Sonic 3 – Il Film: nuovi poster parodia con Jim Carrey che fanno il verso a sette classici di Natale

Dal 1° gennaio 2025 nei cinema italiani con Eagle Pictures e Paramount Pictures Sonic 3 – Il Film che vedrà il ritorno di Jim Carrey stavolta in un duplice ruolo, quello del Dr. Ivo Robotnik, lo scienziato pazzo e arcinemico di Sonic e Gerald Robotnik, il nonno di Ivo che ha creato il famigerato Shadow, nuovo antagonista di questa terza avventura cinematografica.

Sonic ritorna al cinema, con una avventura ancora più sorprendente. Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri incredibili mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovra cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.

Paramount Pictures ha reso disponibili un nuovo set di poster a tema natalizio di “Sonic 3 – Il Film. Si tratta di sette spassose locandine che fanno il verso nell’ordine a: Mamma ho perso l’aereo, “A Christmas story – Una storia di Natale”, “National Lampoon’s Christmas Vacation – Un Natale esplosivo!”, “S.O.S. fantasmi (Scrooged)”, Trappola di cristallo (Die Hard), “Tutti insieme inevitabilmente (Four Christmases)”, Elf, “Love Actually – L’amore davvero”, “Il Grinch” e “Nightmare Before Christmas”.

Per quanto riguarda il cast vocale del film, Shadow è doppiato per l’occasione dal nuovo arrivato Keanu Reeves, l’attore di “Matrix” è stato scelto grazie alla sua performance nei panni di John Wick. Shadow che è in grado di teletrasportarsi e ha una forza estrema, ha vissuto una tragedia ed è in cerca vendetta, e proprio come il killer di Reeves è inarrestabile. L’estrema potenza di Shadow costringerà Sonic e la sua cricca di compagni a fare squadra con il Dr. Robotnik per una improbabile alleanza che diventerà l’unica speranza per la salvezza del pianeta.

Il cast include anche Ben Schwartz che torna a doppiare il riccio blu che può correre a velocità supersoniche; Colleen O’Shaughnessey come Miles “Tails” Prower, una volpe che può volare con le sue doppie code e Idris Elba come Knuckles, un guerriero echidna rosso irascibile e serioso dotato di super forza,]