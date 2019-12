Cinema di fantascienza: 150 film da vedere secondo Cineblog

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 dicembre 2019

Blogo vi propone una superclassifica sul cinema di fantascienza di sempre con 150 titoli da vedere, scoprire e riscoprire.

Il cinema di fantascienza è sconfinato e rievoca la vastità dello spazio profondo e stilare una classifica che includa il meglio dell'intera filmografia e cosa alquanto ardua. Partendo da 200 titoli selezionati dal sito DigitalDreamDoor.com abbiamo raccolto la sfida ed ecco una nostra top 150 che spazia dall'iconica "galassia lontana lontana" della saga di Star Wars a classici immarcescibili che hanno fatto non solo la storia del genere, ma del cinema più in generale, vedi il cult 2001: Odissea nello spazio di Kubrick che infatti apre la classifica in prima posizione. Il podio è completato da L'impero colpisce ancora considerato il miglior film della saga di George Lucas nonché uno dei miglior sequel di sempre, e dal capolavoro Metropolis di Fritz Lang che ha ispirato classici quali Blade Runner e il citato Star Wars.

Vi lasciamo scoprire gli altri titoli che vanno da classici imprescindibili quali Il pianeta delle scimmie, Terminator e Alien a titoli d'autore (Fahrenheit 451), commedie (Ghostbusters, Ritorno al futuro), parodie (Balle spaziali, Galaxy Quest) e naturalmente l'animazione giapponese (Akira, Ghost in the Shell) e non manca qualche outsider all'insegna del distopico (Arancia meccanica, Brazil).

1. 2001 Odissea nello spazio - (1968)

2. Alien - (1979)

3. Star Wars: l'impero colpisce ancora - (1980)

4. Metropolis - (1927)

5. Star Wars - Una nuova speranza- (1977)

6. E.T. l'extraterrestre (1982)

7. Ultimatum alla terra (1951)

8. Matrix (1999)

9. Jurassic Park (1993)

10. La guerra dei mondi (1953)

11. Il pianeta delle scimmie (1968)

12. Blade Runner (1982)

13. Incontri ravvicinati del 3° tipo (1977)

14. Ritorno al futuro (1985)

15. L'invasione degli ultracorpi (1956)

16. Terminator (1984)

17. Interceptor - Il guerriero della strada - Mad Max 2 (1981)

18. Il pianeta proibito (1956)

19. Terminator 2 : Il giorno del giudizio (1991)

20. Superman (1978)

21. Star Wars: il ritorno dello Jedi (1983)

22. Aliens (1986)

23. Wall-E (2008) (Animazione)

24. Robocop (1987)

25. Brazil (1985)

26. Akira (1988) (Animazione)

27. Mad Max (1979)

28. Godzilla (1954)

29. Ghostbusters (1984)

30. L'uomo invisibile (1933)

31. Star Trek II: L'ira di Khan (1982)

32. Ghost in The Shell (1995) (Animazione)

33. Viaggio allucinante (1966)

34. Il mondo dei robot - (1973)

35. Minority Report - (2002)

37. 1997: Fuga da New York (1981)

38. The Abyss (1989)

39. Star Trek: Rotta verso la terra (1986)

40. Atto di forza (1990)

41. Superman II (1980)

42. Cocoon (1985)

43. La cosa da un altro mondo (1951)

44. Predator - (1987)

45. L'uomo che cadde sulla terra (1976)

46. Fahrenheit 451 (1967)

47. L'esercito delle dodici scimmie (1995)

48. Donnie Darko (2001)

49. Avatar (2009)

50. Blob - Il fluido che uccide (1988)

51. La cosa (1982)

52. Serenity (2005)

53. Men in Black (1997)

54. La mosca (1986)

55. La macchina del tempo (1960)

56. Guida galattica per autostoppisti (2005)

57. Mad Max: oltre la sfera del tuono (1985)

58. Flash Gordon (1980)

59. Star Wars: Episodio III: la vendetta dei Sith (2005)

60. Star Trek: Primo contatto (1996)



61. Gattaca (1997)

62. X-Men (2000)

63. 2022: I sopravvissuti (1973)

64. Starman (1984)

65. Alien Nation (1988)

66. Giochi stellari (1984)

67. Il quinto elemento (1997)

68. Explorers (1985)

69. Starship Troopers (1997)

70. Orwell 1984 (1984)

71. Balle spaziali (1987)

72. Tron (1982)

73. Il mio nemico (1985)

74. Salto nel buio (1987)

75. Star Trek III: Alla ricerca di Spock (1984)

76. 1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra (1971)

77. Star Trek: il film (1979)

78. Dark City (1998)

79. Alien 3 (1992)

80. Contact (1997)

81. Stargate (1994)

82. Terrore dallo spazio profondo (1978)

83. Men in Black (1997)

84. Independence Day (1996)

85. La fabbrica delle mogli (1975)

86. Io, robot (2004)

88. La cosa da un altro mondo (1951)

89. Il mondo perduto: Jurassic Park (1997)

90. Generazioni (1994)



91. L'esperimento del dr. K (1958)

92. Men in Black II (2002)

93. A.I. - Intelligenza Artificiale (2001)

94. Signs (2002)

95. Galaxy Quest (1999)

96. Species - Specie Mortale (1995)

97. La guerra dei mondi (2005)

98. Rollerball (1975)

99. Atmosfera zero (1981)

100. I banditi del tempo (1981)

101. Space vampires (1985)

102. The Blob (1958)

103. Johnny Mnemonic (1995)

104. Pitch Black (2000)

105. Punto di non ritorno (1997)

106. Il Buco Nero - The Black Hole (1979)

107. Alien Resurrection (1997)

108. Sfera (1998)

109. Fantasmi da Marte (2001)

110. Star Trek VI: Rotta verso l'ignoto (1991)

111. Il pianeta delle scimmie - Planet of the Apes (2001)

112. Interceptor: il guerriero della strada (1981)

113. Zardoz (1974)

114 2013: La fortezza (1993)

115. L'uomo del giorno dopo - The Postman (1997)

116. Timecop (1994)

117. Anno 2000: La corsa della morte (1975)

118. Demolition Man (1993)

119. Mars Attacks (1996)

120. Waterworld (1995)



121. Dune (1984)

122. Giudice Dredd (1995)

123. Frankenstein (1931)

129. John Carter (2012)

130. Star Wars: Il risveglio della Forza (2015)

131. L'alieno (1987)

132. Arancia Meccanica (1971)

133. Stati di allucinazione (1980)

134. Scanners (1981)

135. Brazil (1985)

136. Cloverfield (2008)

137. Moon (2009)

138. District 9 (2009)

139. Inception (2010)

140. L'alba del pianeta delle scimmie (2011)

141. Looper (2012)

142. Snowpiercer (2013)

143. Gravity (2013)

144. Ex Machina (2014)

145. The Edge of Tomorrow (2014)

146. Interstellar (2014)

147. Mad Max: Fury Road (2015)

148. Arrival (2016)

149. Blade Runner 2049 (2017)

150. Videodrome (1983)