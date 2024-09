Stasera in tv: “Morbius” con Jared Leto su Italia 1

Morbius, su Italia Uno il terzo film dell’Universo Sony di Spider-Man (USS), diretto da Daniel Espinosa e interpretato da Jared Leto nei panni dell’antieroe noto come “Il vampiro vivente” affiancato dall’ex Dottore Matt Smith e dal veterano Jared Harris meglio noto per il ruolo del professor Moriarty nel film Sherlock Holmes – Gioco di ombre.

Morbius – Cast e doppiatori

Jared Leto: Dr. Michael Morbius

Matt Smith: Lucien / Milo Morbius

Adria Arjona: Dr. Martine Bancroft

Jared Harris: Dr. Emil Nicholas

Al Madrigal: Albert “Al” Rodriguez

Tyrese Gibson: Simon Stroud

Doppiatori italiani

Emiliano Coltorti: Dr. Michael Morbius

Luca Mannocci: Lucien / Milo Morbius

Gea Riva: Dr. Martine Bancroft

Dario Oppido: Dr. Emil Nicholas

Oreste Baldini: Albert “Al” Rodriguez

Simone Leonardi: Simon Stroud

Morbius – Trama e recensione

Uno dei personaggi più avvincenti e controversi della Marvel arriva sul grande schermo. Pericolosamente malato con un raro disturbo del sangue e determinato a salvare gli altri che soffrono del suo stesso destino, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia.

Chi è Morbius?

Morbius, definito “Il Vampiro Vivente”, è stato introdotto nelle pagine di Marvel Comics nell’albo “The Amazing Spider-Man n.101”. Lo scrittore Roy Thomas e l’artista Gil Kane hanno creato il personaggio che non è un vampiro nel senso tradizionale. Il Dr. Michael Morbius in realtà è un vampiro nato in laboratorio dopo una serie di esperimenti che ha eseguito su se stesso per curare una rara malattia del sangue. Morbius ha sviluppato le zanne e il bisogno di sangue per sopravvivere, ma quando morde le sue vittime non si trasformano in vampiri. Nonostante il suo status iniziale di antagonista horror Spider-Man, Morbius è diventato un antieroe cupo, grintoso e tragicamente imperfetto nella sua serie e in altri titoli. La sua vera identità è quella di un ex biochimico pluripremiato di nome Michael Morbius, che era imbevuto di abilità sovrumane pseudo-vampiriche e tratti fisici dopo un esperimento biochimico fallito che aveva lo scopo di curare la sua rara malattia del sangue, piuttosto che originata da mezzi sovrannaturali. Il resto delle sue apparizioni presentano la sua lotta interna con il suo status di pseudo-vampiro, la sua insaziabile brama di sangue umano e i suoi successivi sforzi per curare la sua orribile condizione, insieme al suo eventuale periodo come vigilante brutale e da incubo.

Curiosità

“Morbius” è il terzo film Il terzo film dell’Universo Sony di Spider-Man (USS) dopo Venom (2018) e Venom – La furia di Carnage (2021) e un terzo film Venom: The Last Dance nei cinema dal 24 ottobre 2024.

“Morbius” arriva dopo il successo dello spin-off “Venom” con Tom Hardy che ha sbancato a sorpresa il box-office con 855 milioni di dollari incassati nel mondo e generato due sequel.

(2021) e un terzo film nei cinema dal 24 ottobre 2024. “Morbius” arriva dopo il successo dello spin-off “Venom” con Tom Hardy che ha sbancato a sorpresa il box-office con 855 milioni di dollari incassati nel mondo e generato due sequel. Daniel Espinosa (Safe House, Child 44, Life) dirige “Morbius” da una sceneggiatura di Matt Sazama & Burk Sharpless (Dracula Untold, Lost in Space) basata sull’omonimo personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Gil Kane.

Tyrese Gibson ha rivelato di aver firmato con Sony per tre film.

Tyrese Gibson ha rivelato di aver firmato con Sony per tre film. Matt Smith si è unito al film, dopo aver precedentemente rifiutato altri ruoli in film di supereroi, grazie al coinvolgimento e all’incoraggiamento del regista Daniel Espinosa e della sua ex co-protagonista di Doctor Who, Karen Gillan, che interpreta Nebula nell’Universo Cinematografico Marvel (MCU).

