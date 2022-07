100 Domeniche: fine riprese per il nuovo film di Antonio Albanese

Sono terminate le riprese di 100 Domeniche, il nuovo film di Antonio Albanese prodotto da Carlo Degli Esposti

e Nicola Serra. Albanese oltre alla regia ha curato anche soggetto e sceneggiatura del film scritti con Piero Guerrera (aspirante Vedovo), alla sua quarta collaborazione con Albanese dopo Qualunquemente, Tutto Tutto Niente Niente e Cetto c’è, Senzadubbiamente.

La trama ufficiale: Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, conduce una vita mite e tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre anziana, ha una ex moglie con cui è in ottimi rapporti ed Emilia, la sua unica e amatissima figlia. Quando Emilia un giorno gli annuncia che ha deciso di sposarsi, Antonio è colmo di gioia, può finalmente coronare il suo sogno regalandole il ricevimento che insieme hanno sempre sognato potendo contare sui risparmi di una vita. La banca di cui è da sempre cliente sembra però nascondere qualcosa, i dipendenti sono all’improvviso sfuggenti e il direttore cambia inspiegabilmente di continuo. L’impresa di pagare il matrimonio di sua figlia si rivelerà sempre più ardua e Antonio scoprirà, suo malgrado, che chi custodisce i nostri tesori non sempre custodisce anche i nostri sogni.

Il cast vede Albanese affiancato da Liliana Bottone (Generazione 56K), Sandra Ceccarelli (La Guerra è Finita), Bebo Storti (Guida Astrologica per Cuori Infranti), Maurizio Donadoni (Martin Eden), Elio De Capitani (Lasciami Andare) con la partecipazione straordinaria di Giulia Lazzarini (Romanzo di una Strage).

Con la fine delle riprese di “100 domeniche” si conclude un’esperienza umana e professionale che ricorderò per sempre. Un gruppo di lavoro bello e coeso, che ha sposato un progetto condividendone le motivazioni più profonde. Una grande compagnia di attori al servizio di un’idea. Una comunità – che conosco bene, essendoci nato e cresciuto – che ci ha regalato un appoggio incondizionato, discreto e felice. Raccontare quella provincia, i suoi sogni, le sue ambizioni, quella straordinaria coesione sociale e umana, è la realizzazione di un sogno che accarezzavo da parecchio tempo. – Antonio Albanese

“100 Domeniche” è stato girato a Lecco e dintorni e le riprese hanno avuto una durata di 7 settimane. Il film segna la quinta regia per il grande schermo di Albanese che torna dietro dietro al macchina da presa a quattro anni da Contromano. Nel frattempo Albanese ha recitato nei sequel Cetto c’è, senzadubbiamente di Giulio Manfredonia (2019) e Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto di Riccardo Milani (2021).

Prodotto da Palomar e Leo in collaborazione con Sky e Vision Distribution, il film sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

Foto: Claudio Iannone