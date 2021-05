Quelli che mi vogliono morto: trailer italiano del film d’azione con Angelina Jolie

Quelli che mi vogliono morto, l’atteso thriller d’azione con protagonista il Premio Oscar Angelina Jolie e diretto da Taylor Sheridan, arriva in Italia in esclusiva digitale da giovedì 3 Giugno, disponibile per l’acquisto ed il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali.

Da New Line Cinema arriva il thriller “Quelli che mi vogliono morto”, con protagonista Angelina Jolie, e diretto da Taylor Sheridan. L’attrice premio Oscar, Angelina Jolie (“Ragazze interrotte”, i film “Maleficent”) interpreta Hannah, un’esperta pompiere paracadutista, ancora scossa per non essere riuscita a salvare tre vite da un incendio, che incontra un ragazzino di dodici anni traumatizzato e senza nessuno a cui rivolgersi.

Fanno parte del cast Nicholas Hoult (i film “X-Men”), Finn Little (“Reckoning”), Aiden Gillen (“Il Trono di Spade”, “Peaky Blinders”), Medina Senghore (“Happy!”), Tyler Perry (“Vice – L’uomo nell’ombra”, “L’amore bugiardo – Gone Girl”), Jake Weber (“Midway”, “Homeland: Caccia alla spia”) e Jon Bernthal (“Le Mans ’66 – La Grande Sfida”, “I segreti di Wind River”).

“Quelli che mi vogliono morto” è diretto dall’acclamato regista e sceneggiatore candidato all’Oscar Taylor Sheridan i cui crediti includono regie dell’horror Vile (2001), del thriller I segreti di Wind River ed episodi della serie tv Yellowstone. Sheridan è anche un affermato sceneggiatore, ha scritto Sicario e il sequel Soldado, l’acclamato Hell or High Water che gli è valso una nomination all’oscar e ha adattato Senza rimorso di Tom Clancy attualmente disponibile su Amazon Prime Video.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Sheridan dirige “Quelli che mi vogliono morto” da una sua sceneggiatura scritta con Michael Koryta e Charles Leavitt basata sul libro di Michael Koryta. I produttori sono Steven Zaillian, Garrett Basch, Aaron L. Gilbert, Kevin Turen e Sheridan, mentre Steven Thibault, Ashley Levinson, Andria Spring, Jason Cloth, Richard McConnell, Kathryn Dean, Michael Friedman, Daria Cercek e Celia Khong sono i produttori esecutivi.

Il team creativo del regista che ha lavorato dietro le quinte, comprende il direttore della fotografia de I segreti di Wind River Ben Richardson, lo scenografo Neil Spisak, la costumista Kari Perkins, il montatore della serie tv Yellowstone Chad Galster, e il compositore Brian Tyler.

Fonte: YouTube