Le scene di New York in realtà sono state girate nel Northern Quater di Manchester, nel Regno Unito. Tutte le luci della città, le insegne e le targhe ecc. sono state cambiate per corrispondere a quelle che avresti trovato a New York.

C’erano voci di Leto per un altro ruolo di vampiro, Lestat nel reboot fallito di Intervista col vampiro (Vampire Chronicles) di Josh Boone (The New Mutants).

C’erano voci di Leto per un altro ruolo di vampiro, Lestat nel reboot fallito di Intervista col vampiro (Vampire Chronicles) di Josh Boone (The New Mutants). Il regista del film Daniel Espinosa ha diretto il film di fantascienza/horror “Life – Non oltrepassare il limte”, che si vociferava fosse un prequel di “Venom” (2018) per alcune divertenti coincidenze.

Matt Smith (Loxias Crown) è il terzo attore che ha interpretato un’incarnazione di Doctor Who (Smith era l’Undicesimo Dottore) ad apparire in un film della Marvel Comics, dopo Christopher Eccleston (il Nono Dottore, Malekith in Thor: The Dark World) e David Tennant (il decimo dottore, Killgrave – L’Uomo Porpora in Jessica Jones). Tutti e tre gli attori hanno assunto ruoli da villain nei rispettivi film.Matt Smith (Loxias Crown) aveva precedentemente interpretato Doctor Who. Il Dottore aveva affrontato un rivale Signore del Tempo di nome Morbius nel 1976, nell’episodio di Doctor Who in quattro parti “Il cervello di Morbius”.

Secondo il defunto scrittore/disegnatore di fumetti Gil Kane, l’aspetto del personaggio originale della Marvel Comics Morbius era basato sull’attore Jack Palance. Palance ha interpretato Carl Grissom in Batman (1989) e il suo personaggio viene ucciso dal Joker (Jack Nicholson). Jared Leto ha interpretato il Joker in Suicide Squad (2016) e in Zack Snyder’s Justice League (2021).

(2021). Con questo film sia Jared Leto che Michael Keaton interpreteranno personaggi sia della DC che della Marvel. Leto in Suicide Squad nei panni del Joker e nell’Universo Sony di Spider-Man (USS) come Morbius, mentre Keaton è Avvoltoio sia nell’Universo Sony che nel Marvel Cinematic Universe e interpreta Batman nell’Universo Esteso DC grazie al ruolo di Bruce Wayne nel film The Flash.

Morbius è il secondo ruolo nei fumetti di Jared Harris, dopo I racconti del vascello nero (2009).

Jared Leto si è impegnato a catturare lo stato claudicante di Michael Morbius e ha usato le stampelle anche lontano dalla macchina da presa. Ciò si è rivelato problematico per la troupe, a volte, quando l’attore, a quanto si dice, pare abbia fatto 45 minuti di camminata per raggiungere il bagno. Spingerlo su una sedia a rotelle è stata una scappatoia per aggirare questi ritardi.

Le scene di New York sono state girate nel Northern Quarter di Manchester, Regno Unito. Tutte le luci della città, i cartelli e le targhe sono stati modificati per corrispondere a quelli di New York.

J.K. Simmons ha originariamente girato scene come J. Jonah Jameson per questo film. Nel tempo trascorso tra le riprese originali del film e la produzione di Spider-Man: No Way Home (2021), è diventato evidente ai registi che Morbius non esisteva effettivamente nello stesso universo della versione di Simmons di J. Jonah Jameson. Di conseguenza, le scene di Simmons sono state rimosse dal film.

(2021), è diventato evidente ai registi che Morbius non esisteva effettivamente nello stesso universo della versione di Simmons di J. Jonah Jameson. Di conseguenza, le scene di Simmons sono state rimosse dal film. Matt Smith si è unito al film, dopo aver rifiutato in precedenza altri ruoli in film di supereroi, a causa del coinvolgimento del regista Daniel Espinosa e dell’incoraggiamento della sua ex co-protagonista di Doctor Who Karen Gillan, che interpreta Nebula nel Marvel Cinematic Universe.

