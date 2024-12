Jared Leto sarà Skeletor e Nicholas Galitzine He-Man nel nuovo adattamento live-action di “Masters of the Universe” dal regista di “Bumblee” – Al cinema nel 2026

Jared Leto sarà Skeletor nel nuovo film live-action di Masters of the Universe

Jared Leto ha firmato per interpretare Skeletor nel nuovo adattamento cinematografico live-action di Masters of the Universe del regista Travis Knight (Kubo e la spada magica) al suo secondo live-action dopo lo spinoff Bumblebee.

Ricordiamo che il talentuoso Leto, premio Oscar e Golden Globe per Dallas Buyers Club ha inanellato un paio di sonori flop vestendo i panni di un paio di iconici personaggi dei fumetti: il Joker nel Suicide Squad di David Ayer e Morbius nell’omonimo film del Sony’s Spider-Man Universe. Leto ha anche interpretato Paolo Gucci nel dramma biografico House of Gucci di Ridley Scott e lo vedremo l’anno prossimo protagonista nel Tron:Ares di Joachim Rønning.

È stato anche annunciato che Sam C. Wilson (House of the Dragon) interpreterà Trap Jaw; Kojo Attah (The Beekeeper) interpreterà Tri-Klops; e Hafthor Bjornsson (Il trono di spade) interpreterà Goat Man, tutti antagonisti di He-Man e tutti scagnozzi di Skeletor.

Leto e i nuovi arrivati si uniscono ai confermati: Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Rosso, bianco & sangue blu, The Idea of ​​You) nel ruolo del principe Adam/He-Man, Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo di Teela, Alison Brie (GLOW, Community) nel ruolo del secondo in comando di Skeletor, Evil-Lyn, e Idris Elba (“Hijack”) nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

La bozza più recente della sceneggiatura è stata scritta da Chris Butler (ParaNorman, Kubo e la spada magica) dopo quelle precedenti di David Callaham e il duo Aaron e Adam Nee.

E’ stata anche diffusa una primissima sinossi ufficiale che recita così:

Il principe Adam, 10 anni, che si è schiantato sulla Terra in un’astronave ed è stato separato dalla sua magica Spada del Potere, l’unico collegamento con la sua casa su Eternia. Dopo averla rintracciata quasi due decenni dopo, il principe Adam viene trasportato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze del male di Skeletor. Ma per sconfiggere un cattivo così potente, il principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l’uomo più potente dell’Universo!

All’inizio degli anni ’80 He-Man arrivò sulla scena e colpì il mondo con un pugno potente come il personaggio stesso. Progettato sulla scia di Conan il barbaro e all’ombra di Star Wars, la sorprendente popolarità di He-Man ha generato un impero multimiliardario che includeva giocattoli, fumetti, cartoni animati, un film live-action con Dolph Lundgren e lo spin-off animato al femminile She-Ra, un franchise che continua a fare appello ad una famigerata e fedelissima fan-base odierna.

“Masters of the Universe” è prodotto da Escape Artists e Mattel Films e uscirà esclusivamente nei cinema di tutto il mondo il 5 giugno 2026.

