Il crime-thriller di Apple TV che vi farà balzare sulla sedia: “Scalerà le classifiche”

Apple TV+ potrebbe aver trovato la serie destinata a raccogliere l’eredità di Ozark, uno dei più grandi successi crime degli ultimi anni.A sostenerlo sono diversi osservatori del settore, convinti che Your Friends & Neighbors abbia tutte le caratteristiche per trasformarsi in un fenomeno di lungo periodo.La serie, guidata da Jon Hamm, è arrivata sulla piattaforma

Apple TV+ potrebbe aver trovato la serie destinata a raccogliere l’eredità di Ozark, uno dei più grandi successi crime degli ultimi anni.

A sostenerlo sono diversi osservatori del settore, convinti che Your Friends & Neighbors abbia tutte le caratteristiche per trasformarsi in un fenomeno di lungo periodo.

La serie, guidata da Jon Hamm, è arrivata sulla piattaforma con una formula che mescola thriller, dramma familiare e critica sociale. Un mix che ricorda da vicino alcuni degli elementi che hanno reso celebre la produzione Netflix con Jason Bateman.

Al centro della vicenda c’è Andrew Cooper, manager finanziario che dopo una pesante caduta professionale cerca di mantenere il proprio stile di vita in una ricca comunità residenziale. Per farlo inizia a rubare nelle ville dei suoi vicini, convinto che nessuno si accorgerà della sparizione di oggetti di valore.

Ben presto però scopre che dietro le facciate perfette delle famiglie benestanti si nascondono segreti molto più pericolosi dei suoi furti. È proprio questo intreccio di tensione, ambiguità morale e rapporti familiari complicati che ha spinto molti critici a paragonare la serie a Ozark.

Il successo cresce stagione dopo stagione

Il dato che più colpisce è la fiducia mostrata da Apple nei confronti del progetto. Prima ancora del debutto della seconda stagione, la piattaforma ha annunciato il rinnovo per una terza stagione, una scelta che arriva soltanto quando una produzione dimostra di avere un forte potenziale di crescita.

Secondo Apple, la serie è diventata rapidamente uno dei drammi più seguiti del catalogo, ottenendo ottimi riscontri sia dal pubblico sia dalla critica. Anche le valutazioni aggregate hanno mostrato un miglioramento tra la prima e la seconda stagione, segnale che il racconto sta trovando sempre più equilibrio e profondità.

La seconda stagione ha inoltre introdotto nuovi personaggi e ulteriori sviluppi che ampliano l’universo narrativo, aumentando la sensazione che la storia possa proseguire ancora a lungo senza esaurire le sue possibilità.

Ozark aveva costruito il proprio successo raccontando la trasformazione di persone comuni costrette a vivere sempre più vicino al crimine. Your Friends & Neighbors segue una strada diversa ma parte da una premessa simile: mostrare come il desiderio di mantenere uno status sociale possa spingere qualcuno oltre ogni limite.

La differenza è che qui il contesto è quello delle comunità residenziali di lusso, un ambiente apparentemente perfetto dove i problemi non riguardano la sopravvivenza, ma il potere, il prestigio e l’immagine pubblica.

Jon Hamm riesce a dare al protagonista una combinazione di fascino, vulnerabilità e cinismo che rende difficile smettere di guardare episodio dopo episodio. È una caratteristica che molti spettatori avevano apprezzato anche nei protagonisti delle grandi serie crime degli ultimi anni.

Apple TV+ punta sempre di più sulle serie evento

Negli ultimi mesi Apple TV+ ha raccolto risultati importanti grazie a produzioni originali capaci di attirare attenzione e discussioni online. In questo contesto, Your Friends & Neighbors sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei pilastri del catalogo.

Con una terza stagione già confermata e una trama che continua ad allargarsi, la serie potrebbe essere soltanto all’inizio del suo percorso. E per chi sente ancora la mancanza di Ozark, potrebbe rappresentare la nuova ossessione televisiva da recuperare durante l’estate.