare un potente assassino. Credono che l’intelletto di Aleksei sia troppo limitato perché possa tradirli, ma i mesi di cure non solo conferiscono ad Aleksei poteri fisici sovrumani, ma aumentano anche la sua intelligenza. Ora soprannominato “Rhino”, Aleksei si rivolta contro i suoi benefattori e decide di usare i suoi nuovi poteri per diventare ricco, distruggendo il loro laboratorio nel processo. In viaggio negli Stati Uniti, Aleksei viene ingaggiato per rapire l’astronauta statunitense John Jameson, figlio dell’editore del Daily Bugle J. Jonah Jameson, ma subisce una sconfitta da parte di Peter Parker, alias Spider-Man. Viene arrestato e messo sotto sedazione in un ospedale penitenziario statale.

Uno degli avversari più importanti di Spider-Man, Rhino è stato adattato in varie media sin dal suo debutto originale durante la Silver Age dei fumetti, tra cui serie televisive animate e videogiochi. È apparso anche in prodotti Marvel come action figures e carte collezionabili.

Al cinema quella di Alessandro Nivola è la seconda incarnazione live-action per il grande schermo di Rhino dopo quella di Paul Giamatti con indosso un’armatura hi-tech ispirata ad un rinoceronte, simile all’incarnazione Ultimate Marvel del personaggio, nel film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014).

Straniero (The Foreigner) nei fumetti

Creato da Peter David e Mark Beachum e ispirato all’attore Patrick McGoohan, noto per il ruolo di “Numero 6” nella serie tv britannica “il prigioniero” del 1967. Straniero ha debuttato oltre 35 anni fa, nel 1986, e da allora è stato una perenne spina nel fianco di Spidey.

Straniero la cui identità è sconosciuta, è un mercenario e assassino. Sebbene non abbia abilità sovrumane, ha allenato il suo corpo per essere in condizioni fisiche assolutamente ottimali, è tra i più grandi praticanti di arti marziali nell’universo Marvel e, in quanto assassino professionista, che è sfuggito al rilevamento da parte di varie agenzie di polizia internazionali, è altamente intelligente. È spesso raffigurato come estremamente competente.

Sebbene “Straniero” sia stato creato da David e Beachum, la sua prima menzione è stata nelle pagine di Web Of Spider-Man n.15 di David Michelinie e Mike Harris nel giugno 1986, dopo che Peter David ha chiesto un favore a Michelinie per introdurre la sua creazione. Il mercenario e maniaco del gioco d’azzardo Chance vede Spidey dondolarsi per la città interferendo con il suo ultimo lavoro. Chiama il suo capo, Straniero, e scommette 10.000$ che potrebbe uccidere l’arrampicamuri in 24 ore, cosa che Foreigner accetta volentieri…Straniero fa poi la sua prima apparizione completa in Peter Parker, The Spectacular Spider-Man n.116, quando Sabretooth gli fa visita in cerca di lavoro e di un invito alla sua più grande operazione di assassini del mondo, il 1400 Club…Un anno dopo, nelle pagine di Peter Parker, The Spectacular Spider-Man n.129, scopriamo che Straniero è responsabile dell’omicidio del criminale Blaze e che aveva incastrato Spidey per l’omicidio. È allora che Spidey scopre di quanto sia pericolo e sfuggente questo nemico.

Kraven The Hunter – Il fumetto originale

Kraven (Sergei Kravinoff) debutta nell’albo The Amazing Spider-Man n.15 (agosto 1964) come antagonista ricorrente di Spider-Man. Tuttavia il personaggio è stato anche descritto come un antieroe e un alleato della supereroina Squirrel Girl quindi si comprende la sua inclusione nell’universo Sony di antieroi che già include Venom e Morbius.

Nei fumetti Kraven è un rinomato cacciatore che mira a uccidere Spider-Man per dimostrarsi il più grande cacciatore del mondo, ma mantiene un suo codice d’onore e senso di giustizia, trattando i suoi avversari da pari a pari. È anche il fratellastro del Camaleonte e uno dei membri fondatori della squadra di supercriminali noti come Sinistri Sei. Con il passare del tempo e con l’accumularsi degli scontri con Spider-Man, il desiderio di Kraven di trionfare è diventato un’ossessione che culminerà in una storia classica del 1987 chiamata “L’ultima caccia di Kraven” parte della saga nota Tremenda simmetria (Fearful Symmetry). “L’ultima caccia di Kraven” è ampiamente considerata una delle migliori storie di Spider-Man di tutti i tempi. Kraven cattura e droga Spider-Man e ne prende il posto per dimostrarsi superiore alla sua nemesi. Tutto culmina in uno scioccante suicidio, con Kraven che muore pensando di aver finalmente battuto lo storico avversario. Purtroppo il Kraven suicida non può accedere al paradiso e così Spider-Man aiuterà lo spirito del suo antagonista sconfiggendone la parte malvagia e permettendo a quella buona di ascendere. Visto che però che nei fumetti non tutti i morti restano tali per sempre, Kraven ad un certo punto sarà resuscitato dai membri della sua famiglia.

