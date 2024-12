Kraven – Il cacciatore: video con otto minuti di anteprima e tutto quello che c’è da sapere sul film Sony con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe

Dall’11 dicembre 2024 nei cinema italiani con Sony Pictures Kraven – Il cacciatore, debutto cinematografico del popolare antagonista di Spider-Man interpretato da Aron Taylor Johnson, qui al suo terzo personaggio tratto da un fumetto dopo il vigilante Kick-Ass e il mutante Pietro Maximoff aka Quicksilver.

“Kraven – Il cacciatore” diretto da J.C. Chandor e scritto da Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man), è il sesto film del Sony’s Spider-Man Universe (SSU) dopo i tre film di Venom con Tom Hardy e i deludenti Morbius e Madame Web che hanno reso questo nuovo film una tappa importante per il futuro dell’universo condiviso di antagonisti e antieroi di Sony, che vede già pianificati film per Silver Sable, The Black Cat, Nightwatch, Jackpot e Silk.

Kraven Il Cacciatore – Trama e cast

“Kraven Il Cacciatore” racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il suo spietato padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo conduce su un cammino di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti.

Il cast del film include anche Ariana DeBose (Argylle – La super spia) nel ruolo di Calypso, Fred Hechinger (Il gladiatore II) come Chameleon, Alessandro Nivola (Lo strangolatore di Boston) nel ruolo di Aleksei Sytsevich aka ‘The Rhino’, Levi Miller (Nelle pieghe del tempo) e il protagonista della miniserie tv Catch-22 Christopher Abbott nel ruolo dell’antagonista principale, Straniero (Foreigner).

Dal New York Comic-Con arriva una clip con i primi otto minuti del film con Kraven che viene trasportato con un gruppo di prigionieri attraverso il freddo e innevato paesaggio russo, fino a una prigione nel bel mezzo del nulla. Giunto a destinazione Kraven s’infiltra in una prigione per eliminare un boss della mafia.

Curiosità

Ci sono stati molti tentativi di portare Kraven il cacciatore sul grande schermo, tutti naufragati. Sam Raimi voleva che apparisse in Spider-Man 4 prima che il sequel venisse cancellato. La lancia di Kraven è apparsa in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014) come anticipazione della sua apparizione pianificata nel film dei Sinistri Sei, anch’esso cancellato. Per quanto riguarda l’MCU, Ryan Coogler voleva includerlo in Black Panther (2018), prendendo ispirazione dal fumetto Black Panther di Christopher Priest, ma non è riuscito ad assicurarsi i diritti. Jon Watts voleva che Kraven fosse il cattivo di riserva per Spider-Man: No Way Home (2021) nel caso in cui la storia del multiverso non avesse funzionato.

Prima che Aaron Taylor-Johnson fosse scelto per il ruolo di Kraven il cacciatore, Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington e Adam Driver erano tutti in lizza per il ruolo.

Il dirigente della Sony Sanford Panitch ha dovuto cercare su Google il nome di Aaron Taylor-Johnson prima di sceglierlo per il ruolo.

Jodie Turner-Smith e Taylour Paige erano in lizza per interpretare Calypso Ezili prima che Ariana DeBose venisse scelta.

A Kodi Smit-McPhee è stata offerta la parte di Chameleon, ma è stato costretto a rifiutare a causa di un conflitto di programmazione, che è andato a Fred Hechinger.

Secondo alcune fonti qualche mese fa “Kraven – Il cacciatore” è stato sottoposto a “nuove riprese strategiche” per garantire una qualità superiore e che i dirigenti dello studio sono convinti eguaglierà il successo di Venom.

Parlando del film, Chandor ha detto: “Sono estremamente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto tutti insieme su Kraven, e quando il film avrà finalmente la possibilità di essere visto penso che sorprenderà un sacco di gente”.

Parlando del suo prossimo progetto, il regista ha detto: “Per quanto riguarda il mio futuro, come sempre, dipende dagli dei del cinema”.

Secondo Deadline Chandor e Sony torneranno a collaborare per “un thriller contemporaneo che coinvolge l’indagine su una morte in una famiglia dinastica benestante”.

Chandor durante una recente intervista con CB, ha parlato di come è riuscito ad unire sangue e violenza ad una “bella storia”, rivelando di aver adottato un approccio più concreto al mondo cinematografico dei fumetti che enfatizza la narrazione di qualità anziché la costruzione dell’universo.

Non voglio rivelare troppi punti della trama, ma il modo in cui è strutturato il nostro film, il resto di quei mondi non ha molta importanza. Se raccontassi questa versione di questa storia davvero bene e puntassi alla qualità della narrazione e poi con Aaron [Taylor-Johnson] e il nostro team d’azione e le cose che abbiamo inventato, penso che le persone ne sarebbero davvero entusiaste… Ma il mio obiettivo era di isolare il nostro film, proteggerlo e raccontare semplicemente, sai, una bella storia. È una storia molto concreta… le mie trame preferite nel mondo di Spider-Man sono storie di strada. Ci sono ovviamente alcune trame che sono finite nello spazio e tutto il resto, ma la nostra no. È molto ambientata qui, qui nel nostro mondo.

