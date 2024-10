Kris Kristofferson: 10 film per ricordare l’attore e cantante country morto a 88 anni

Kris Kristofferson, cantautore country che ha rivoluzionato il genere e attore vincitore del Golden Globe per E’ nata una stella, remake in cui ha recitato al fianco di Barbra Streisand, è morto all’età di 88 anni, circondato dalla famiglia nella sua casa di Maui alle Hawaii.

È con il cuore pesante che condividiamo la notizia che nostro marito/padre/nonno, Kris Kristofferson, è mancato serenamente il 28 settembre a casa. Siamo tutti così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato in tutti questi anni e quando vedrete un arcobaleno, sappiate che ci sta sorridendo dall’alto”, ha scritto la famiglia di Kristofferson su Instagram, chiedendo privacy.

Kris Kristofferson in 10 film, curiosità e citazioni

Avrei dovuto essere morto molte volte. Nel modo in cui pilotavo gli elicotteri d’attacco dovevo essere già morto. Per le numerose commozioni cerebrali dal football dovevo essere già morto. Quando ho continuato a fare boxe anche dopo aver perso la memoria dovevo essere già morto: stanno cercando di staccarti la testa, per amor di Dio. Ho ribaltato auto molte volte, sono stato ubriaco su una motocicletta troppo spesso. È imbarazzante ora, seduto qui, sapendo che hai dato per scontate tutte le cose belle, che non ho amato un po’ di più la mia vita…

“PAT GARRETT E BILLY THE KID” DI SAM PECKINPAH (1973)

Dopo aver visto Kristofferson esibirsi nella popolare taverna The Troubadour di Los Angeles e la sua apparizione in Per 100 chili di droga (1971), Sam Peckinpah decise di sceglierlo per il ruolo di Billy the Kid in Pat Garrett e Billy Kid (1973).

Si è fatto crescere la barba per la prima volta durante un ricovero in ospedale. L’ha tenuta perché lo faceva sembrare più vecchio. Non prese mai lezioni di recitazione.

È stata la prima scelta per il ruolo di “The Driver” in Strada a doppia corsia (1971).

[su come la sua barba sia stata un incidente]: Ho avuto la polmonite e sono dovuto andare in ospedale per una settimana, non mi sono rasato per tutto il tempo. E quando sono uscito, una rivista mi ha scattato una foto e l’ha definita “il nuovo volto della musica country”. Da allora anche Willie [Nelson] è sembrato selvaggio come l’inferno.

“ALICE NON ABITA PIU’ QUI” DI MARTIN SCORSESE (1974)

Un giovane Kris Kristofferson può essere visto su una delle copertine dei suoi album in Taxi Driver (1976) di Martin Scorsese.

Avrebbe dovuto recitare come protagonista in Una strada, un amore (1979), ma abbandonò per organizzare un tour di concerti. Harrison Ford ottenne la parte.

Cameron Crowe si spacciò per uno studente della Clairemont High School per ottenere materiale per la sceneggiatura di Fuori di testa (1982). Il preside della Clairemont non fu entusiasta dell’idea, ma quando chiese a Crowe dei musicisti che aveva incontrato, menzionò Kris Kristofferson. Il preside era un grande fan di Kristofferson e accettò di far entrare Crowe nel campus.

Ho avuto il vantaggio di un’istruzione. Dopo il college sono andato a Oxford. Considerato ciò, avrei dovuto essere molto più intelligente di quanto non fossi, ma nonostante ciò mi sono offerto volontario per il Vietnam. Cristo, dovevo essere più consapevole, quindi non posso davvero criticare le persone. Alla fine, sono stato davvero fortunato a non essere andato lì.

“SQUADRA D’ASSALTO ANTIRAPINA” DI GEROGE ARMITAGE (VIGILANTE FORCE, 1976)

Era destinato a diventare Maggiore quando decise di lasciare gli United States Army Rangers dopo quasi cinque anni. Capitano degli United States Army Rangers, Kristofferson si è diplomato alla Airborne School, alla Ranger School e alla scuola di volo, ha prestato servizio in Germania e si è offerto volontario per il Vietnam come pilota di elicottero, ma invece gli è stato offerto un posto da professore di letteratura inglese alla USMA West Point. Deluso dal fatto di non essere autorizzato a combattere in Vietnam, si è dimesso dal suo incarico nel 1965.

Un paio di anni dopo essere uscito dall’esercito, Kristofferson si unì alla Guardia Nazionale del Tennessee. Pilotava come pilota di elicotteri.

Gli American Veteran Awards lo hanno nominato Veterano dell’anno nel 2002.