LA FAMIGLIA KRAVINOFF

Nikolai Kravinoff patriarca di tutti i Kraven è stato il più determinato avversario di Spider-Man. È stato anche responsabile di uno dei peggiori e traumatici momenti vissuti da Spider-Man che Kraven seppellisce vivo e rimpiazza nella caccia ai criminali confermando il suo duplice ruolo di criminale e antieroe.

Fratellastro e servitore di Kraven, Chameleon / Camaleonte aka Dmitri Smerdyakov (il personaggio è già apparso in “Spider-Man: No Way Home) convince il suo fratellastro a venire negli Stati Uniti e dare la caccia a Spider-Man che diventa per Kraven una vera e propria ossessione. Spider-Man però sconfigge ripetutamente Kraven che non si riprenderà più dall’umiliazione subita. Chamelon non è da meno, arriva persino a costruire versioni robot dei genitori defunti di Spider-Man per tentare di far impazzire il supereroe. Il piano alla fine fallisce, ma non prima che Peter Parker tocchi con mano il suo lato più oscuro.

Sasha Alexander ha incontrato, si è innamorata e ha sposato Kraven e nonostante la reiterata infedeltà del consorte, Sasha gli è rimasta fedele. La coppia avrà una figlia insieme, Ana, poco prima della morte di Kraven. Sasha però non si da pace e non accettando al morte del suo compagno cerca di trovare un modo per resuscitarlo. Riesce nel suo intento utilizzando Kaine, il clone deforme creato in laboratorio di Peter Parker. Il resucitato Kraven però non è lo stesso che Sasha ricorda, infatti in uno scatto d’ira uccide la consorte spezzandogli il collo.

Amante e partner di lunga data di Kraven, Calypso Ezil ha condiviso il disgusto di Kraven per Spider-Man e ha cercato di distruggerlo molto tempo dopo la morte del cacciatore. In uno di questi tentativi Calypso ha ucciso sua sorella per ottenere poteri magici, che ha poi usato per prendere il controllo di Lizard, rendendolo ancor più selvaggio e brutale e scatenarlo contro Spider-Man, che riesce con difficoltà ad avere la meglio sull’avversario. La rabbia di Calypso non ha risparmiato neanche la famiglia Kravinoff, dopo aver subito parole di schermo da parte del fratellastro Al Karvinoff, Calypso organizza un un attacco di zombie e assedia una delle case della famiglia Kravinoff, costringendo Spider-Man a schierarsi con la famiglia del Cacciatore e a proteggerli.

Il figlio maggiore di Kraven e l’unico vero erede della Caccia, il Grim Hunter (Tetro Cacciatore) ha seguito le orme di suo padre fino ad affrontare Spider-Man in persona, ma sarà Kaine ad ucciderlo. Quando Sasha ha resuscitato Kraven, resuscitato anche il Grim Hunter dalla morte come una specie di bestia ibrida di Kraven non si fida e decide quindi di rispedirlo nella tomba.

Il secondo figlio di Kraven, il mutante Alexei Sergeievich “Alyosha” Kravinoff, ha ricevuto tutti i doni di suo padre, con in più la capacità di parlare con gli animali. Abbandonate le orme paterne e si trasferisce a Hollywood dove diventa un produttore di successo ma si fa i nemici sbagliati. Dopo aver visto la sua ragazza morire e la sua vita distrutta, Aloysha si scatena in un baldoria omicida e trona alla “Caccia”. Purtroppo un suo errore durante la cerimonia per la resurrezione del padre lo mette in cattiva luce e da quel momento Aloysha perde il rispetto della famiglia che lo porta ad assumere un ruolo defilato.

Tra i nemici che hanno tentato di uccidere Aloysha durante il suo periodo da produttore a Hollywood c’era Nedrocci Tannengarden, terzo figlio di Kraven. Nedrocci però ha fallito miseramente ed è finito invece morto per mano di Chameleon.

Ana è la figlia più piccola di Kraven avuta con Sasha. Nonostante sia l’unico Kravinoff con zero contatti con il padre, sembra anche essere la più grande fan della famiglia. Aderisce con entusiasmo al piano di Sasha per resuscitare il padre. Ana al contrario della madre sopravvive alla rabbia omicida di suo padre dopo la cerimonia che lo ha resuscitato. Attualmente dà la caccia a suo fratello maggiore, l’unico discendente sopravvissuto, nella speranza che uccidendolo dimostri il suo valore a Kraven così che lui accetti di farle da mentore.

Fonte: Marvel

Kraven Il Cacciatore – Nuovo poster italiano