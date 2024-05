Sigourney Weaver è in trattative per un ruolo nel primo film di Star Wars per il cinema ispirato alla serie tv “The Mandalorian” diretto da Jon Favreau.

Sigourney Weaver in trattative per il film “The Mandalorian & Grogu” di Jon Favreau

Sigourney Weaver è in procinto di unirsi al franchise di Star Wars. Il sito Variety riporta che L’eroina della saga di Alien è in trattative per unirsi al film The Mandalorian & Grogu del regista Jon Favreau.

Non ci sono dettagli sul ruolo che Weaver andrà ad interpretare nel film, sappiamo che la trama riprenderà le fila all’indomani della terza stagione di The Mandalorian. Se “The Mandalorian & Grogu” sarà ben accolto dai fan quanto la serie tv, potrebbe diventare il primo capitolo di una nuova trilogia cinematografica che includerà anche il film ancora senza titolo di Dave Filoni (Ahsoka), che riunirà l’intera saga della Nuova Repubblica.

Quando arrivò l’annuncio che Jon Favreau avrebbe diretto un film di Star Wars, i fan hanno messo in dubbio la produzione di una quarta stagione di The Mandalorian, con qualcuno che ha pensato “The Mandalorian & Grogu” come una vera e propria rielaborazione della quarta stagione come film, ma al momento questa resta una ipotesi non è stato confermato.

Parlando con Entertainment Tonight ai Saturn Awards 2024, Dave Filoni non ha confermato ne smentito la possibilità che “The Mandalorian & Grogu” di Jon Favreau vada a sostituire una quarta stagione della serie.

C’è così tanto movimento nella galassia in questo momento. Sai che amo parlare di cose che stanno accadendo. Nessun trucco mentale funziona con me. Sono entusiasta di quello che stiamo facendo in questo momento. Penso che sarà grandioso, ovviamente, con Jon al timone. Sarà fantastico. Ha studiato molto bene Star Wars, quindi ha un’ottima conoscenza del materiale e adoro collaborare con lui. Sono semplicemente entusiasta di condividere il futuro di ciò che stiamo facendo.

Favreau sul suo progetto: “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante.

La presidentessa della Lucasfilm Kathleen Kennedy e il nuovo direttore creativo Dave Filoni produrranno The Mandalorian & Grogu. Sarà il primo film di Star Wars ad iniziare la produzione dall’Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker. Secondo quanto riferito, la produzione prenderà il via quest’estate con un’uscita fissata al 22 maggio 2026.