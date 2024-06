Venom: The Last Dance – trailer italiano del nuovo film del Sony’s Spider-Man Universe

Dal 24 ottobre 2024 nei cinema italiani con Sony Pictures Venom: The Last Dance aka Venom 3 diretto dall’esordiente Kelly Marcel, che ha scritto il sequel Venom – La furia di Carnage e il prequel Crudelia. Basato sull’omonimo personaggio di Marvel Comics “The Last Dance” è il quinto film del Sony’s Spider-Man Universe con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock.

In “Venom: The Last Dance”, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro “ultimo ballo”.

Venom The Last Dance – Il trailer ufficiale italiano

Nel trailer di “Venom: The Last Dance” ci sono elementi che sembrano ricondurre agli eventi nella scena dei titoli di coda sia di Venom 2 che di Spider-Man: No Way Home.

Nella scena extra de “La furia di Carnage”, Eddie Brock (Tom Hardy) è stato trasportato dal suo universo su Terra-616, che è dove si svolge l’Universo Cinematografico Marvel e una news in tv parlava di Spider-Man e Venom che mostravano interesse per lui.

Poi ci sono stati i titoli di coda di No Way Home che hanno mostrato Eddie e Venom in un bar su Terra-616 e nella scena, con Cristo Fernández di Ted Lasso come barista, Venom lascia un pezzo di sé in quell’universo prima che Eddie improvvisamente svanisca per tornare da dove era venuto.

Tutti questi elementi hanno contribuito ad ipotizzare che Spider-Man e Venom potrebbero incontrarsi in Spider-Man 4. Nel trailer di “The Last Dance”, vediamo il personaggio di Chiwetel Ejiofor al bar con Fernández che raccoglie il brandello di simbionte perduto da Eddie Brock riportando direttamente alla scena dei titoli di coda di “No Way Home”.

Chi dirigerà Spider-Man 4?

Per quanto riguarda Spider-Man 4, la notizia che Adam Wingard dopo Godzilla e Kong: Il nuovo impero per il suo prossimo progetto non tornerà al MonsterVerse, è stato riferito che la Marvel lo sta tenendo d’occhio per il quarto film di Spider-Man.

Si tratta di un rumor pubblicato dall’insider @MyTimeToShineH, ma anche se Marvel lo avesse adocchiato, l’agenda di Wingard è fitta di impegni. Il regista sta svilupanddo il live-action dei ThunderCats un film d’azione intitolato Onslaught, che pare sarà il suo prossimo film.

Altri registi che Marvel pare stia prendendo in considerazione includono Drew Goddard (Quella casa nel bosco), Sam Raimi (Spider-Man), Justin Lin (franchise Fast & Furious), James Wan (Aquaman), John Francis Daley e Jonathan Goldstein (Dungeons & Dragons), Adil El Arbi e Bilall Fallah (Batgirl, Ms. Marvel).

Nella lista c’è anche Jon Favreau (Iron Man), ma appare improbabile visto che il regista è già impegnato con l’universo di Star Wars sia come produttore esecutivo (Skeleton Crew) che in veste di regista (The Mandalorian & Grogu), senza contare l’annunciato sequel Il libro della giungla 2 attualmente in fase di sviluppo con Favreau a bordo come regista e produttore esecutivo.

Venom The Last Dance – Il poster ufficiale italiano