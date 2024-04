Lumberjack The Monster: nuovo trailer giapponese del thriller-horror di Takashi Miike

In arrivo su Netflix i primi di giugno 2024 il nuovo thriller-horror del regista Takashi Miike basato sul romanzo “Kaibutsu no kikori – Monster the woodman” di Mayusuke Kurai.

Disponibile un nuovo trailer sottotitolato in inglese di Lumberjack The Monster (Kaibutsu no kikori), nuovo bizzarro thriller-horror del regista Takashi Miike (Audition, Ichi The Killer, 13 Assassini, L’immortale) che contrappone uno psicopatico ad un sadico serial killer mascherato.

Lumberjack The Monster – Trama e cast

Il film segue Akira Ninomiya, uno spietato avvocato che non esita ad eliminare chiunque si metta sulla sua strada. Una notte viene brutalmente attaccato da un aggressore sconosciuto che indossa una ‘maschera da mostro’. Sebbene sopravviva miracolosamente all’aggressione, Ninomiya è ossessionato dal trovare l’aggressore e vendicarsi dell’affronto subito. Nel frattempo, si verificano una serie di raccapriccianti omicidi in cui le vittime vengono trovate con il cervello rimosso dai corpi. Mentre la polizia conduce un’indagine approfondita, Ninomiya cerca vendetta contro l’aggressore. Chi scoprirà per primo la verità?!

Il film è interpretato da Kazuya Kamenashi (Gokusen: The Movie, Joker Game), Nanao (Gintama), Riho Yoshioka (Fukushima), Shota Sometani (Sadako 3D) e Shido Nakamura (Gacchaman).

Il nuovo trailer ufficiale

Takashi Miike dirige il film da una sceneggiatura di Hiroyoshi Koiwai (Blade of the Immortal, Bleach) basata sul racconto “Kaibutsu no kikori – Monster the woodman” di Mayusuke Kurai.

Il film segna una reunion di Takashi Miike con l’attrice Nanao, che ha diretto nel secondo e terzo capitolo della trilogia di The Mole Song e Shota Sometani che ha diretto in Il canone del male e L’ultimo Yakuza.

La colonna sonora del film è del compositore Koji Endo (Zebraman, The Call – Non rispondere, 13 assassini, Il canone del male, Yakuza Apocalypse, L’immortale).

“Lumberjack The Monster” che ha già debuttato in Giappone a dicembre dello scorso anno, dopo un anteprima in ottobre in Spagna al Sitges International Fantastic Film Festival, è in arrivo su Netflix il prossimo giugno.