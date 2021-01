Cicely Tyson, attricevincitrice dell’Oscar alla carriera che ha recitato in Sounder e Pomodori verdi fritti alla fermata del treno è scomparsa a 96 anni. Il manager di Tyson, Larry Thompson, ha confermato la notizia ma non ha fornito i dettagli della sua morte.

Ho gestito la carriera di Miss Tyson per oltre 40 anni e ogni anno è stato un privilegio e una benedizione. Cicely ha pensato al suo nuovo libro di memorie come a un albero di Natale decorato con tutti gli ornamenti della sua vita personale e professionale. Oggi ha messo l’ultimo ornamento, una stella, in cima all’albero.

Cicely Tyson nasce ad Harlem, New York, il 19 dicembre 1924. Figlia di una domestica e di un falegname e pittore viene scoperta da un redattore di moda della rivista Ebony e, con i suoi look sbalorditivi, è rapidamente salita ai vertici dell’industria della moda. Nel 1957 ha iniziato a recitare in produzioni Off-Broadway. Ha avuto piccoli ruoli in lungometraggi prima di essere scritturata come Portia in L’urlo del silenzio (1968). Quattro anni dopo viene nominata per un Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione nell’acclamato film Sounder (1972). Nel 1974 interpreta un’ex schiava di 110 anni nella miniserie tv Autobiografia di Miss Jane Pittman, ruolo che le è valso due Emmy Awards; l’attrice è apparsa anche nella miniserie televisiva Radici (1977).

1. Sounder di Martin Ritt (1972)

Nel 1972, lei e la cantante e attrice Diana Ross sono state entrambe nominate all’Oscar “Migliore attrice protagonista” per le loro interpretazioni rispettivamente in Sounder e La signora del blues. Si trattò della seconda volta nella storia degli Oscar che attrici afroamericane erano state nominate nella categoria “Miglior attrice”.

Una signora mi ha detto che prima di vedere Sounder, non credeva che i neri potessero amarsi, avere relazioni profonde allo stesso modo dei bianchi.

2. L’urlo del silenzio di Robert Ellis Miller (1968)

Cicely Tyson ha lavorato come segretaria e modella mentre si affermava come attrice.

Io sono il personaggio [sul set] finché non torno a casa. Come proietti un personaggio se non hai la sensazione da dove venga? Sono sempre salita su un aereo per andare nella zona per avere un’idea di com’è, per annusarlo, sentire la terra, sentire le persone parlare, andare ai mercati…

3. Il giardino della felicità di George Cukor (1976)

Il regista George Cukor ha trovato molto difficile lavorare con lei in “Il giardino della feicità”, descrivendola successivamente, diplomaticamente, come “molto dotata, ma non una comica”.

4. Libertà poco vigilata di Oz Scott e Michael Schultz (1981)

È una delle 11 attrici afroamericane ad essere nominata per l’Oscar come migliore attrice. Gli altri in ordine cronologico sono: Dorothy Dandridge, Diana Ross, Diahann Carroll, Whoopi Goldberg, Angela Bassett, Halle Berry, Gabourey Sidibe, Viola Davis, Quvenzhané Wallis e Cynthia Erivo.

5. Pomodori verdi fritti alla fermata del treno di di Jon Avnet (1991)

Cicely Tyson è stata omaggiata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame il 21 agosto 1997.

6. Hoodlum di Bill Duke (1997)

È stata considerata per il ruolo di Mags in Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), parte poi andata a Lynn Cohen.

Sono la somma totale di ciascuna delle donne che ho interpretato. Il fatto che siano riuscite a sopravvivere ai tempi e il modo in cui l’hanno fatto, mi ha reso una persona più forte e mi ha permesso di credere veramente che tutte le cose sono possibili.

7. Il mio amico a quattro zampe di Wayne Wang (2005)

È stata insignita della Presidential Medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile degli Stati Uniti, dal presidente Barack Obama, in una cerimonia tenutasi alla Casa Bianca il 22 novembre 2016.

8. Idlewild di Bryan Barber (2006)

Le è stato offerto il ruolo di protagonista in Claudine (1974) ma lei ha rifiutato perché non sentiva moralmente di poter interpretare una madre non sposata di sei figli che rivendica falsamente il benessere.

9. The Help, regia di Tate Taylor (2011)

Ha fatto la storia ai Governors Awards come la prima donna di colore a ricevere un Oscar nella categoria dei premi onorari.

10. La verità di Grace di Tyler Perry (2020)

La sua filmografia non è molto voluminosa poiché Cicely Tyson accettava di ritrarre solo donne nere forti e positive.

Le scelte dei ruoli che ho fatto avevano a che fare con l’educazione e l’intrattenimento. Di conseguenza, mi sono ritrovato a lavorare solo ogni due o tre anni.

Fonte: Deadline