Vermin – Infested: trailer dell’horror francese con ragni killer di Sébastien Vanicek

Presentato a Venezia 80 e premiato al Fantastic Fest (Miglior film e Miglior regia) Vermin – Infested, un film horror di produzione francese diretto dall’esordiente Sébastien Vanicek. Il film si presenta come un mix tra il classico americano anni novanta Aracnofobia e il più recente zombie-movie francese The Horde. La trama segue gli abitanti di un edificio che dovranno sopravvivere di fronte ad un’invasione di ragni velenosi.

Vermin – Trama e cast

Kaleb (Théo Christine) è un giovane adulto che vive di piccoli lavori. Affascinato dagli animali esotici, trova in un bazar un ragno velenoso e lo porta nel suo appartamento. Al ragno basta un attimo per scappare e riprodursi, trasformando il luogo in una terribile trappola. Allo stesso tempo, la polizia blocca l’edificio dove i residenti hanno teso un’imboscata. L’unica opzione per Kaleb e i suoi compagni per sopravvivere è trovare la via d’uscita.

Il cast include anche Sofia Lesaffre, Jérôme Niel, Lisa Nyarko, Finnegan Oldfield, Marie-Philomène Nga, Ike Zacsongo-Joseph, Emmanuel Bonami, Abdallah Moundy, Mahamadou Sangarè, Xing Xing Cheng, Malik Amaraoui.

Vermin – I trailer ufficiali

Curiosità sul film

Sébastien Vanicek dirige “Vermin – Infested” da una sua sceneggiatura scritta con Florent Bernard (Jack Mimoun & les secrets de Val Verde), da un’idea originale di Sébastien Vanicek.

Il film è prodotto da Harry Tordjman (Last Dance, Rosie, Bloques).

Il film è stato realizzato in collaborazione con Netflix.

Intervista al regista

In che modo questo primo lungometraggio è il compimento di un intero percorso artistico?

Se la scrittura e il finanziamento di Vermin – Infested sono stati molto rapidi, ho alle spalle una quindicina di anni di cortometraggi girati con i miei amici e videocamere o macchine da presa che si potevano trovare sui set, a destra e a manca… Ci sono state svolte decisive come il mio incontro con Etienne Ement, un produttore oggi amico che aveva creato un’associazione di artisti nel ’93 e con il quale ho sviluppato un cortometraggio intitolato Mayday. Una cartolina visiva e sonora il cui obiettivo era soprattutto scuotere e segnare le persone. Grazie a questo film, presentato nel 2015, sono stato selezionato in numerosi festival, ho vinto premi…

Come ti è venuta l’idea di questo ragno che fugge dalla camera da letto di una città di periferia, provocando un’invasione di ragni sempre più imponenti (e terrificanti)?

Durante un viaggio in macchina, dopo una sessione di scrittura in provincia, mi sono reso conto che, nonostante avessi affrontato molti temi nei miei progetti, non avevo saziato la sete di affrontare un argomento più personale. Ho ripensato a quegli anni di lotta, realizzando racconti che non nessuno vedeva perché mi mancavano i contatti, gli indirizzi giusti. Questa sensazione di non andare dove vuoi. Quella che i media chiamano “sindrome suburbana” esiste e io l’ho sperimentata. Ho ampliato il mio pensiero attorno al reato di discriminazione razziale, un argomento che mi tocca molto e che si è incarnato nell’immagine del ragno. Esiste e gira per casa nostra, ma non vogliamo vederlo e quindi lo schiacciamo subito. Il simbolismo della xenofobia, dell’intolleranza, era lì. Poiché tutti venivano trattati come parassiti in questo parallelo metaforico, il titolo divenne ovvio molto rapidamente.

Perché hai deciso di trattare questi temi utilizzando i codici di un film di genere?

Anche se li adoro, non sono particolarmente predisposto ai film horror. Ma un’invasione di ragni in un HLM popolato da residenti che cercano di sopravvivere è già divertente, e c’era anche una dimensione politica da esplorare. Ci siamo immersi nella scrittura con Florent Bernard e molto rapidamente abbiamo avuto il nostro personaggio principale, il nostro problema, i nostri tre atti. Ci tenevo a mostrare il sobborgo in cui sono cresciuto, a Noisy-le-Grand, a Seine-Saint-Denis. Vale a dire un microcosmo molto positivo, dove le persone si conoscono, si aiutano, si apprezzano, sono educate. Come ovunque, ci sono famiglie disfunzionali, persone che hanno preso una piega infelice, ma nel complesso le cose funzionano. Non l’avevo ancora visto sul grande schermo. O era il dramma suburbano, con il traffico di droga e tutto il resto, oppure la commedia puerile e spesso caricaturale.

