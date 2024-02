Runner: nuove clip ufficiali del thriller d’azione con Matilde Gioli e Francesco Montanari (Al cinema dall’8 febbraio)

Plaion Pictures ha reso disponibili tre clip ufficiali del film Runner, l’action thriller in uscita l’8 febbraio, diretto da Nicola Barnaba (La mafia alternativa, Una cella in due, Safrom) e con protagonisti Matilde Gioli (Doc – Nelle tue mani, Gli uomini d’oro) e Francesco Montanari (Romanzo Criminale – La serie).

“Runner” viene descritto come un film che rende omaggio alla migliore tradizione degli action anni Ottanta – come i cult movie Arma Letale e Die Hard – Trappola di cristallo – e che soprattutto, guidato dalla forza della sua protagonista femminile, si propone di ribaltare gli stereotipi dell’eroismo d’azione, seguendo una strada percorsa con decisione oltre trent’anni fa da James Cameron con memorabili personaggi come Sarah Connor ed Ellen Ripley (nata nel film Alien di Ridley Scott nel 1979).

“Runner non è solo un film d’azione, ma anche un tributo sentito a un’icona del genere: John McClane, il leggendario protagonista di Die Hard. Questo omaggio riconosce il suo impatto indelebile nel panorama cinematografico e la sua ispirazione duratura per generazioni di spettatori e aspiranti registi” – afferma il regista Nicola Barnaba.

Runner – Le nuove clip ufficiali

Le prime due clip tratte dal film ci portano all’interno del labirintico e isolato hotel a cinque stelle dove il cast e la troupe del film a cui sta lavorando anche la runner Lisa (Matilde Gioli) trovano ristoro dopo un’intensa giornata sul set.

Con il favore della notte, e complice l’intimità di una confortevole suite dotata di Jacuzzi, nella prima clip viene svelata un’inattesa attrazione fatale tra Lisa e l’attrice protagonista Sonja – interpretata da Hana Vagnerova -, affascinante donna dal passato oscuro. Mentre le due donne pregustano già la serata insieme, il passato dell’attrice riemerge all’improvviso nelle sembianze di Bosco (Francesco Montanari), spietato agente corrotto dell’Interpol, guidato dal cieco desiderio di vendetta verso Sonja per un torto subito in gioventù.

Nella seconda clip scopriamo come il corrotto Bosco (Francesco Montanari) architetta in pochi minuti un piano per incastrare Lisa per l’omicidio di Sonja, trasformandola da semplice testimone a pericolosa fuggitiva armata.

La terza clip rivela che sebbene Bosco sia riuscito a portare a termine la tanto agognata vendetta, qualcosa è andato storto…L’uomo si trova così costretto a una serrata caccia alla giovane Lisa, colpevole di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Prodotto da Camaleo, realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission, Runner vede nel cast anche Federico Tocci, Ilenia Calabrese, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi e Flora Contrafatto.