Star Wars: Jon Favreau dirigerà il film “The Mandalorian & Grogu” di Lucasfilm

Lucasfilm ha ufficializzato lo sviluppo di un nuovo film di Star Wars in fase di sviluppo ispirato ad una delle serie tv più amate dai fan della “galassia lontana lontana”. Il nuovo film dal titolo The Mandalorian & Grogu, sarà diretto e prodotto da Jon Favreau, creatore della serie tv The Mandalorian nonché regista dei cinecomic Iron Man e Iron Man 2 e dei remake live-action Disney Il libro della giungla e Il re leone.

Favreau ha commentato il nuovo progetto in una dichiarazione: “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. La prospettiva di portare il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente entusiasmante.”

Kathleen Kennedy, co-produttore del progetto con Dave Filoni, ha aggiunto: “Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amati personaggi, e questa nuova storia è perfetta per il grande schermo.”

Non ci sono altre info sul cast ed eventuale trama, ma a quanto pare “The Mandalorian & Grogu” sarà essere interconnesso con la quarta stagione di “The Mandalorian” e le serie spinoff The Book of Boba Fett, Ahsoka e Skeleton Crew e secondo quanto riferito un ulteriore lungometraggio, stavolta diretto da Dave Filoni, che tirerà le fila di tutte le trame e porterà a compimento la storia.

The Mandalorian – La serie tv originale di Disney+

“The Mandalorian” che ha debuttato per il servizio di streaming Disney+, è la prima serie live-action prodotta nel franchise di Star Wars, iniziata cinque anni dopo gli eventi di Il ritorno dello Jedi (1983). La serie vede protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano del titolo, un cacciatore di taglie solitario che fugge per proteggere un bambino sensibile alla Forza di nome Grogu da ciò che resta delle forze imperiali guidate da Moff Gideon. Nella terza stagione, Katee Sackhoff recita nel ruolo della Mandaloriana Bo-Katan Kryze, dopo la sua apparizione nella seconda stagione.

Il creatore di Star Wars George Lucas aveva iniziato a sviluppare una serie televisiva live-action di Star Wars nel 2009, ma il progetto fu ritenuto troppo costoso da produrre. In seguito alla vendita di Lucasfilm alla Disney nell’ottobre 2012, sono partiti una serie di progetti tra cui una nuova serie di Star Wars per Disney+.

Favreau ha firmato nel marzo 2018, servendo come autore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Il titolo della serie è stato annunciato nell’ottobre 2018, con l’inizio delle riprese presso i Manhattan Beach Studios in California. La società di effetti visivi Industrial Light & Magic ha sviluppato appositamente per la serie tv una tecnologia denominata “StageCraft” per la serie, utilizzando set virtuali e un video-wall a 360° per creare le ambientazioni della serie.