Nella prima scena del crimine, l’agente Ramirez afferma che questo è stato il crimine più strano dopo “quella cosa a San Francisco”. Questo è un riferimento al film Venom (2018). Più avanti nel film, Morbius afferma “Io sono Venom” a un delinquente che lo sta aggredendo. Nel trailer, questa frase è stata seguita da “Sto solo scherzando, è il dottor Michael Morbius, al tuo servizio”, ma è stata tagliata dal film stesso.

Nella scena della metropolitana, sullo sfondo si vedono diversi annunci/manifesti con i nomi “Thomas & Kane”, un omaggio a Roy Thomas e Gil Kane, i creatori di Morbius.

Quando Michael va in ospedale poco dopo essersi girato, mentre legge la cartella, l’interfono dice il nome Michael Corvin. Questo è il nome di un altro personaggio vampiro della serie di film “Underworld”. Nella sua prima apparizione, Corvin stava attraversando le fasi finali per diventare chirurgo.

Il montaggio originale aveva Carnage come uno dei prigionieri di Morbius (prima che il film venisse rimescolato e posizionato otto film prima di dove sarebbe dovuto essere originariamente).

Sebbene il film non abbia avuto particolare successo nei cinema, ha comunque ispirato una serie di meme su Internet. La Sony ha cercato di capitalizzare su questo con una nuova uscita limitata del film su 1000 schermi nei soli Stati Uniti. Questa seconda uscita è andata ancora peggio della prima, con un incasso lordo di 280$ a schermo. A ricordare questa disfatta, un cartello mostrato dallo sceneggiatore Joshua Conkel durante lo sciopero degli sceneggiatori del 2023 diceva: “Se puoi far uscire di nuovo Morbius…puoi pagarci”.

Morbius ha avuto un breve cameo nel finale alternativo cancellato di Blade (1998), interpretato dal regista Stephen Norrington, come anticipazione della sua apparizione pianificata come cattivo principale in Blade II (2002). Tuttavia, non è stato incluso nel sequel perché la Marvel aveva venduto i diritti del personaggio ad Artisan Entertainment per produrre un film autonomo su Morbius che alla fine non è mai stato realizzato.

Il trailer mostra graffiti di Spider-Man con la scritta “Assassino”. Tuttavia, quella scena non appare nel film e il regista ha confermato che è stata aggiunta dallo studio senza il suo coinvolgimento, suggerendo che la scena è stata aggiunta per sfruttare la popolarità del franchise di Spider-Man. Il trailer ha anche una scena di Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes che dice a Morbius: “Ehi Dr. Mike, tu e io dovremmo rimanere in contatto”. Questa inquadratura non compare neanche nel film finito e, considerando che Keaton ha solo un breve cameo in una scena dopo i titoli di coda, la sua parte nel film potrebbe essere stata più importante in origine. Altre scene o citazioni a cui si fa riferimento nel trailer ma che non si trovano nel film includono: il detective Stroud (Tyrese Gibson) che afferma che Morbius è scomparso per due mesi, ed è stato poi trovato sulla nave porta-container arenatasi al largo di Long Island; Morbius e il dottor Nicholas (Jared Harris) che chiacchierano su una panchina del parco; e il detective Stroud e Rodriguez (Al Madrigal) presumibilmente in arrivo nello stesso parco.

Apparentemente Matt Smith ha deliberatamente incanalato l’interpretazione di Kiefer Sutherland nei panni di David in Ragazzi perduti (1987) in alcune scene del film. Ha scherzato dicendo che ciò era dovuto al fatto che entrambi i film avevano i loro personaggi principali di nome Michael. Il secondo trailer del film presenta la canzone “People Are Strange”, precedentemente usata proprio nel film del 1987.

Jared Leto ha affermato che la personalità di Michael Morbius era abbastanza vicina alla sua da non ritenere necessario usare il suo famoso approccio metodologico nella sua interpretazione del personaggio. Nonostante quanto si sia divertito, ha comunque trovato il ruolo piuttosto impegnativo perché era meno incentrato sul personaggio rispetto alle sue precedenti interpretazioni.

