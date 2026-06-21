Per mesi il suo futuro televisivo è stato al centro di indiscrezioni, smentite e ipotesi. Adesso, però, qualcosa sembra davvero muoversi.Belén Rodriguez sarebbe pronta a tornare in uno dei programmi più amati del sabato sera e, ancora una volta, dietro questa opportunità ci sarebbe Maria De Filippi.L’indiscrezione circola da alcuni giorni negli ambienti televisivi e

Belen torna in tv su Canale 5: lo ‘zampino’ di Maria De Filippi, cosa farà

Per mesi il suo futuro televisivo è stato al centro di indiscrezioni, smentite e ipotesi. Adesso, però, qualcosa sembra davvero muoversi.

Belén Rodriguez sarebbe pronta a tornare in uno dei programmi più amati del sabato sera e, ancora una volta, dietro questa opportunità ci sarebbe Maria De Filippi.

L’indiscrezione circola da alcuni giorni negli ambienti televisivi e arriva dal giornalista Gabriele Parpiglia. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina dovrebbe rientrare nel cast di Tú Sí Que Vales a partire dalla prossima stagione autunnale, tornando così in una trasmissione che ha rappresentato una parte importante della sua carriera televisiva.

Negli ultimi tempi il nome di Belén è stato associato soprattutto alla mancata conduzione dell’Isola dei Famosi. Una vicenda che aveva alimentato numerose voci sul suo rapporto con Mediaset e sulle prospettive professionali della conduttrice.

La stessa Rodriguez aveva spiegato di aver rinunciato all’impegno per ragioni familiari, ritenendo troppo lungo il periodo di lontananza dai figli richiesto dal reality. Una scelta che aveva inevitabilmente lasciato aperto il dibattito sul suo futuro in televisione.

Nel frattempo la showgirl non è rimasta ferma. Tra radio, ospitate e altri progetti professionali, ha continuato a mantenere un profilo attivo nel mondo dello spettacolo. Tuttavia mancava il ritorno in un programma di grande richiamo sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Il nuovo ruolo a Tú Sí Que Vales

Secondo le anticipazioni, Belén non tornerebbe come conduttrice principale dello show, ma avrebbe un ruolo specifico all’interno dello spazio dedicato al “lip sync karaoke”, uno dei momenti più leggeri e spettacolari del programma.

Si tratterebbe comunque di una presenza fissa e importante all’interno del talent del sabato sera, una collocazione che la riporterebbe davanti al grande pubblico di Canale 5 dopo un periodo di relativa distanza dalle produzioni Mediaset.

L’eventuale ritorno avrebbe anche un valore simbolico. Belén è stata infatti uno dei volti storici di Tú Sí Que Vales, programma al quale ha partecipato per molti anni contribuendo alla sua popolarità.

L’ipotesi di un rientro alla corte di Maria De Filippi appare particolarmente significativa perché negli ultimi anni non erano mancate indiscrezioni su presunti rapporti freddi tra le due. Le nuove voci sembrano invece raccontare uno scenario completamente diverso.

Non è un caso che proprio Maria De Filippi abbia recentemente accolto Belén in una partecipazione ad Amici, alimentando ulteriormente la sensazione che i rapporti professionali tra le due siano rimasti solidi.

Naturalmente, al momento manca ancora una conferma ufficiale da parte di Mediaset o della stessa Rodriguez. Tuttavia le indiscrezioni che arrivano da più fonti raccontano tutte una direzione precisa: quella di un ritorno televisivo che potrebbe rappresentare uno dei colpi più chiacchierati della prossima stagione.

Per Belén sarebbe molto più di una semplice apparizione. Sarebbe il segnale concreto di una nuova fase professionale, proprio nel programma che per anni l’ha vista protagonista davanti a milioni di telespettatori.