[sulle riprese di È nata una stella]: Era come la Ranger School. Sono cresciuto in un’epoca in cui le persone credevano nel dovere, nell’onore e nella patria. I miei nonni erano entrambi ufficiali. Mio padre era un generale dell’aeronautica. Mio fratello e io eravamo entrambi nell’esercito. Ho sempre sentito un’affinità con i soldati; penso che sia possibile sostenere il guerriero ed essere contro la guerra. Penso di essere un padre molto migliore da uomo anziano di quanto non lo fossi con i miei primi figli. Ogni tanto devo urlare ai più piccoli, ma non mi prendono sul serio. “Ascolta il vecchio”, dicono. “Non è fantastico? È arrabbiato”.

“È NATA UNA STELLA” DI FRANK PIERSON (1976)

Ottenne il ruolo maschile principale di È nata una stella (1976) dopo che Elvis Presley non ci riuscì. Anche Elvis registrò una canzone scritta da Kristofferson.

Iniziò nel mondo della musica atterrando con un elicottero nel cortile di Johnny Cash e presentandogli una canzone che aveva scritto. Cash continuò a registrare la canzone

Gli fu chiesto di provare a entrare nelle Forze Speciali degli Stati Uniti, ma non gli andò a genio.

[sul lavoro con Barbra Streisand in È nata una stella]: Girare con la Streisand è un’esperienza che potrebbe avermi guarito dai film.

CONVOY – TRINCEA D’ASFALTO DI SAM PECKINPAH (1978)

Un fanatico del fitness per gran parte della sua vita, si è allenato rigorosamente fino alla metà degli anni ’90, correndo sette miglia al giorno, allenandosi su un sacco da boxe e un vogatore e nuotando.

Giocò a football americano con Burt Reynolds in preparazione per la commedia sportiva Un gioco da duri (1977). Entrambi erano stati giocatori eccezionali al college: Reynolds stava per diventare professionista.

Scrisse due canzoni tributo al suo amico Sam Peckinpah. Le chiamò “Sam’s Song (Ask Any Working Girl)” e “One for the Money”.

Ti dico una cosa: stava per andarsene. Quando stavamo lavorando a Convoy, hanno cercato di licenziarlo, e ho detto loro che me ne sarei andato anch’io, se lo avessero fatto. E credo che fossi abbastanza importante allora da importagliene qualcosa. Ma dopo sto uscendo da lì per tornare al mio camion e Peckinpah esce e dice: “Accidenti a te, stupido figlio di pu**ana, stavo per andarmene e tu mi hai rimesso in questa merda!

“I CANCELLI DEL CIELO” DI MICHAEL CIMINO (1980)

La borsa di studio Rhodes, che Kristofferson vinse per studiare all’Università di Oxford in Inghilterra, è ampiamente considerata la borsa di studio accademica più prestigiosa al mondo. Altri importanti studiosi Rhodes includono: Bill Clinton (il 42° Presidente degli Stati Uniti), il Segretario di Stato degli Stati Uniti Dean Rusk, l’astronomo Edwin Hubble, il regista Terrence Malick, l’autrice e critica femminista Naomi Wolf e il consigliere politico e commentatore George Stephanopoulos.

Tra i suoi eroi personali ci sono Martin Luther King, Jr., Gesù Cristo e Mohandas Gandhi.

[su I cancelli del cielo]: Sono rimasto davvero sorpreso nel vedere i critici schierarsi dalla parte dei filistei così in fretta. Per me, il film parlava del sogno americano e mostra uno dei difetti fondamentali del sogno: l’idea che i soldi siano più importanti delle persone. Sarò orgoglioso di quel film finché sarò nel settore. Era un’opera d’arte. Michael Cimino, il regista, dice di essere impenitente e ha intenzione di peccare di nuovo, e spero che ne abbia la possibilità.

“SONGWRITER – SUCCESSO ALLE STELLE” DI ALAN RUDOLPH (1984)

Sostenne un Provino per la parte di Superman nel Superman di Richard Donner (1978).

di Richard Donner (1978). Era un membro degli “Highwaymen” con le star della musica country Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson.

I suoi attori preferiti erano William Holden, Robert Ryan e Gregory Peck.