Morbius dice ai detective Rodriguez e Stroud quanto sia disperato per il sangue: “Non mi apprezzerete quando avrò fame”. Questo è un richiamo alla serie tv L’incredibile Hulk (1977), con Bill Bixby nel ruolo del dottor David Bruce Banner e Lou Ferrigno nel ruolo del mostro verde titolare. “Non ti piacerei da arrabbiato” è la frase ad effetto di Banner nella serie e da allora è diventata sinonimo del personaggio in generale. Inoltre, Banner ha tentato di dire la frase classica in portoghese nel film L’incredibile Hulk (2008), ma a causa della sua relativa scarsa familiarità con la lingua, ha accidentalmente sostituito “arrabbiato” con “affamato”.

All’inizio del film, quando il dottor Nicholas dice a Michael che dovrebbe usare il suo talento e la sua intelligenza, menziona una “scuola per bambini dotati a New York”. Questo è un riferimento agli X-Men, la cui “scuola per giovani dotati” si trova nella parte settentrionale dello stato di New York.

Una delle location chiave del film sono gli Horizon Labs, dove Morbius si prende cura dei bambini con la stessa malattia del sangue di cui soffre lui — mentre svolge anche le sue ricerche per curare la condizione. Ma Horizon Labs è stata una parte importante dei fumetti di “Spider-Man” nell’ultimo decennio, poiché Peter Parker ci ha lavorato durante la serie di Dan Slott sul personaggio. È un posto in cui scienziati dotati possono lavorare sulle tecnologie e sulle idee più all’avanguardia, senza i vincoli di doverle proporre a un consiglio di amministrazione. Horizon Labs appare per la prima volta nel numero 648 di “Amazing Spider-Man” ed è gestito da Max Modell, uno degli eroi personali di Peter nella comunità scientifica. Morbius lavora anche per Horizon nei fumetti ed è lui che crea un siero che salva tutti a New York quando gli eventi di “Spider-Island” trasformano tutti in aracnidi giganti. Ma non è l’unico cattivo ad abbellire i corridoi del laboratorio. Anche Otto Octavius, alias Dottor Octopus, lavora per la compagnia dopo aver trasferito la sua coscienza nel cervello di Peter nel numero 700 di “Amazing Spider-Man” — e usa Horizon come un modo per sviluppare una nuova tecnologia per la sua stessa carriera eroica. Ma non preoccupatevi non lettori di fumetti, Otto alla fine ha restituito il corpo di Peter alla coscienza dell’eroe.

Morbius ha debuttato in The Amazing Spider-Man n.101 (ottobre 1971), il primo numero di Spider-Man non scritto da Stan Lee (era impegnato a scrivere una sceneggiatura per un film di fantascienza che non fu mai prodotto). Il personaggio fu creato dopo che la Comics Code Authority revocò il divieto sui fumetti con vampiri nel febbraio 1971, il che consentì anche alla Marvel di lanciare la sua serie “Tomb of Dracula” nell’aprile 1972.

Jared Leto ha spiegato di aver scelto di evitare il trucco prostetico per la mostruosa trasformazione del suo personaggio. “Inizialmente avremmo dovuto usare delle protesi, ma ho davvero lottato per la CG! Ovviamente è il futuro ed è stato emozionante lavorare con queste persone incredibili che sono all’avanguardia della tecnologia. Ho solo pensato che ci avrebbe dato molta più libertà”, ha detto. Leto, che non è estraneo alle protesi dopo aver interpretato Paolo Gucci in House of Gucci (2021), ha confrontato i due processi. “Beh, è ​​emozionante! Sai, la maschera è interessante per un attore, perché nasconde, ma può anche rivelare una parte di chi sei”, ha detto. “Indossare delle protesi può essere affascinante. Può influenzare il modo in cui ti muovi ed esprimi. Al contrario, la CG ha i suoi limiti e i suoi vantaggi”.

Milo è basato principalmente sul cattivo Hunger, alias Loxias Crown. Il suo vero nome qui è Lucien, che suona più normale, anche se tutti si riferiscono a lui come Milo.

Nonostante non abbia mai girato la scena con il murale di Spider-Man, il regista ha confermato che Spider-Man (o almeno un equivalente di Spider-Totem) esiste ancora all’interno dello SSU.

i registi F. Gary Gray e Antoine Fuqua hanno rifiutato l’offerta di dirigere.

