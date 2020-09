10 Giorni con Babbo Natale: trailer del sequel di 10 giorni senza mamma (Al cinema dal 16 dicembre)

Medusa Film ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di 10 Giorni con Babbo Natale, la nuova commedia natalizia di Alessandro Genovesi (Ma che bella sorpresa, Puoi baciare lo sposo) con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono.

Il film in arrivo nei cinema d’Italia il 16 dicembre, è il sequel di 10 giorni senza mamma, la commedia campione d’incassi del 2019 di Alessandro Genovesi premiata con il Biglietto d’Oro come film più visto in sala nella stagione 2018/2019 con 7.500.000 euro d’incasso al botteghino.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Tornano i protagonisti del primo film, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini affiancati questa volta da un travolgente Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. Insieme a loro i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai.

La trama ufficiale: La famiglia “tutta matta” di “10 giorni senza mamma” è alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei ruoli e con un’avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme. Gli imprevisti lungo il percorso e un esilarante incontro-scontro con un sedicente Babbo Natale renderanno il viaggio indimenticabile.

Alessandro Genovesi ha diretto Fabio De Luigi anche in La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della mia vita e Soap opera. “10 Giorni con Babbo Natale” è prodotto da Colorado Film in collaborazione con Medusa Film.