[Libertà è solo un’altra parola]: sembra diventare più vera man mano che invecchio. Mi fa pensare a quando mi hanno svaligiato l’appartamento e tutto è andato perso e sono stato rinnegato dalla mia famiglia. Dovevo dei soldi a un ospedale e dovevo a mia moglie cinquecento dollari al mese per il mantenimento dei figli e ho pensato: “Sto perdendo il lavoro”. Non avevo soldi, non avevo niente da fare, ma è stato liberatorio. Ero in questo Evangeline Motel, come qualcosa uscito da “Psycho”, un posto sporco, seduto lì con questo Gesù al neon fuori dalla porta, nelle paludi fuori Lafayette, Louisiana, e ho pensato: “Ca**o. Sono in fondo, non posso andare più giù” — e da allora, amico, ho guidato la mia macchina fino all’aeroporto, l’ho lasciata lì e non sono mai tornato a prenderla. Sono andato a Nashville e ho chiamato questo mio amico, Mickey Newberry, e gli ho detto che ero appena stato licenziato, e lui ha detto, “Fantastico. Johnny Cash sta girando un nuovo programma televisivo. Vieni, e possiamo proporgli qualche canzone.” Un attimo dopo, hanno scelto tre delle mie canzoni, e sono state delle hit. Non sono mai più tornato al lavoro.

“LA FIGLIA DI UN SOLDATO NON PIANGE MAI” DI JAMES IVORY (1998)

Inserito nella Texas Film Hall of Fame il 10 marzo 2006 ad Austin, Texas. Gli altri candidati erano Matthew McConaughey, JoBeth Williams, Cybill Shepherd e Lyle Lovett.

Lui e la sua seconda moglie Rita Coolidge furono una delle tre coppie sposate ad apparire come ospiti nel Muppet Show. Gli altri due erano Roy Rogers, Dale Evans, Robert Shields e Lorene Yarnell Jansson.

Quando ero ubriaco sembrava chiaro che non avrei mai scritto canzoni, né un romanzo, né fatto molto altro, quindi ho bevuto di più. È stato molto duro. Quando non fai quello che pensi di dover fare nella vita, puoi prendertela con la tua vecchia signora. Avevo mezzo gallone di Jose Cuervo nel mio rimorchio e non lo lasciavano mai svuotare. Continuavano a tornare e a riempirlo, la stessa bottiglia da mezzo gallone. Non so quanto stessi bevendo, ma era molto, e ho dovuto smettere subito dopo. Il dottore disse che il mio fegato era grande quanto un pallone da football e che se non avessi smesso, mi sarei suicidato. Avevo una nuova figlia, quindi ho smesso.

BLADE DI STEPHEN NORRINGTON (1998)

Era uno dei tanti nomi lanciati per il potenziale ruolo di John Rambo in Rambo (1982). Alcuni produttori speravano che Kriavrebbe suscitato l’interesse dell’amico Sam Peckinpah.

È uno dei quattro cavalieri dell’apocalisse della musica country insieme a Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson.

Mi sono semplicemente buttato nella recitazione. Giù in Perù pensavo che mi sarebbe piaciuto imparare a dirigere un film, ma recitare? Allora non mi interessava, e di sicuro non sono un Laurence Olivier ora, né lo sarò mai. Gesù, questi tizi che studiano davvero per questo, dovranno pensare, chi ca**o è questo, qualche pezzo grosso che hanno tirato fuori dal palco del Troubadour…Penso alla mia recitazione come alla mia esibizione. Sono sicuro come l’inferno che non è Laurence Olivier. Quando funziona, mi sento fortunato che funzioni, ma funziona solo quando sono il più onesto possibile con qualsiasi cosa stia interpretando.

“PAYBACK – LA RIVINCITA DI PORTER” DI BRIAN HELGELAND (1999)

Divenne buon amico del defunto James Coburn. Lavorarono insieme in Pat Garrett e Billy Kid (1973), Convoy – Trincea d’asfalto (1978) e Payback – La rivincita di Porter (1999). Coburn cantò anche alcuni cori nell’album di Kristofferson “Who’s to Bless and Who’s to Blame”.

Uno dei pochi personaggi famosi ad essere apparso come modello sia su Playgirl che su Playboy. Il pezzo di Playboy era particolarmente audace, con Kristofferson che posava con la co-protagonista Sarah Miles come promo per I giorni impuri dello straniero (1976). Kristofferson se ne pentì e ammise di essere stato ubriaco e di non ricordare nemmeno di averlo fatto. Posò su Playgirl come favore alla sua cara amica Jane Fonda, che fu intervistata sul loro film Il volto dei potenti (1981).

Nel 2013 ha ammesso di aver sofferto di perdita di memoria a breve termine per diversi anni. Quell’anno gli è stata anche diagnosticata la malattia di Alzheimer, anche se in seguito si è scoperto che si trattava di una diagnosi errata.

Vorrei che la mia memoria non fosse così pessima. Mi dicono che è per tutto il football, la boxe e le commozioni cerebrali che ho avuto. Un paio di anni fa la mia memoria ha iniziato a peggiorare. Riesco a ricordare le mie canzoni, quindi posso esibirmi, ma a parte questo…

Fonte: IMDb