Morbius promette a Martine che non diventerà “Full Dracula”. Ovviamente, questo è un altro riferimento alla classica storia di vampiri di Bram Stoker. Dracula appare per la prima volta nel Suspense n.7 degli anni ’50 come parte del fumetto antologico, ma da allora è diventato un grande cattivo per Blade e gli Avengers. Ha un’origine molto simile alla tipica storia, tranne per il fatto che ha anche combattuto gli Eroi più potenti della Terra nel corso degli anni. Più di recente, Dracula ha creato il suo regno di vampiri tra le rovine di Chernobyl.

Acquistando una copia del The Daily Bugle, Milo rivela al pubblico che questo film è ambientato in una New York protetta da Spider-Man, nonostante il regista abbia tagliato tutte le scene girate con J. Jonah Jameson, interpretato da J.K. Simmons. La prima pagina del giornale rivelano anche l’esistenza di Rhino e Black Cat nell’universo Sony. Sul giornale viene menzionato anche Chameleon che risulta recentemente evaso dalla prigione.

I Pokémon sono stati utilizzati come influenza per la rappresentazione dei poteri di Morbius, evidenziando in particolare l’uso della luce e del colore nella serie per rappresentare gli attacchi e le abilità delle creature.

Lucien menziona di aver assunto delle guardie del corpo perché aveva fatto arrabbiare un uomo russo mentre giocava a carte con lui. Riferendosi a una famiglia che si diverte a giocare a carte clandestinamente con altri ricchi membri della società, i Kravinoff. Kraven il Cacciatore è un membro della famiglia Kravinoff e il suo film con protagonista Aaron Taylor-Johnson, il sesto del Sony’s Spider-Man Universe, uscirà nei cinema l’11 dicembre 2024.

è un membro della famiglia Kravinoff e il suo film con protagonista Aaron Taylor-Johnson, il sesto del Sony’s Spider-Man Universe, uscirà nei cinema l’11 dicembre 2024. Il personaggio di Matt Smith, Milo, indossa abiti dello stesso stile indossato dal personaggio di Jim Carrey, Stanley Ipkiss, in The Mask – Da zero a mito (1994), che sono decisamente diversi dal resto dei personaggi di questo film. Il suo nome “Milo” è anche quello del cane di Jim Carrey in “The Mask”. Ha anche mosse di danza e assume pose in tutto “Morbius” che riecheggiano quelle di Stanley Ipkiss quando indossa la maschera verde.

Morbius è il terzo antagonista principale, con Venom e Carnage, che non incontra Spider-Man nonostante sia ben noto all’eroe nei fumetti.

James Willems, un comico (e super fan di Morbius) del famoso canale YouTube Funhaus, aveva originariamente una scena nel film come “Quirky Male / Maschio eccentrico”. La scena però è stata tagliata dal montaggio finale per ragioni sconosciute.

Sia Jared Leto che Matt Smith hanno recitato nei ruoli principali negli adattamenti di American Psycho (2000): Leto ha interpretato Paul Allen nel film del 2000, mentre Smith ha interpretato Patrick Bateman nella produzione teatrale originale londinese

“Morbius” segna l’ultimo film del direttore della fotografia veterano Oliver Wood prima della sua morte, avvenuta il 13 febbraio 2023 all’età di 80 anni.

L’elicottero sorvola “Cerro de la Muerte”, che dallo spagnolo significa “Collina della Morte”, probabilmente a causa dell’elevato numero di pipistrelli assetati di sangue nella zona.

Morbius viene visto due volte appeso per le gambe, come fa un pipistrello.

Tyrese Gibson ha dichiarato in un’intervista che il film faceva effettivamente parte del Marvel Cinematic Universe, cosa prontamente smentita dalla Sony che ha detto di non avere idea del perché lo avesse detto. Non ha aiutato il fatto che il trailer del film, uscito più di un anno prima, faccia notare Michael Keaton come apparentemente il suo personaggio dell’MCU Adrian Toomes. Lo stesso Keaton avrebbe confermato che si trattava di Toomes, esprimendo anche di essere confuso su come o se dovesse essere collegato. L’ultimo film conferma che è ambientato nell’SSU, con l’Avvoltoio di Keaton che in qualche modo viene trasportato dall’MCU all’SSU dopo il secondo incantesimo del Doctor Strange.

