Atlas: la colonna sonora del thriller fantascientifico di Netflix con Jennifer Lopez

Una Jennifer Lopez in gran spolvero è protagonista di Atlas, un thriller d’azione fantascientifico disponibile su Netflix che ripropone l’ormai attuale dilemma sull’Intelligenza Artificiale e un suo potenziale lato oscuro. In questo caso l’I.A. Harlan (Simu Liu) si rivolta contro la sua creatrice, diventa un terrorista e dichiara guerra al genere umano, per poi fuggire in esilio su un remoto pianeta dove sarà braccato da una tormentata analista (Lopez) affiancata da un team di ranger altamente addestrati capitanati dal Colonnello Elias Banks Sterling K. Brown).

Atlas – La colonna sonora

Netflix Music ha pubblicato digitalmente l’album della colonna sonora di “Atlas”. L’album contiene la musica originale del film composta da Andrew Lockington (San Andreas, Viaggio al centro della Terra, Rampage, Percy Jackson e il mare dei mostri, Ember – Il mistero della città di luce).

ha pubblicato digitalmente l’album della colonna sonora di “Atlas”. L’album contiene la musica originale del film composta da (San Andreas, Viaggio al centro della Terra, Rampage, Percy Jackson e il mare dei mostri, Ember – Il mistero della città di luce). Tre brani dell’album sono stati realizzati in “featuring” con Malakai Bayoh, un giovane corista 15enne concorrente di Britain’s Got Talent a cui è stato assegnato un Golden Buzzer da Simon Cowell, a seguito alla sua interpretazione di “Pie Jesu” di Andrew Lloyd Webber. Malakai ha recentemente cantato davanti a un pubblico di 5.000 persone alla Royal Albert Hall, eseguendo arie di Mozart e Händel con grande successo.

La colonna sonora include il brano: “Violin Concerto in G Major, Op. 8, No. 2: III. Rondeau” composto da Joseph Bologne Saint-Georges ed eseguito Thibault Vieux & Les Archets de Paris.

1. Atlas Prologue (feat. Malakai) (4:40)

2. Casca Capture (1:43)

3. Checkmate (1:36)

4. Let Me Show You Something (2:34)

5. Possibilities (1:36)

6. Briefing (4:26)

7. Planet Fall (2:15)

8. Ranger Gravesite (2:33)

9. Alpine Chase (2:01)

10. Why Can’t We Sync (feat. Malakai) (4:17)

11. Planty (2:50)

12. The Swamp (feat. Malakai) (3:49)

13. Birth of a Species (feat. Malakai) (5:44)

14. Upgrades (feat. Malakai) (3:36)

15. Trust (4:03)

16. Patterns (3:03)

17. Flatline (1:43)

18. Better Version of You (1:39)

19. Only One of Us Will Make It (3:50)

20. Smith 2.0 (feat. Malakai) (2:29)

21. Atlas Main Titles (2:46)

La colonna sonora di “Atlas” è disponibile su Amazon.