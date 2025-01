Dal 23 gennaio 2025 nei cinema d’Italia con Medusa e Colorado Film 10 giorni con i suoi, la commedia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, sequel di Dieci giorni senza mamma e Dieci giorni con Babbo Natale.

10 giorni con i suoi – Trama e cast

Dopo il grande successo dei primi due film “Dieci giorni senza mamma” e “Dieci giorni con Babbo Natale” tornano le avventure della famigli Rovelli, stavolta in partenza per la Puglia, dove la figlia maggiore Camilla (Angelica Elli) si trasferirà per frequentare l’università col suo fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo (Fabio De Luigi) però non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita, soprattutto per affidarla alle mani di quel ragazzi di cui non si fida per niente… Così, arrivati alla masseria della famiglia Paradiso, non perde occasione per rendersi un ospite poco gradito. Tra furti, bugie, fughe d’amore e moltissimi equivoci divertenti, i Rovelli e i Paradiso capiranno che, nonostante differenze e incomprensioni, sono ormai un’unica grande famiglia.

Con la Famiglia Rovelli: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci e la nuova Famiglia Paradiso: Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Gabriele Pizzurro, Leone Cardaci.

10 giorni con i suoi – Il trailer ufficiale del film

Alessandro Genovesi dirige da una sua sceneggiatura scritta con Giovanni Bognetti da un soggetto di Genovesi e Bognetti.

Il cast tecnico: Claudio Di Mauro (montaggio), Luca Esposito (fotografia), Tonino Zera (scenografia), Andrea Farri (musiche), Olivia Bellini (costumi), Paola Cristofaroni (trucco) e Luca Pompozzi (parruchiere)

Claudio Di Mauro (montaggio), Luca Esposito (fotografia), Tonino Zera (scenografia), Andrea Farri (musiche), Olivia Bellini (costumi), Paola Cristofaroni (trucco) e Luca Pompozzi (parruchiere) Prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film (società del Gruppo Rainbow), il film è una produzione Colorado Film in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime Video.

Note di regia

Questo film segna un momento di crescita per tutti noi che abbiamo partecipato alla sua realizzazione e agli attori, dai più piccoli ai più grandi. Tutta la saga, di cui “10 giorni con i suoi” è il terzo capitolo, è in qualche modo un esperimento sociale: siamo cresciuti nella realtà in parallelo ai personaggi di finzione, la famiglia Rovelli. In questo nuovo film si affrontano tematiche diverse, complesse, sulla separazione dai figli che crescono e iniziano la loro vita “adulta”, sulla coppia che affronta cambiamenti e nuovi movimenti. E tanto, tanto altro. E per la prima volta abbiamo anche a che fare con un nuovo nucleo familiare che si inserisce, quello dei Paradiso. È un caso unico in Italia, quello di una storia che si evolve in anni e che muta nel tempo con gli stessi attori.“10 giorni con i suoi” non è ambientato in città ma prevede uno spostamento, un viaggio della nostra famiglia Rovelli, una nuova regione. E tutto questo, anche il luogo di arrivo che è la Puglia, è parte integrante del racconto. Anche da un punto di vista strettamente visivo questo nuovo capitolo prevede colori e luci diversi rispetto a quelli della città che caratterizzano il primo capitolo, dalla neve e dalla montagna del secondo. Il nuovo elemento è il mare, presente e in parte protagonista insieme alla campagna. E la grande casa della Famiglia Paradiso, luogo che ospita le avventure e disavventure dei nostri eroi, alle prese con cambiamenti e adattamenti della vita. [Alessandro Genovesi]

10 giorni con i suoi – Nuovo spot tv ufficiale del film

Note di produzione

Siamo molto felici e soddisfatti di riprendere in mano questo piccolo franchise che ci ha regalato il Biglietto D’oro nel 2019 (ultimo anno prima della pandemia). Dopo il grandissimo successo del primo capitolo avevamo messo in produzione il sequel che doveva essere il film di Natale Medusa di quell’anno ma che proprio a causa della pandemia non è potuto uscire nelle sale. A distanza di qualche anno abbiamo colto con entusiasmo l’opportunità di rimediare alla delusione di non essere usciti in sala con una nuova avventura della nostra famiglia Rovelli. I ragazzi sono cresciuti e la storia è quella nella quale la famiglia va a conoscere la famiglia del fidanzato della figlia più grande. Abbiamo ricostituito la squadra, dallo sceneggiatore Giovanni Bognetti, al regista Alessandro Genovesi, ai protagonisti Valentina Lodovini e Fabio De Luigi. Squadra molto forte, nella fase ideativa e creativa hanno partecipato tutti. È davvero un dream team a cui ha contribuito il nuovo ingresso di Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua, due professionisti abili nel declinare i toni della commedia. Pensiamo che questa famiglia “allargata” possa regalare tante risate e anche delle emozioni come i capitoli precedenti. [Alessandro Usai & Iginio Straffi]

Proiezioni con cast e regista

Vieni a incontrare @FabioDeLuigi, @LodoValentina e il regista Alessandro Genovesi!

Saranno il 25 gennaio a UCI Showville di Bari e il 26 gennaio a UCI Parco Leonardo (Roma) prima di 10 giorni con i suoi! 🎟️ Acquista il biglietto: https://t.co/YoaXMkftjb pic.twitter.com/u5Q4v6KTTF — UCI Cinemas (@UCI_Cinemas) January 20, 2025

Il poster ufficiale del film