The Boys, il nuovo attore scelto per Patriota è già amatissimo tra i fan della serie

Per milioni di spettatori, immaginare Homelander senza il volto e la voce di Antony Starr sembra quasi impossibile.Eppure è esattamente quello che è successo con The Boys: Trigger Warning, il nuovo videogioco ambientato nell’universo della celebre serie di Prime Video. Una scelta che inizialmente aveva fatto storcere il naso a molti fan, ma che alla

Per milioni di spettatori, immaginare Homelander senza il volto e la voce di Antony Starr sembra quasi impossibile.

Eppure è esattamente quello che è successo con The Boys: Trigger Warning, il nuovo videogioco ambientato nell’universo della celebre serie di Prime Video. Una scelta che inizialmente aveva fatto storcere il naso a molti fan, ma che alla fine si è trasformata in una delle sorprese più apprezzate del progetto.

Il motivo è semplice: al posto di Starr è arrivato l’attore e doppiatore Jake Green, già noto agli appassionati di videogiochi per diversi ruoli importanti. La sua interpretazione ha convinto una parte consistente della community, tanto che molti giocatori hanno ammesso di aver faticato a distinguere la sua voce da quella dell’attore originale.

Nel videogioco The Boys: Trigger Warning, alcuni membri del cast televisivo sono tornati a interpretare i rispettivi personaggi, ma non tutti. Tra le assenze più pesanti figurano proprio quelle di Homelander e Billy Butcher. Al loro posto sono stati scelti Jake Green e Gary Furlong, incaricati di raccogliere un’eredità particolarmente impegnativa.

Quando la notizia è emersa, molti fan avevano espresso dubbi. Homelander non è un semplice antagonista: è il volto simbolo di The Boys, il personaggio che più di ogni altro rappresenta la satira feroce e disturbante che ha reso la serie un fenomeno globale.

Proprio per questo motivo il rischio di una sostituzione percepita come artificiale era molto alto. Invece Green è riuscito a replicare non solo il timbro vocale, ma anche le sfumature emotive che rendono il personaggio così inquietante e imprevedibile.

Chi è Jake Green

Per il grande pubblico il nome potrebbe non essere immediatamente riconoscibile, ma Jake Green è da anni una presenza costante nel mondo del doppiaggio e dell’intrattenimento. Ha lavorato in serie animate, videogiochi e produzioni televisive, costruendosi una reputazione da professionista estremamente versatile.

Non è nemmeno la prima volta che presta la voce a Homelander. Lo aveva già fatto in precedenza nel videogioco Mortal Kombat 1, dove il personaggio della serie era stato introdotto come combattente giocabile. Anche in quel caso la sua interpretazione aveva raccolto giudizi molto positivi da parte della community.

L’esperienza accumulata con il personaggio ha probabilmente contribuito al risultato finale ottenuto in The Boys: Trigger Warning, permettendo al nuovo progetto di mantenere intatta l’identità di Homelander nonostante l’assenza della star originale.

Naturalmente questo cambio riguarda esclusivamente il videogioco. Nella serie televisiva, il volto di Homelander continua a essere quello di Antony Starr, che rimane una delle colonne portanti dell’universo creato da Eric Kripke.

Tuttavia il successo ottenuto da Jake Green dimostra quanto il personaggio sia ormai diventato più grande del singolo medium. Tra serie TV, spin-off, videogiochi e nuovi progetti collegati al franchise, Homelander continua a espandere la propria presenza nell’immaginario dei fan.

E se fino a poco tempo fa l’idea di un sostituto sembrava impensabile, oggi molti spettatori hanno scoperto che esiste qualcuno capace di raccogliere quella sfida senza far rimpiangere troppo l’originale.