Matt Smith e Jared Harris sono apparsi insieme nella prima stagione di The Crown. Matt Smith ha interpretato il principe Filippo e Jared Harris ha interpretato re Giorgio VI, padre della regina Elisabetta II interpretata da Claire Foy.

L’artista Gil Kane ha originariamente modellato Morbius su Jack Palance. Gene Colan ha anche usato Palance come modello per Dracula nella serie “Tomb of Dracula” della Marvel, e Palance ha poi interpretato Dracula nel film per la TV Il demone nero (1974).

L’apparizione di Matt Smith nei panni di Milo nel film che affronta il Morbius di Jared Leto è in un certo senso ironica, considerando che Smith era apparentemente in una lista di attori presi in considerazione per il ruolo del Joker nel DCEU, una parte che lo stesso Leto ha interpretato in Suicide Squad (2016) prima di interpretare Morbius. Inoltre, nonostante Smith sia l’antagonista principale, appare solo in una singola inquadratura nel trailer.

Adria Arjona per il ruoo della Dottoressa Martine Bancroft si è ispirata alla politica e attivista Alexandria Ocasio-Cortez.

Jared Leto è stato preso in considerazione per interpretare Stephen Strange nel film Doctor Strange (2016).

Michael Morbius dovrebbe avere circa 35 anni. Jared Leto ne aveva circa 40 quando lo ha interpretato.

L’isola greca mostrata 25 anni prima è l’isola di Corfù con la Fortezza Vecchia e altri edifici.

Morbius finisce per distruggere un’insegna al neon del Wyman Hotel. C’è un Wyman Hotel situato in Colorado, ma non a New York. Il nome è stato scelto come citazione/tributo allo scrittore Marvel di nome Wyman.

La prima bozza della sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless è stata scritta per la prima volta nel 2017.

Le riprese sono state completate entro la fine di luglio 2019. Le riprese aggiuntive sono state effettuate a Los Angeles il febbraio successivo.

Nei fumetti, il detective Simon Stroud è un uomo caucasico. La sua etnia è stata cambiata perché i produttori volevano ingaggiare Tyrese Gibson.

Morbius mostra molte somiglianze con Spider-Man (un eroe della Marvel Comics con DNA ricombinato da un animale) e Batman (un eroe della DC Comics con un forte legame con i pipistrelli).

Jared Leto ha pubblicato un video su “X” (ex Twitter) in cui viene “beccato” a leggere una sceneggiatura intitolata “Morbius 2: It’s Morbin’ Time”.

Adria Arjona appare in questo film insieme a Matt Smith, l’undicesima incarnazione del Dottore di Doctor Who. In precedenza era apparsa nella serie Amazon Prime Good Omens (2019) insieme a David Tennant, la decima incarnazione del Dottore.

Jared Leto è il terzo vincitore dell’Oscar a interpretare un cattivo di Spider-Man, dopo: — Jamie Foxx nel ruolo di Electro — The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014) e Spider-Man: No Way Home (2021) — Mahershala Ali nel ruolo di Prowler — Spider-Man: Un nuovo universo (2018) e Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) Anche Nove candidati all’Oscar hanno interpretato cattivi di Spider-Man: — Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin — Spider-Man (2002) e Spider-Man: No Way Home (2021) — Michael Clarke Duncan nel ruolo di Kingpin — Daredevil (2003) e Spider-Man (2003) — Virginia Madsen nel ruolo di Silver Sable — Spider-Man (2003) — James Franco nel ruolo di New Goblin — Spider-Man 3 (2007) — Paul Giamatti nel ruolo di Rhino — The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014) — Michael Keaton nel ruolo di Avvoltoio — Spider-Man: Homecoming (2017) — Tom Hardy nel ruolo di Venom — Venom (2018), Venom – La furia di Carnage (2021) e Venom: The Last Dnace (2024) — Jake Gyllenhaal nel ruolo di Mysterio — Spider-Man: Far from Home (2019) — Woody Harrelson nel ruolo di Carnage — Venom – La furia di Carnage (2021).

Molte persone hanno preso in giro Morbius a causa della descrizione dell’anticoagulante che usa per uccidere Milo come “Per i pipistrelli è letale; per gli umani è mortale”. Tuttavia, la frase effettiva nel film è “Mortale per i pipistrelli, fatale per gli umani”.