Ma questo edificio delle Arene di Picasso, a Noisy-Le-Grand, tu lo sai bene, è tuttavia destinato all’abbattimento..

Si trattava di accontentare lo spettatore riguardo all’eradicazione di questi ragni – che però, alla luce del sole, non sono pericolosi – e di riflettere il modo in cui vengono trattati i problemi delle periferie. Quando l’edificio crolla, un cartello indica che ne verranno costruiti altri, più belli, più moderni…La scatola è più bella, ma dentro sono di nuovo intrappolati gli stessi problemi. Distruggere e ricostruire non risolve tutto.

Le ultime scene dimostrano una serenità nel ragno che basta comprendere per evitare di essere attaccati, non è così?

Esattamente. Dopo tutta questa violenza del pericolo incarnato dai ragni, era necessario filmare questo faccia a faccia come un duello western. Kaleb o il ragno, ci chiediamo chi sparerà per primo. Ma ciò che ti spinge a scattare è la paura della persona che hai di fronte. La prima però capisce che la seconda non rappresentava alcun pericolo se l’avessimo lasciata andare nell’oscurità. La maggior parte dei personaggi del film hanno difficoltà a comunicare tra loro perché non si ascoltano. E di fronte a qualcosa che ci è estraneo, dal punto di vista etimologico del termine, tendiamo ad essere violenti. Questo è ciò che accade, in Vermin, tra due amici che hanno smesso di parlarsi stupidamente. Tra un fratello e una sorella che non possono piangere insieme. Tra i giovani e la polizia.

Hai lavorato con ragni veri…

Assolutamente sì, ed è stato molto più semplice di quanto pensassi, soprattutto grazie alla Tropical Farm che conosce perfettamente questi animaletti. Sono molto fragili e si stancano molto rapidamente. Possono, ad esempio, funzionare solo per circa dieci secondi prima di essere completamente fuori uso. Quindi è stata una scena unica e poi “andare a dormire” per le nostre attrici. Sono stati molto generosi! Tutti hanno adorato lavorare in sicurezza con loro, siamo riusciti anche a liberare diverse persone dalla loro aracnofobia.

Nel sotto-testo, “Vermin – Infested” mette in discussione il simbolismo della reclusione che tutti noi abbiamo vissuto con sgomento, tre anni fa…

Era uno delle motivazioni narrative della sceneggiatura. Vedere un agente di polizia mascherato annunciare che devi metterti in quarantena senza dare ulteriori spiegazioni, ovviamente, evoca immediatamente la pandemia. Mentre prima del 2020, di fronte a questa situazione, l’opinione pubblica avrebbe pensato a tutt’altro, ma non necessariamente a un virus… Il che, in definitiva, non è così in questo caso. Tuttavia, più sfidiamo l’esperienza dello spettatore, meglio è.

Tuttavia, l’umorismo non è assente nel film. La scena in cui Lila incontra il suo primo ragno in bagno è da ridere a crepapelle…

In definitiva, Vermin vuol essere un film per il grande pubblico, liberandosi dalle catene del film horror. Tra la leggendaria Aracnofobia e i film di serie B, senza dimenticare l’ombra incombente di leggendari film horror naturali come Lo Squalo, era necessario emanciparsi dal passato per rispolverare il film sugli ragni. Quindi mostrando un’immagine positiva delle periferie, non evitando la comicità di certe battute. Quando vediamo una giovane donna confrontarsi con un enorme ragno nel suo asciugamano, poi il suo ragazzo che arriva cercando di comportarsi da uomo, senza successo… è impossibile non ridere quando si tratta di un ambiente domestico! In questo riconosco il mio amore per il cinema coreano, il più interessante del nostro tempo. Un capolavoro come Parasite ti porta dalle risate alle lacrime, mantiene la suspense e ti spaventa anche. Vermin spera umilmente, come il film di Bong Joon-ho, che il pubblico provi una gamma molto ampia di emozioni.

Per concludere parliamo di uno dei messaggi più importanti del film: l’animale, anche se è un terrificante ragno, non è (necessariamente) nostro nemico…

La tutela degli animali è al centro di tutta la mia vita. E quindi del mio cinema. Gli animali sono stati trattati meglio degli attori sul set! La vendita e rivendita dei ragni non è una finzione: su Internet li trovi a 20 euro. Fin dai titoli di coda, il film denuncia sottilmente il traffico e la condizione degli animali rinchiusi in gabbie o box. Perché siamo tutti esseri viventi che meritano di evolversi liberamente.

Il poster ufficiale