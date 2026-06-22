Sean Penn è pronto a rimettersi dietro la macchina da presa con un progetto destinato a far discutere ancora prima dell’inizio delle riprese.L’attore e regista premio Oscar sta infatti lavorando a un nuovo lungometraggio che prende spunto dagli eventi del 6 gennaio 2021, il giorno dell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, uno degli episodi più

Sean Penn e Bradley Cooper uniscono le forze: il nuovo film in arrivo è una vera bomba

Sean Penn è pronto a rimettersi dietro la macchina da presa con un progetto destinato a far discutere ancora prima dell’inizio delle riprese.

L’attore e regista premio Oscar sta infatti lavorando a un nuovo lungometraggio che prende spunto dagli eventi del 6 gennaio 2021, il giorno dell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, uno degli episodi più controversi della storia politica americana recente. Secondo le prime indiscrezioni, anche Bradley Cooper sarebbe vicino a entrare nel cast come protagonista.

La notizia ha immediatamente acceso il dibattito negli Stati Uniti. Non tanto perché il film racconterà direttamente quella giornata, quanto per il modo in cui Penn avrebbe deciso di affrontare la vicenda. Il progetto, infatti, viene descritto come una storia umana e personale che ruota attorno a una figura realmente esistita, presente a Washington durante quei fatti, ma con uno sguardo che va ben oltre gli scontri e le immagini finite sulle televisioni di tutto il mondo.

Le informazioni diffuse finora restano volutamente limitate. Warner Bros. starebbe trattando per acquisire il film e la produzione dovrebbe partire nel 2027, quando Bradley Cooper avrà completato altri impegni già programmati.

Quello che emerge è che Penn non vuole realizzare un classico film politico. Le fonti vicine alla produzione parlano di “un’insolita storia di amicizia”, costruita attorno alla vita di un poliziotto coinvolto negli eventi del Campidoglio. Il racconto seguirebbe soprattutto il percorso umano del protagonista prima di quel giorno, mostrando come determinate scelte personali possano portare una persona a trovarsi al centro della Storia.

L’identità dell’uomo che ha ispirato la sceneggiatura non è stata resa pubblica. Alcuni osservatori americani hanno ipotizzato un collegamento con Michael Fanone, ex agente della polizia metropolitana di Washington rimasto gravemente ferito durante gli scontri, ma al momento non esistono conferme ufficiali.

Bradley Cooper e Sean Penn di nuovo insieme

Per Bradley Cooper si tratterebbe di una nuova collaborazione con Penn dopo l’esperienza condivisa in “Licorice Pizza”, anche se i due non avevano scene insieme nel film di Paul Thomas Anderson. Stavolta il rapporto sarebbe molto più diretto, con Penn nel doppio ruolo di sceneggiatore e regista.

Negli ultimi anni Cooper ha alternato interpretazioni di successo a progetti da regista, diventando una delle figure più influenti di Hollywood. La sua eventuale partecipazione darebbe immediatamente maggiore peso a una produzione che già oggi viene considerata una delle più ambiziose del futuro catalogo Warner Bros.

Sean Penn non ha mai nascosto le proprie posizioni politiche e negli anni è stato spesso protagonista del dibattito pubblico americano. Anche per questo motivo il nuovo progetto viene osservato con particolare attenzione. L’argomento resta estremamente delicato negli Stati Uniti e qualsiasi rappresentazione cinematografica degli eventi del 6 gennaio rischia inevitabilmente di generare polemiche.

Proprio questa tensione potrebbe trasformarsi in uno dei punti di forza del film. Più che raccontare una pagina politica, Penn sembra intenzionato a esplorare le persone coinvolte, le loro relazioni e le conseguenze di eventi che continuano ancora oggi a influenzare il dibattito americano.

Con una star come Bradley Cooper potenzialmente al centro della storia e un tema ancora capace di dividere l’opinione pubblica, il progetto si candida già a diventare uno dei titoli più osservati dei prossimi anni.