Persino Michael Keaton, per sua stessa ammissione, ha ritenuto che a posteriori il suo cameo come Avvoltoio nelle scene dopo i titoli di coda del film non avesse senso, osservando che la troupe del film non sembrava nemmeno in grado di dargli una spiegazione razionale del perché fosse lì.

Tyrese Gibson ha creduto ad una falsa citazione di Martin Scorsese messa in circolazione che sosteneva che il film aveva cambiato la sua percezione dei film tratti dai fumetti, che “Morbius” era vero cinema e che nemmeno lui avrebbe potuto fare meglio.

Curiosità con spoiler

Il nome della nave cargo all’inizio del film è Murnau (come in F.W. Murnau, il regista del classico film sui vampiri Nosferatu – Il vampiro del 1922). Come la nave cargo in Nosferatu, la Murnau arriva in porto con l’intero equipaggio morto e dissanguato.

I fan dell’MCU preferiscono pensare che l’Adrian Toomes/Avvoltoio che appare da un altro universo nelle scene dopo i titoli di coda del dilm sia una variante, e non quello di Spider-Man: Homecoming (2017) dell’MCU, nonostante la conferma del regista che si tratta dello stesso personaggio. L’apparizione di Avvoltoio in Morbius è difficile da conciliare con il modo in cui il suo arco narrativo è stato risolto in Spider-Man: Homecoming, dato che il suo equipaggiamento di volo è stato distrutto e avrebbe dovuto ricostruirlo senza la tecnologia basata sugli alieni Chitauri; per non parlare di come la logica dietro la sua apparizione in questo universo non si amalgami con il modo in cui Spider-Man: No Way Home (2021) ha presentato l’incantesimo di Doctor Strange (in cui le persone di altri universi sarebbero state trascinate nell’MCU, non viceversa). Tuttavia, Doctor Strange nel multiverso della follia (2022) ha mostrato che l’incantesimo di Strange aveva alcune ramificazioni serie e inaspettate che potrebbero spiegare alcune di queste incongruenze.

(2022) ha mostrato che l’incantesimo di Strange aveva alcune ramificazioni serie e inaspettate che potrebbero spiegare alcune di queste incongruenze. La scia vampirica fumosa di Morbius diventa viola verso la fine del film, rispecchiando i fumetti. Il regista Daniel Espinosa ha detto che l’uso di “luce e colori” nel film è stato in realtà ispirato dai Pokémon, così come dall’estetica dei fumetti. Morbius ha spesso delle linee viola che lo seguono nell’arte dei fumetti. Contrariamente ad altre opinioni, mentre il cambio di colore durante il climax del film è molto probabilmente un cenno alle sue origini, non è un indicatore che abbia “abbracciato pienamente le sue abilità”, per così dire. Durante tutto il film, le scie colorate erano dello stesso colore di qualsiasi cosa indossasse Morbius. All’inizio indossava tutto nero, quindi scie nere. Più tardi, indossava una tuta arancione e aveva scie arancioni. Per il climax, indossava un completo tutto nero con una giacca con una fodera di seta viola, da cui le scie viola.

Un notiziario che segue lo scontro tra Morbius e Lucien e li porta in una stazione della metropolitana chiusa a causa di un’infestazione di pipistrelli. Questo è un cenno al legame di Morbius con i pipistrelli. Menziona come lo accolgono invece di attaccarlo all’inizio del film, ma questo è il primo segno che può effettivamente chiamarli a sé come fa più avanti nella battaglia finale contro Lucien. I pipistrelli lo hanno seguito attraverso la metropolitana, motivo per cui finisce per essere infestata.

Durante la battaglia finale tra Milo e Morbius, Milo dice che la loro nuova condizione non è una maledizione, ma un dono. Questo è ciò che ha detto Green Goblin in Spider-Man: No Way Home (2021).

Il primo combattimento tra Morbius e Milo avviene nel famoso tunnel della metropolitana di Londra, in particolare sulle scale mobili dove è stata girata una scena di Un lupo mannaro americano a Londra (1981) in cui un londinese viene attaccato dal lupo mannaro.

(1981) in cui un londinese viene attaccato dal lupo mannaro. Ci sono effettivamente 27 ossa nella mano umana (tre in ogni dito, a parte due nel pollice, cinque metacarpi — ossa lunghe nella parte centrale della mano — e otto piccole ossa vicino al polso).

