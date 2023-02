Runner: riprese in corso in Calabria del thriller d’azione con Francesco Montanari e Matilde Gioli

Sono in corso in Calabria, con location a Gasperina (CZ), le riprese del film Runner diretto da Nicola Barnaba e con protagonisti Matilde Gioli e Francesco Montanari. “Runner” è un film adrenalinico e claustrofobico, interamente ambientato in un albergo isolato dal mondo.

Runner – Trama e cast

“Runner” è un action thriller con protagonista Lisa una giovane di 25 anni con il sogno del cinema da quando era bambina. Per lei il ruolo del runner è un traguardo importante: è il suo arrivo nel mondo del cinema, ma anche il punto di partenza per una fulgida carriera. È finalmente su un set, intreccia una relazione con Sonja, protagonista e star del cinema. Cosa potrebbe volere di più dalla vita? Cosa potrebbe andare storto? Ma l’attrice ha un passato oscuro che torna a cercarla nel momento più impensato. Accusata dell’omicidio di Sonja, la ragazza è costretta a scappare. Lisa corre, corre per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino e permettano di condannare il vero assassino.

Nel cast accanto ai due protagonisti, Matilde Gioli e Francesco Montanari, troviamo anche Ilenia Calabrese, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi.

Curiosità sul film

Il regista Nicola Barnaba ha diretto anche Il thriller Safrom e le commedie Ciao Brother e Una cella in due.

Il modello narrativo di “Runner” è ispirato a film come “Die Hard” e “Trappola in alto mare”. L’idea è di narrare la storia in tempo reale, 90 minuti che partono da quando all’alba la troupe ha finito le riprese e Lisa riaccompagna Sonja nell’albergo poco distante. Un film d’azione ambientato al giorno d’oggi con una scansione ritmica che terrà lo spettatore incollato alla sedia.

Prodotto da Camaleo, società di produzione cinematografica, distribuito da Plaion Pictures che ne ha acquisito i diritti all rights, finanziato con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria – 2022, dalla Calabria Film Commission e con il contributo del Ministero della Cultura.

Matilde Gioli – Note biografiche

Nata a Milano (2 settembre 1989) da padre pugliese e madre toscana, della quale ha deciso di utilizzare il cognome per la propria carriera artistica. Si diploma al Liceo classico Cesare Beccaria e si laurea in Filosofia presso l’Università Statale di Milano. Diventa nota al pubblico per la sua parte nel film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì, grazie al quale, nonostante fosse al suo esordio cinematografico, vince numerosi premi, tra cui il Premio Guglielmo Biraghi durante i Nastri d’argento 2014 e il Premio Alida Valli durante il Bari International Film Festival. Viene candidata anche per il Ciak d’oro come miglior attrice non protagonista. Nel 2014 esordisce anche sul piccolo schermo, recitando in un episodio di Gomorra – La serie. Nel 2015 ritorna sul grande schermo con tre film: Solo per il weekend (presentato in anteprima al Montreal World Film Festival, mentre nelle sale esce nel 2016), Belli di papà e Un posto sicuro. Tra il 2015 e il 2016 gira la miniserie televisiva Di padre in figlia, diretta da Riccardo Milani, i film 2night, regia di Ivan Silvestrini, The Startup, diretto da Alessandro D’Alatri, Blue Kids, opera prima di Andrea Tagliaferri, e Mamma o papà?, regia di Riccardo Milani, e il cortometraggio Claustrophonia, regia di Roberto Zazzara, presentato al Future Film Festival. Nel gennaio 2016 riceve il Premio Afrodite come miglior attrice emergente. Successivamente viene scelta come valletta del remake del programma Rischiatutto, condotto da Fabio Fazio. Nel 2017 è nel cast della pellicola La casa di famiglia, diretta da Augusto Fornari. Nel 2018, interpreta Ancella nel film Moschettieri del re – La penultima missione di Giovanni Veronesi. Dal 2020 fa parte del cast della serie televisiva Doc – Nelle tue mani. È la conduttrice della prima produzione non-fiction italiana di Netflix, Summer Job. Nel 2023 è tra i protagonisti del film di Alessandro Siani “Tramite Amicizia”.

Francesco Montanari – Note biografiche

Diplomatosi presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica, Francesco Montanari partecipa al saggio di diploma dell’allievo regista Jacopo Bezzi, I bambini di sale, e diventa famoso per la sua partecipazione, nel ruolo del “Libanese”, in Romanzo criminale, serie tv ispirata alla vera storia della banda della Magliana. Nel 2009 è nel film Oggi sposi, con la regia di Luca Lucini. Ha inoltre partecipato, al fianco di Benedicta Boccoli e Sebastiano Somma, allo spettacolo teatrale Sunshine, diretto da Giorgio Albertazzi. Recita protagonista e assieme a Vanessa Hessler, nel film thriller Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata di Carlo Vanzina. Nel 2013 compare in Squadra antimafia interpretando Achille Ferro, spietato mafioso catanese. Nel 2014 è in scena con Parole incatenate insieme a Claudia Pandolfi per la regia di Luciano Melchionna. Nel 2015 interpreta Giovanni nello spettacolo teatrale Il più bel secolo della mia vita, recitando al fianco di Giorgio Colangeli, ed è ospite alla festa de Il Fatto Quotidiano per interpretare Massimo Carminati nelle intercettazioni di Mafia Capitale. Nel 2017 fa parte del cast di Sole Cuore Amore. Nel 2018 è il protagonista della fiction Il cacciatore, trasmessa su Rai 2 e tratta dal romanzo autobiografico Cacciatore di mafiosi del magistrato Alfonso Sabella, nel ruolo del PM Saverio Barone (personaggio ispirato a Sabella), membro del pool antimafia di Palermo, impegnato nella ricerca di latitanti mafiosi nella Sicilia degli anni a cavallo tra il 1993 e il 1996, la cui interpretazione vale all’attore il premio come miglior interprete maschile all’edizione 2018 del Cannes International Series Festival. Nello stesso anno riceve il prestigioso Premio Internazionale Vincenzo Crocitti “Attore In Carriera”. Nel 2019 partecipa alla serie I Medici insieme a Daniel Sharman nel ruolo di Girolamo Savonarola. Nel 2021 affianca Roberto Bolle alla conduzione di Danza con me, programma di Rai 1, e poi inizia le riprese per la nuova serie Sky Il grande gioco. Nel 2022 torna a collaborare con il regista Fabio Resinaro dopo Appunti di un venditore di donne (2021) come protagonista di Ero in guerra ma non lo sapevo (2022) ispirato all’omonimo libro di Alberto Dabrazzi Torregiani e Stefano Rabozzi.