La natura dell’amore: foto e poster italiano del film di Monia Chokri (Al cinema dal 14 febbraio)

Direttamente dalla sezione “Un Certain Regard” del Festival di Cannes 2023, dal 14 febbraio 2024 in occasione di San Valentino arriva nei cinema italiani con Wanted La natura dell’amore. La commedia canadese di Monia Chokri, già attrice musa di Xavier Dolan e qui al suo terzo film da regista dopo A Brother’s love (Un Certain Regard Coup de Cœur a Cannes 2019) e Babysitter (Official Selection Sundance Film Festival 2022).

Film al cinema La natura dell'amore: trailer italiano della nuova commedia di Monia Chokri (Al cinema dal 14 febbraio)

La trama ufficiale: “La natura dell’amore” vede protagonista Sophia (Magalie Lépine-Blondeau), 40 anni, docente di filosofia all’Università di Montreal, dove da dieci anni vive una consolidata e monotona relazione con Xavier (Francis-William Rhéaume), anche lui docente. Alla base della loro relazione ci sono l’agio, la stabilità, l’intesa intellettuale, ma una passione ormai assopita. La vita di Sophia cambia all’improvviso quando incontra Sylvain (Pierre-Yves Cardinal), il falegname tuttofare incaricato di ristrutturare la casa di campagna, un ragazzo “semplice” come suggerisce il titolo originale del film. Infatti i due non potrebbero essere più diversi: lei proviene da una famiglia colta e benestante, Sylvain da una rumorosa tribù di amici e parenti proletari. La differenza tra classi sociali – sottolineata con ironia dalla Chokri – non impedisce un vertiginoso colpo di fulmine che cattura i due in una travolgente passione di corpi e di anime.

Il cast di “La natura dell’amore” include anche Monia Chokri, Steve Laplante, Marie-Ginette Guay, Micheline Lanctot, Guillaume Laurin, Linda Sorgini, Mathieu Baron, Christine Beaulieu, Lubna Playoust, Guy Thauvette, Karelle Tremblay.

Foto: (c) Immina Films et Fred Gervais