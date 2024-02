Vermin – Infested: foto e poster ufficiali del film horror di Sébastien Vanicek

Presentato a Venezia 80 e premiato al Fantastic Fest (Miglior film e Miglior regia) Vermin – Infested, un film horror di produzione francese diretto dall’esordiente Sébastien Vanicek. Il film si presenta come un mix tra il classico americano anni novanta Aracnofobia e il più recente zombie-movie francese The Horde. La trama segue gli abitanti di un edificio che dovranno sopravvivere di fronte ad un’invasione di ragni velenosi.

Kaleb (Théo Christine) è un giovane adulto che vive di piccoli lavori. Affascinato dagli animali esotici, trova in un bazar un ragno velenoso e lo porta nel suo appartamento. Al ragno basta un attimo per scappare e riprodursi, trasformando il luogo in una terribile trappola. Allo stesso tempo, la polizia blocca l’edificio dove i residenti hanno teso un’imboscata. L’unica opzione per Kaleb e i suoi compagni per sopravvivere è trovare la via d’uscita.

Il cast di “Vermin – Infested” include anche Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Lisa Nyarko, Finnegan Oldfield, Marie-Philomène Nga, Ike Zacsongo-Joseph, Emmanuel Bonami, Abdallah Moundy, Mahamadou Sangarè, Xing Xing Cheng, Malik Amaraoui.