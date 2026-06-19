Gli Anelli del Potere 4 punta al boom: si rifarà una scena iconica del Signore degli Anelli

L’universo di The Lord of the Rings: The Rings of Power si sta avvicinando a uno dei momenti più importanti dell’intera mitologia di Tolkien.Dopo aver raccontato la creazione degli Anelli destinati agli Elfi, ai Nani e agli Uomini, la serie di Prime Video sembra ormai diretta verso l’evento che cambierà per sempre la storia della

L’universo di The Lord of the Rings: The Rings of Power si sta avvicinando a uno dei momenti più importanti dell’intera mitologia di Tolkien.

Dopo aver raccontato la creazione degli Anelli destinati agli Elfi, ai Nani e agli Uomini, la serie di Prime Video sembra ormai diretta verso l’evento che cambierà per sempre la storia della Terra di Mezzo: la nascita dell’Unico Anello.

Secondo diverse analisi dedicate al futuro della serie, la quarta stagione potrebbe finalmente mostrare la celebre sequenza in cui Sauron completa il suo capolavoro oscuro nelle fiamme del Monte Fato, una scena che i fan conoscono bene grazie ai film di Peter Jackson ma che non è mai stata raccontata in modo approfondito sul piccolo schermo.

Fino a questo punto, The Rings of Power ha seguito il lungo percorso di ascesa del Signore Oscuro, interpretato da Charlie Vickers. Dopo aver manipolato Celebrimbor e aver contribuito alla creazione degli altri Anelli del Potere, il passo successivo appare inevitabile: forgiare l’artefatto destinato a controllarli tutti.

Nei testi di Tolkien, l’Unico Anello viene creato segretamente da Sauron all’interno del Monte Fato, dove il Signore Oscuro trasferisce una parte della propria essenza nell’oggetto magico. È proprio questa scelta che gli consente di dominare gli altri portatori degli Anelli, ma allo stesso tempo lo rende vulnerabile alla distruzione dell’artefatto.

Per molti appassionati, vedere questo passaggio sullo schermo rappresenta uno degli eventi più attesi sin dall’annuncio della serie.

Un richiamo diretto ai film di Peter Jackson

L’aspetto più interessante è che la produzione potrebbe riproporre una delle immagini più iconiche della saga cinematografica. Nel prologo de La Compagnia dell’Anello, infatti, si vede brevemente Sauron mentre forgia l’Unico Anello nelle profondità del Monte Fato.

La serie Amazon avrebbe però l’opportunità di ampliare enormemente quel momento, mostrando non solo la creazione dell’Anello ma anche le conseguenze immediate della sua nascita sulla Terra di Mezzo. Secondo alcune ricostruzioni, la scena potrebbe diventare uno degli episodi più spettacolari mai realizzati dal franchise televisivo.

Anche se la quarta stagione non è stata ancora ufficialmente confermata da Prime Video, diversi report indicano che è già in fase di sviluppo preliminare. Il progetto originale della serie prevede infatti un arco narrativo di cinque stagioni, pensato per raccontare l’intera caduta di Númenor e la guerra finale contro Sauron.

La terza stagione, attesa per il 2026, dovrebbe avvicinare ulteriormente il racconto alla guerra tra gli Elfi e il Signore Oscuro, preparando il terreno per la creazione dell’Unico Anello e per gli eventi che porteranno poi alla celebre battaglia dell’Ultima Alleanza.

Per i fan di Tolkien si tratta di un passaggio decisivo. Dopo anni di costruzione narrativa, la serie sembra pronta ad arrivare al cuore stesso della leggenda: il momento in cui un semplice anello d’oro diventa l’arma più pericolosa mai esistita nella Terra di Mezzo.