Milo provoca Morbius nel tunnel del treno con “Michael”, in modo simile a come ha fatto Kiefer Sutherland in Ragazzi perduti (1987).

L’attenzione sui piedi di Milo mentre esce dalla cella di Michael è molto simile alla rivelazione di Keyser Söze in I soliti sospetti (1995).

Nella seconda scena dopo i titoli di coda, Avvoltoio trova Morbius e dice che sta mettendo insieme un gruppo per abbattere Spider-Man. Questo era probabilmente un riferimento ad un futuro film dei Sinistri Sei al di fuori dell’MCU, poiché questo rimuove Adrian Toomes dalla dimensione MCU.

Quando il dottor Nicholas chiede a Milo (Matt Smith) come è il suo dolore su una scala da uno a 10, Milo risponde “Undici”. Smith ha anche interpretato il personaggio titolare in Doctor Who come undicesima incarnazione del Dottore.

Quando Milo incita Morbius ad attaccarlo, dice “Questo è lo spirito giusto”, un riferimento a ciò che il replicante Roy Batty ha detto in Blade Runner (1982). Jared Leto ha recitato in Blade Runner 2049 (2017).

Michael lancia una palla rossa contro il muro mentre pensa/documenta la sua metamorfosi. Jared Leto lo fa anche nel video “The Kill (Bury Me)” della sua band, i Thirty Seconds to Mars. Il video è anche un tributo al film “Shining”.

Morbius – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore svedese Jon Ekstrand (Borg McEnroe, Slaughterhouse spacca, I Am Greta) alla sua quarta collaborazione con il regista Daniel Espinosa dopo Snabba Cash (2010), Child 44 – Il bambino n. 44 (2015) e Life: Non oltrepassare il limite (2017).

(Borg McEnroe, Slaughterhouse spacca, I Am Greta) alla sua quarta collaborazione con il regista Daniel Espinosa dopo Snabba Cash (2010), Child 44 – Il bambino n. 44 (2015) e Life: Non oltrepassare il limite (2017). Le quattro note di “Dies irae” di Mozart esplodono sulla colonna sonora mentre Morbius beve da una sacca di sangue rosso per la prima volta e Morbius si rende conto che Milo è diventato un vampiro e un assassino. Si sentono di nuovo quando Stroud e Rodriguez fanno irruzione nell’appartamento di Martine.

I trailer ufficiali sono accompagnati dal brano “Für Elise Epic Version” eseguita da Samuel Kim (il brano originale è “Per Elisa” un pezzo per pianoforte in La minore composto da Ludwig van Beethoven nel 1810) e una versione riarrangiata di “People Are Strange” di Jim Morrison prodotto da Geek Music.

(il brano originale è “Per Elisa” un pezzo per pianoforte in La minore composto da Ludwig van Beethoven nel 1810) e una versione riarrangiata di “People Are Strange” di prodotto da Geek Music. Altri brani inclusi nella colonna sonora: Festive Overture, Op. 96 di Dmitri Shostakovich eseguita dalla Royal Philharmonic Orchestra / Town Called Malic di The Jam / Rich Dreamin’ di Moe / Mata Siguaraya di Beny Moré / Clark Kent di Tokyo’s Revenge / Ekse di Off the Meds / The Kill di Jessie Ware / Remains Through Character di Olmo.

1. Dr. Michael Morbius 1:28

2. Cerro de la Muerte 4:12

3. Orphanage 3:46

4. A Cure is Possible 1:16

5. Injection 2:41

6. Michael Wakes Up 2:49

7. A Need for Blood 4:03

8. Superhuman 2:20

9. Hospital Hunt 1:37

10. Research 5:08

11. Main Suspect 2:53

12. Stairway Escape 1:00

13. Milo Leaves 1:42

14. Through the Wall 2:54

15. Subway Fight 2:05

16. Subway Flight 1:28

17. Michael Needs a Lab 2:19

18. House Search 1:54

19. Rooftop Flight 2:36

20. Night Hunt 3:55

21. Birds of Prey 2:13

22. The Rise of Morbius 3:16

23. Morbius Flight 2:49

La colonna sonora di “Morbius” è disponibile su Amazon.