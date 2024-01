Runner: poster ufficiale e data di uscita del thriller d’azione con Matilde Gioli e Francesco Montanari

L’anteprima alla 33esima edizione del Noir In Festival, l’action thriller Runner, diretto da Nicola Barnaba e con protagonisti Matilde Gioli e Francesco Montanari, arriva nei cinema italiani l’8 febbraio con Plaion Pictures.

Lisa (Matilde Gioli) è una giovane donna di 25 anni con il sogno del cinema da quando era bambina. Per lei il ruolo di runner è un traguardo importante: è il suo arrivo nel mondo del cinema, ma anche il punto di partenza per una fulgida carriera. Lisa si trova finalmente su un vero set cinematografico, dove intreccia una relazione con Sonja, nota star e protagonista del film in lavorazione. Ma l’attrice ha un passato oscuro che torna a bussare violentemente alla sua porta proprio quando Lisa è in camera con lei. Incastrata e accusata dell’omicidio di Sonja, la giovane runner è costretta a scappare per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino, incriminando così il vero assassino che la vuole morta a tutti i costi.