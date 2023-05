A ridosso della Festa della Mamma è arrivato su Netflix The Mother, un thriller d’azione al femminile che vede una Jennifer Lopez in gran spolvero approcciare il suo primo film d’azione a tutto tondo. Lopez veste i panni di una ex soldatessa e letale cecchino, nota come “Mother” diventata socia di un paio di loschi figuri interpretati da Joseph Fiennes e Gael Garcia Bernal.

Dopo aver appreso di essere in incinta e per proteggere il nascituro, “Mother” coinvolge l’FBI e diventa testimone contro i suoi ex soci, entrambi suoi ex amanti e quindi potenziali padri del bambino in arrivo. Scampata ad un attentato che costerà la vita a diversi agenti dell’FBI, la donna è costretta a dare la figlia appena nata in affidamento e a sparire dalla sua vita, almeno fino a quando i due trafficanti con cui era coinvolta, in cerca di vendetta, rapiscono la figlia di “Mother” ora dodicenne costringendola ad uscire allo scoperto.

The Mother – La recensione

La neozelandese Niki Caro nota per il pluripremiato dramma La ragazza delle balene nonché regista del remake live-action Mulan di Disney approccia il genere in maniera sin troppo diligente, “The Mother” è un film che sembra arrivare dalla fine degli anni ottanta, inizi anni 90 magari interpretato all’epoca da un Jean-Claude Van Damme o più recentemente dall’inossidabile Liam Neeson. L’intero film è al servizio della ca**uta protagonista, gli uomini che siano alleati o avversari restano sempre un passo indietro e lasciano che un’intensa J.Lo mantenga sempre di sé i riflettori, la dimostrazion edi ciò sta nel come si è scientemente sottoutilizzato un attore del calibro di Gael García Bernal.

“The Mother” purtroppo non è immune da limiti che spesso affliggono il genere nel suo complesso, vedi una regia poco ispirata e la parte appena accennata in cui si traccia il percorso che ha portato il personaggio di Lopez da letale cecchino dell’esercito americano a socia di sordidi trafficanti, un abbozzo di passato creato forse per non rendere ancor più cupa una protagonista che semina cadaveri e infligge torture senza colpo ferire, in un turbillon di violenza non sempre facile da metabolizzare per i meno avvezzi al genere, elementi che rendono la “Mother” interpretata dalla Lopez più una consapevole antieroina in stile vigilante che una classica eroina costretta dagli eventi ad azioni nefaste.

“The Mother” trova quindi nella distribuzione in streaming un ottimo veicolo per arrivare ad un pubblico il più ampio possibile, mentre la costruzione del racconto, violenza a parte, permette ad una carismatica e stoica Jennifer Lopez di uscirne a testa alta e debuttare nel genere “action” superando indenne la prova una performance che possiamo tranquillamente accomunare a quella di Angelina Jolie in Quelli che mi vogliono morto.

The Mother – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Germaine Franco (La piccola boss, Dora e la città perduta, L’ultimo colpo di mamma, Encanto).

La colonna sonora include “Mala Mia” di Maluma , “Quimbara” e “Quizas Quizas Quizas” di Irene Manuela , “Machete” di Hector El Father & Daddy Yankee , “Angel” di Massive Attack , “Start Walking” di Tove Styrk e, “So Heavy I Fell Through the Earth – Art Mix” e “4AEM”di Grimes , “Roads” di “ Portishead “, “This Woman’s Work” di Kate Bush .

, “Quimbara” e “Quizas Quizas Quizas” di , “Machete” di , “Angel” di , “Start Walking” di e, “So Heavy I Fell Through the Earth – Art Mix” e “4AEM”di , “Roads” di “ “, “This Woman’s Work” di . Maluma interprete del brano “Mala Mia” ha collaborato con Jennifer Lopez alla colonna sonora di Marry Me – Sposami in cui interpretava anche Bastian, l’ex fidanzato del personaggio di Lopez.

interprete del brano “Mala Mia” ha collaborato con Jennifer Lopez alla colonna sonora di Marry Me – Sposami in cui interpretava anche Bastian, l’ex fidanzato del personaggio di Lopez. Una versione del brano “Quizas Quizas Quizas” di Irene Manuela è stato inciso da Jennifer Lopez in duetto con Andrea Bocelli nel 2013.

