Dall’8 febbraio 2024 nei cinema italiani con Plaion Pictures Runner, l’action thriller diretto da Nicola Barnaba (La mafia alternativa, Una cella in due, Safrom) e con protagonisti Matilde Gioli (Doc – Nelle tue mani, Gli uomini d’oro) e Francesco Montanari (Romanzo Criminale – La serie).

“Runner” non è solo un film d’azione, ma anche un tributo sentito a un’icona del genere: John McClane, il leggendario protagonista di Die Hard. Questo omaggio riconosce il suo impatto indelebile nel panorama cinematografico e la sua ispirazione duratura per generazioni di spettatori e aspiranti registi – Nicola Barnaba

La trama ufficiale: Lisa (Matilde Gioli) sogna di fare cinema da quando era piccola. Messa da parte la carriera sportiva, la ragazza ora lavora come runner su un set cinematografico, intrecciando una relazione con Sonja, star del film. Ma l’attrice ha un passato oscuro che torna a bussare alla sua porta. Accusata dell’omicidio di Sonja (Hana Vagnerova), Lisa è costretta a scappare, inseguita dallo spietato assassino. Lisa corre, corre per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino incriminando il vero colpevole.

Il cast include anche Francesco Montanari, Federico Tocci, Ilenia Calabrese, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi, Flora Contrafatto.

“Runner” viene descritto come un film che rende omaggio alla migliore tradizione degli action anni Ottanta – come i cult movie Arma Letale e Die Hard – Trappola di cristallo – e che soprattutto, guidato dalla forza della sua protagonista femminile, si propone di ribaltare gli stereotipi dell’eroismo d’azione, seguendo una strada percorsa con decisione oltre trent’anni fa da James Cameron con memorabili personaggi come Sarah Connor ed Ellen Ripley (nata nel film Alien di Ridley Scott nel 1979).