Terremoto in Rai dopo l’addio di Milo Infante: scatta il piano d’emergenza per la prossima stagione

La domenica di Rai 1 sembra destinata a ripartire da due certezze. Mentre il mercato televisivo continua a muoversi tra indiscrezioni, cambi di rete e trattative.Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato per la televisione pubblica, impegnata a difendere i propri talenti dopo alcuni addii che hanno acceso più di una preoccupazione nei

La domenica di Rai 1 sembra destinata a ripartire da due certezze. Mentre il mercato televisivo continua a muoversi tra indiscrezioni, cambi di rete e trattative.

Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato per la televisione pubblica, impegnata a difendere i propri talenti dopo alcuni addii che hanno acceso più di una preoccupazione nei corridoi aziendali.

Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, la Rai sarebbe pronta a confermare sia Domenica In sia Da Noi a Ruota Libera, mantenendo invariato un blocco pomeridiano che negli anni ha garantito continuità e risultati importanti sul fronte degli ascolti.

La decisione non sarebbe casuale. Dopo alcune recenti uscite dal servizio pubblico e con i palinsesti della prossima stagione ancora in fase di definizione, l’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di consolidare le proprie certezze, evitando ulteriori scossoni in una fascia oraria storicamente strategica.

Mara Venier rappresenta da anni uno dei punti di riferimento della rete ammiraglia. Nonostante ogni stagione venga accompagnata da voci su un possibile addio, la conduttrice continua a essere considerata una figura centrale per il pubblico domenicale. La sua capacità di alternare interviste, intrattenimento e momenti più emotivi resta uno degli elementi distintivi del programma.

Francesca Fialdini sempre più centrale

Accanto a Venier, anche Francesca Fialdini sembra destinata a mantenere il proprio spazio. La conduttrice di Da Noi a Ruota Libera ha chiuso la stagione lasciando intendere chiaramente un ritorno a settembre, confermando il forte legame con il format che guida ormai da diversi anni.

Negli ultimi mesi la sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie alle apparizioni televisive e alla partecipazione a progetti paralleli che ne hanno valorizzato il profilo professionale. Per questo motivo il suo nome era stato accostato anche ad altri programmi della rete, ma la conferma nel pomeriggio domenicale appare oggi l’ipotesi più concreta.

La combinazione tra il racconto più confidenziale di Domenica In e le interviste dal tono familiare di Da Noi a Ruota Libera ha infatti costruito negli anni una proposta complementare che continua a intercettare pubblici differenti senza creare sovrapposizioni.

Se le conferme sembrano ormai vicine, qualche cambiamento potrebbe invece riguardare la struttura di Domenica In. Diverse indiscrezioni parlano di una possibile evoluzione del format e dell’arrivo di nuovi volti accanto a Mara Venier per alleggerire il carico della conduzione e rinnovare il programma. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane c’è anche quello di Bianca Guaccero, reduce da una stagione particolarmente positiva in Rai.

Al momento non esistono conferme ufficiali, ma è evidente che l’azienda stia lavorando per presentare una versione aggiornata del contenitore domenicale senza rinunciare alla sua figura simbolo.

La sensazione è che, in una fase di grande movimento per la televisione italiana, la Rai abbia scelto di affidarsi ai volti che garantiscono stabilità e riconoscibilità. E proprio la coppia formata da Mara Venier e Francesca Fialdini potrebbe rappresentare ancora una volta il punto di partenza della prossima stagione televisiva, mentre il resto dei palinsesti continua lentamente a prendere forma.