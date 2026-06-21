Le serie sul narcotraffico sembrano ormai aver raccontato tutto. Eppure nelle ultime settimane una nuova produzione è riuscita a farsi notare tra gli appassionati del genere.Si chiama Legends ed è una delle sorprese più interessanti del catalogo Netflix del 2026. Una serie che parte da un tema familiare, quello delle operazioni contro il traffico internazionale

C’è una nuova serie crime su Netflix che vi conquisterà subito se avete amato Breaking Bad

Le serie sul narcotraffico sembrano ormai aver raccontato tutto. Eppure nelle ultime settimane una nuova produzione è riuscita a farsi notare tra gli appassionati del genere.

Si chiama Legends ed è una delle sorprese più interessanti del catalogo Netflix del 2026. Una serie che parte da un tema familiare, quello delle operazioni contro il traffico internazionale di droga, ma sceglie una strada completamente diversa rispetto ai classici thriller polizieschi.

Un’infiltrazione che sembra destinata a fallire

La trama segue una delicata operazione sotto copertura nel Regno Unito, dove le autorità cercano di smantellare una rete legata al narcotraffico internazionale. Fin qui potrebbe sembrare l’ennesima storia di agenti speciali e missioni ad alta tensione.

La vera particolarità arriva però con i protagonisti. Invece di affidarsi a professionisti addestrati per anni, il progetto coinvolge persone comuni, reclutate e preparate in poche settimane per infiltrarsi negli ambienti criminali. Una scelta che rende ogni missione imprevedibile e molto più realistica rispetto a molte produzioni dello stesso genere.

Il risultato è una narrazione in cui gli errori, le esitazioni e le decisioni prese all’ultimo secondo diventano parte integrante della storia. Non esistono piani perfetti e spesso le situazioni più semplici rischiano di trasformarsi in problemi enormi.

I fan di Narcos ritroveranno alcuni elementi familiari: il traffico di droga, le organizzazioni criminali internazionali e la pressione costante delle forze dell’ordine. Tuttavia Legends evita di imitare il celebre successo Netflix.

Dove Narcos raccontava la guerra tra cartelli e investigatori attraverso figure potenti e carismatiche, questa nuova serie preferisce mostrare il lato più fragile delle operazioni sotto copertura. La tensione non nasce soltanto dal rischio di essere scoperti, ma anche dall’incompetenza, dagli imprevisti e dagli inevitabili errori umani.

Questo approccio contribuisce a creare un’atmosfera diversa, più vicina alla realtà e meno spettacolare, senza però rinunciare al ritmo e alla suspense.

Un cast che funziona e una storia senza tempi morti

A guidare il cast c’è Steve Coogan, che interpreta Martin Hawkins, un responsabile operativo stanco e disilluso costretto a gestire una squadra tutt’altro che perfetta. Attorno a lui ruotano personaggi pieni di contraddizioni, spesso impreparati ma capaci di adattarsi alle situazioni più pericolose.

Uno degli aspetti più apprezzati della serie è proprio il modo in cui riesce a mescolare momenti di forte tensione con un umorismo nero che emerge dalle situazioni più assurde. Una combinazione che rende la visione scorrevole e mai prevedibile.

Anche la struttura compatta aiuta. Con appena sei episodi, Legends evita lungaggini e riempitivi, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine. Secondo le prime valutazioni raccolte online, la serie ha già ottenuto un’accoglienza molto positiva, arrivando a conquistare un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes.

Per chi sente la mancanza delle grandi storie criminali che hanno reso celebre Netflix negli ultimi anni, questa potrebbe essere una delle visioni più interessanti dell’estate.