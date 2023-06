Dal 14 giugno nei cinema italiani con Eagle Pictures 2 Matrimoni alla Volta (Alibi.com 2), sequel della commedia francese “Alibi.com” del 2017 che ha fruito anche di un remake italiano, L’agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi uscito nel 2019. Regista e protagonista di questo sequel torna l’attore e comico Philippe Lacheau di nuovo nei panni di Grégory “Greg” Van Huffel che dopo aver chiuso la sua agenzia è pronto a sposarsi, ma la sua eccentrica famiglia potrebbe rompergli le uova nel paniere…

2 Matrimoni alla Volta – Trama e cast

La trama ufficiale: Dopo aver chiuso la sua agenzia specializzata nella creazione di alibi ad hoc e dopo aver promesso all’amata Flo (Élodie Fontan) di rinunciare a bugie e inganni, la nuova vita di Greg (Philippe Lacheau) è diventata fin troppo tranquilla. Ma quando decide di chiederle di sposarlo, si rende conto che deve presentarle la sua eccentrica famiglia, composta da un padre criminale e una madre ex attrice erotica. Per evitare un disastro imminente, Greg sarà costretto a riaprire con i suoi vecchi complici l’agenzia per organizzare un alibi perfetto: dovrà trovare dei finti genitori e una finta fidanzata, e orchestrare due matrimoni in un’unica giornata!

Il cast include anche Tarek Boudali, Julien Arruti, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Arielle Dombasle, Gérard Jugnot, Georges Corraface, Catherine Benguigui, Philippe Duquesne, Reem Kherici, Gad Elmaleh, Medi Sadoun, Redouane Bougheraba, Alexandra Lamy, Philippe Lellouche, Pascal Obispo, Patrick Fiori.

2 Matrimoni alla Volta – Trailer e video

Curiosità sul film

Philippe Lacheau dirige “2 Matrimoni alla Volta” da una sua sceneggiatura scritta con Julien Arruti (Alibi.com, Sposami stupido!), Pierre Dudan (Alibi. com, Supereroe per caso, Tutto in 30 giorni) e Pierre Lacheau (Babysitting, Babysitting 2 , Supereroe per caso).

Il film è prodotto da Christophe Cervoni, Marc Fiszman e Philippe Lacheau.

Intervista al regista

Quanto tempo hai dedicato allo sviluppo e alla scrittura della sceneggiatura?

Circa un anno e mezzo. Alcuni degli scritti sono avvenuti durante il periodo di lockdown. Ne abbiamo fatto buon uso rielaborando la sceneggiatura e inserendovi molte idee. Si sono dimostrati efficaci durante le riprese e durante le proiezioni di prova, e quindi sono rimasti nel montaggio finale.

Hai spiegato che le tue principali influenze sono le commedie di Francis Weber e quelle dei fratelli Farelly come “Tutti pazzi per Mary”, per il loro umorismo trasgressivo. In “2 Matrimoni pere Volta”, sembra che tu stia anche traendo ispirazione da classici del Teatro di boulevard come “La pulce nell’orecchio” di Feydeau, con la loro escalation di bugie sempre più grandi e un eroe che deve fare tutto. chi si trova per caso nello stesso posto non si incontra particolarmente…

È buffo che tu me lo dica, perché sono andato a teatro molto raramente in vita mia, e non conosco le commedie di Feydeau, anche se so che sono dei classici da boulevard. Scriviamo ciò che ci diverte con i nostri riferimenti cinematografici, senza cercare di sapere esattamente cosa ci ha ispirato, ma si scopre che Gérard Jugnot mi ha detto “Quello che stai facendo con questo film è davvero il teatro del boulevard 2.0?”. Sono le primavere comiche di ieri – come l’amante nascosto nell’armadio o sotto il letto – ma trattate con la sensibilità di oggi. Quando scrivi una commedia sul tema delle bugie, inevitabilmente ti ritrovi con ogni sorta di fraintendimenti e situazioni che si basano sugli stessi codici.

Hai esplorato altre strade prima di scegliere quella dei genitori di Greg che non osa presentare a Flo e ai suoi futuri suoceri?

Abbiamo preso in considerazione tutti i tipi di opzioni perché non volevamo deludere i tanti spettatori che hanno adorato il primo film. Poiché l’agenzia Alibi.com ha chiuso i battenti alla fine del primo film, abbiamo dovuto trovare unA buona ragione che avrebbe obbligato Greg a riaprirla. Alcune delle idee che ci sono venute ci allontanavano emotivamente dalla famiglia di Flo e dalla sua relazione con Greg, quindi le abbiamo abbandonate. Dato che avevamo assistito all’incontro di Greg e Flo nella prima parte, era naturale che si sposassero nella seconda, e che partiamo da questa cerimonia per immaginare tutto ciò che potrebbe nuocere alla sua preparazione e al suo buon andamento. Da qui è nata l’idea che i genitori di Greg siano davvero poco presentabili, e che rischino di rovinare il giorno più bello della vita di Flo. L’unica soluzione che Greg trova è riaprire l’agenzia un’ultima volta, per presentare i finti genitori a Flo e ai suoi futuri suoceri.

Quanto tempo ti concedi come produttore per montare, testare, modificare e poi finalizzare il film?

Fino all’ultimo minuto! In questo caso specifico, dobbiamo consegnare il DCP, la copia digitale finalizzata, prima di andare in tournée per presentare “2 Matrimoni per volta” in tutta la Francia. Ma devo ammettere che una o due volte abbiamo cambiato i nostri film precedenti dopo la prima consegna di DCP, tenendo conto delle reazioni raccolte durante il tour. Normalmente il limite ultimo per consegnare il DCP corrisponde al tempo necessario per realizzare tutte le copie digitali in base al numero di sale previste. In genere, mancano due o tre settimane alla data di rilascio. Non vedo l’ora di incontrare il pubblico, e sono felice e molto orgoglioso che “2 Matrimoni per volta” riunisca i miei due padri cinematografici Gérard Jugnot e Didier Bourdon, che sono assolutamente brillanti nel film!

2 Matrimoni alla Volta – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Maxime Desprez & Michaël Tordjman (Una famiglia senza freni, Raid – Una poliziotta fuori di testa, Sposami, stupido!, Ti ripresento i tuoi, Un figlio all’improvviso, Mistero a Saint Tropez). Desprez e Tordjman hanno collaborato con il regista Philippe Lacheau anche per l’originale “Alibi.com”, “Babysitting – Una notte che spacca”, “Babysitting 2” e “Supereroe per caso”.

La colonna sonora include i brani "Pas de boogie woogie" di Eddy Mitchell, "J'irai où tu iras" di Céline Dion, "Higher and higher" di Jackie Wilson, "The Longest Winter" di Dust.

2 Matrimoni alla Volta – Foto e poster