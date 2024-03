Un mondo a parte: la colonna sonora del film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele

Dal 28 marzo 2024 nei cinema d’Italia con Medusa Film Un mondo a parte, il nuovo film di Riccardo Milani (Come un gatto in tangenziale) con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

Il cast include anche Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti, Solidea Pistilli, Donatella La Cesa, Bianca Maria Macro, Corrado Oddi, Gianmarco Borsa, Guglielmo Casale, Enzo De Sanctis, Andrea Decina Di Pirro.

Piernicola si diploma in cinema e arti visive all’Accademia Internazionale per le Arti e Scienze dell’Immagine approfondendo e specializzando il linguaggio della musica applicata alle immagini. Qui studia anche direzione della fotografia con Vittorio Storaro e si specializza in tutto il processo di film making. Nel corso degli anni successivi Piernicola ha allargato i suoi orizzonti attraverso diversi generi musicali, che vanno dall’elettronica alla musica per orchestra. Ha composto diverse colonne sonore per documentari, pubblicità, cortometraggi e film lavorando per produzioni italiane e straniere. Ha composto la musica originale per il film indipendente Dead in the Water diretto da Marc Buhmann, e Silk Trees diretto da Jed Burdick, inoltre ha lavorato come compositore aggiunto per la produzione turco/americana del film For love and Honour. In Italia ha composto le musiche per diversi film, come L’amore non basta con Giovanna Mezzogiorno e Isole con Asia Argento. Piernicola ha anche prodotto le colonne sonore di importanti Serie Tv Italiane (Tutti pazzi per amore, Una Grande Famiglia, E’ Arrivata la Felicità). Firma la colonna sonora per i film: Cloro di Lamberto Sanfelice (Sundance2015, BerlinFilmFestival 2015) Shashamane di Giulia Amati (BiographyFilmFestival2016). Dall’esperienza raccolta in questi anni, Piernicola ha realizzato, nel suo studio, la produzione e il mix per altri noti compositori su importanti progetti di cinema e televisione, ampliando la sua passione e la sua professionalità nel campo della produzione musicale anche per altri musicisti. (Shadows musiche di Michele Braga, Il Regno musiche di Umberto Smerilli, Scappo a Casa e The Land of Dreams musiche di Fabrizio Mancinelli), offrendo con la sua Wider Studio Music un supporto produttivo a tutti i compositori di musica da film che necessitano di una un workflow a 360 gradi per la realizzazione di una colonna sonora originale. Attualmente è anche impegnato nel progetto musicale Bewider.