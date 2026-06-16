Stranger Things, tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi extra in uscita a fine anno

L’universo di Stranger Things continua a espandersi e lo fa con una scelta che sta già facendo discutere i fan.Dopo la conclusione della serie principale, Netflix ha deciso di puntare su un elemento che aveva reso il fenomeno globale fin dalla prima stagione: il gruppo di ragazzi di Hawkins. Con la serie animata “Stranger Things:

L’universo di Stranger Things continua a espandersi e lo fa con una scelta che sta già facendo discutere i fan.

Dopo la conclusione della serie principale, Netflix ha deciso di puntare su un elemento che aveva reso il fenomeno globale fin dalla prima stagione: il gruppo di ragazzi di Hawkins. Con la serie animata “Stranger Things: Tales From ’85”, infatti, l’attenzione torna sui protagonisti più giovani, segnando un netto cambio di direzione rispetto alle ultime stagioni della saga.

La nuova produzione rappresenta uno dei progetti più importanti per il futuro del franchise creato dai fratelli Duffer e dimostra come Netflix non abbia alcuna intenzione di abbandonare uno dei suoi marchi più popolari.

Ambientata durante l’inverno del 1985, tra la seconda e la terza stagione della serie originale, Tales From ’85 riporta in scena Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will e Max alle prese con una nuova minaccia proveniente dal Sottosopra.

La scelta è significativa perché recupera proprio quel nucleo narrativo che aveva conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Nelle stagioni successive, infatti, il racconto aveva progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, dando sempre più spazio a personaggi adulti come Hopper, Steve, Nancy e Joyce.

Con la serie animata, invece, il focus torna sui ragazzi e sulle loro avventure, con un’atmosfera che richiama direttamente gli anni d’oro di Stranger Things.

Nuovi misteri e una nuova protagonista

Pur riportando in scena i personaggi storici, la serie introduce anche volti inediti. Tra questi spicca Nikki Baxter, una nuova ragazza arrivata a Hawkins che si ritrova coinvolta negli eventi soprannaturali che minacciano la cittadina.

Secondo le informazioni diffuse da Netflix, la storia ruota attorno a una nuova serie di creature e fenomeni misteriosi che emergono dal Sottosopra, costringendo il gruppo a indagare ancora una volta su ciò che si nasconde dietro gli inquietanti eventi che colpiscono Hawkins.

L’obiettivo sembra essere quello di recuperare il senso di avventura e scoperta che aveva caratterizzato le prime stagioni della serie, quando ogni episodio rappresentava una nuova tappa in un mistero sempre più grande.

Il successo di Stranger Things ha reso inevitabile la nascita di spin-off e progetti collaterali. Dopo la fine della serie principale, Netflix ha confermato di voler continuare a esplorare questo universo narrativo attraverso nuove produzioni.

La serie animata rappresenta il primo vero banco di prova di questa strategia. Non a caso, il progetto è già stato rinnovato per una seconda stagione, segnale che la piattaforma crede fortemente nelle potenzialità del marchio.

Al tempo stesso, questa scelta permette agli autori di raccontare storie collocate in periodi già conosciuti dai fan senza alterare gli eventi conclusivi della serie originale.

Un’operazione nostalgia che punta anche ai nuovi spettatori

L’animazione consente inoltre di esplorare creature, scenari e situazioni che sarebbero stati molto più complessi da realizzare in live action. Il risultato è un prodotto che mantiene il DNA di Stranger Things ma con un tono leggermente più accessibile e vicino alle avventure animate degli anni Ottanta.

Per molti spettatori sarà soprattutto un’occasione per ritrovare il gruppo che li ha accompagnati per anni. Per Netflix, invece, è il tentativo di trasformare Stranger Things da semplice serie televisiva a vero e proprio universo narrativo destinato a vivere ancora a lungo, ben oltre la battaglia finale contro le forze del Sottosopra.