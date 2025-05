10 amori nati sul set: tutte le storie (alcune improbabili)

Sono tanti gli amori nati durante le riprese di un film, alcuni di essi epocali, finiti presto o ancora in corso. Galeotto fu il set!

Saranno i baci, gli sguardi, le vite che raccontano, oppure le tante ore trascorse assieme. Qual è la scintilla che fa nascere l’amore tra gli attori dietro la macchina da presa? Non c’è uno studio specifico sull’argomento, ma è certo che le coppie nate durante le riprese di un film sono tante e poco importa se alcune di esse poi sono scoppiate.

Il set cinematografico è un terreno fertile per le storie d’amore, sia quelle vere che finte. Se le finte nascono per essere raccontate al pubblico, le vere nella maggior parte dei casi rimangono nascoste, almeno per un certo periodo di tempo. La storia ci insegna che il cinema ha regalato una miriade di liaison da sogno, sfociate nel matrimonio oppure arrivate inesorabilmente al capolinea e anche con dolore.

In Italia abbiamo diversi esempi di storie d’amore da sogno. Come per esempio quella di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, insieme dal 2005, sposati dal 2013: i due si sono conosciuti sul set di Cefalonia. Oppure la più recente, quella di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: l’amore è sbocciato sul set del film L’Ombra del giorno. Anche Oltreoceano ci sono esempi di colpi di fulmine scoccati tra un Ciack e l’altro, molti di essi memorabili, che hanno segnato un epoca.

Amori hollywoodiani nati sul set

Gli amori nati sul set sono tantissimi, che per praticità elenchiamo qui di seguito:

Tom Cruise e Nicole Kidman, Tom Cruise e Penelope Cruz: Il bel Tom ha fatto stragi di cuore nell’arco della sua straordinaria carriera. Sposato per ben tre volte, tra le sue ex mogli spicca senza ombra di dubbio Nicole Kidman, conosciuta sul set di Giorni di Tuono nel 1989: si sono sposati e sono stati insieme per 10 anni. Tuttavia, il set unisce e il set separa. La coppia è scoppiata durante le riprese del film cult del 1999 Eyes Wide Shut con l’iconico regista Stanley Kubrick. Qualche anno più tardi Tom Cruise conosce Penelope Cruz sul set di Vanilla Sky (2001): hanno avuto una relazione durata tre anni, terminata anche per via della fede di Cruise in Scientology.

Taylor Lautner e Taylor Swift – Si sono frequentati dopo aver recitato insieme in Appuntamento con l’amore nel 2010, dove interpretavano due adolescenti innamorati.

– Si sono frequentati dopo aver recitato insieme in Appuntamento con l’amore nel 2010, dove interpretavano due adolescenti innamorati. Miley Cyrus e Liam Hemsworth – Coppia nata durante le riprese di The Last Song nel 2010: hanno avuto una relazione molto chiacchierata, tra alti e bassi.

– Coppia nata durante le riprese di The Last Song nel 2010: hanno avuto una relazione molto chiacchierata, tra alti e bassi. Jennifer Aniston e Vince Vaughn – Hanno avuto una storia d’amore sul set di Ti odio, ti lascio, ti… nel 2006, ma non è durata a lungo.

– Hanno avuto una storia d’amore sul set di Ti odio, ti lascio, ti… nel 2006, ma non è durata a lungo. Zoe Saldana e Bradley Cooper – Si sono conosciuti durante le riprese di The Words nel 2012, ma anche la loro storia è stata breve.

– Si sono conosciuti durante le riprese di The Words nel 2012, ma anche la loro storia è stata breve. Blake Lively e Ryan Reynolds – Dopo Lanterna verde del 2011, si sono sposati e hanno avuto figli: sono una delle coppie più solide di Hollywood.

– Dopo Lanterna verde del 2011, si sono sposati e hanno avuto figli: sono una delle coppie più solide di Hollywood. Ben Affleck e Jennifer Garner – Hanno lavorato insieme in Daredevil nel 2003, si sono sposati e hanno avuto tre figli, ma poi si sono separati.

– Hanno lavorato insieme in Daredevil nel 2003, si sono sposati e hanno avuto tre figli, ma poi si sono separati. Dev Patel e Freida Pinto – Si sono innamorati dopo The Millionaire nel 2008, storia intensa come quella dei loro personaggi nel film.

– Si sono innamorati dopo The Millionaire nel 2008, storia intensa come quella dei loro personaggi nel film. Diane Keaton e Al Pacino – Hanno avuto una relazione lunga e altalenante durante la trilogia de Il Padrino (1972–1990).