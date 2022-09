Shotgun Wedding: trama e anticipazioni del film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel su Prime Video

Dal 27 gennaio 2023 disponibile su Amazon Prime Video Shotgun Wedding di Jason Moore (Pitch Perfect). Jennifer Lopez e Josh Duhamel sfoggiano tutta le loro abilità comiche in questa commedia romantica sexy e ricca di azione.

La trama ufficiale: In “Shotgun Wedding”, Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. “Finchè morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda.