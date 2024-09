Nuove locandine ufficiali di "Transformers One", il film d'animazione di Paramount Pictures con le voci di Chris Hemswort e Scarlett Johansson - Al cinema dal 26 settembre 2024

Transformers One: nuovi poster ufficiali del film d’animazione con le voci di Chris Hemswort e Scarlett Johansson

Paramount Pictures il 26 settembre porta nei cinema italiani, con anteprime sabato 21 e domenica 22 settembre nelle sale del circuito The Space Cinema, Transformers One. Si tratta di un nuovissimo lungometraggio d’animazione con le voci in originale di Chris Hemsworth (Orion Pax / Optimus Prime), Brian Tyree Henry (D-16 / Megatron), Scarlett Johansson (Elita -1), Steve Buscemi (Starscream) e Laurence Fishburne (Alpha Trion).

“Transformers One” è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica “Transformers One” sarà anche il primo film d’animazione cinematografico in 38 anni dal film originale Transformers – The Movie (1986).

Josh Cooley (Toy Story 4) dirige da una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Godzilla vs. Kong), Andrew Barrer (Ant-Man and the Wasp) e Gabriel Ferrari (No Exit).

Questo film segna il debutto nel cinema d’animazione di Chris Hemsworth. L’attore si è unito al progetto dopo essere rimasto colpito dalla sceneggiatura. Hemsworth si è sforzato di non usare la sua voce normale per Optimus Prime. Al contrario, secondo la richiesta di Josh Cooley, Keegan-Michael Key (B-127) è rimasto vicino alla sua voce normale per Bumblebee.