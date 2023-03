2028 – La ragazza trovata nella spazzatura: trailer e colonna sonora del dramma sci-fi di Michal Krzywicki (Al cinema dal 23 marzo)

Dal 23 marzo nei cinema d’Italia con P.F.A. Films e Cooperativa Cinema Mundi, 2028: La Ragazza Trovata Nella Spazzatura di Michal Krzywicki con Michal Krzywicki e Dagmara Brodziak, film polacco vincitore dell’ultimo Fantafestival. Il film co-finanziato dall’Istituto Cinematografico Polacco è una miscela di fantascienza e romanticismo. “2028: La Ragazza Trovata nella Spazzatura” racconta una storia per ricordarci che bisogna lottare per le cose importanti, anche quando ci troviamo in un mondo buio, difficile e terribile. Quanto è facile incolpare gli altri e dimenticarsi della propria umanità quando ci sentiamo spalleggiati da chi governa?

2028 – Trama e cast

La trama ufficiale: L’ex attivista sociale Simon Hertz (Michal Krzywicki) annuncia online che vuole suicidarsi e che il suicidio sarà trasmesso live sul suo canale streaming durante la note di Capodanno 2028/2029. Un’ultima dichiarazione contro il Governo Polacco e la schiavitù di degli automi ormai diffusa nel Paese. Il giorno prima del suo suicidio, Simon trova una ragazza-schiava nella spazzatura. Blue (Dagmara Brodziak) è una ragazza considerata una pericolosa fuggitiva, ma, in realtà, anche dopo che il suo collare viene rimosso, Blue risulta essere una persona totalmente indifesa e innocua, un’anima gentile che vuole riscoprire nuovamente la bellezza dell’umanità, come se fosse una bambina, anche se non ricorda nulla del suo passato.

Il cast del film include anche Marek Kalita, Philippe Tlokinski, Mateusz Trzmiel, Marek Dyjak, Weronika Humaj, Zbigniew Dabrowski, Olga Milaszewska, Anna Pent, Wojciech Kalita, Julian Krogulski, Justyna Suwala, Kordian Rekowski, Rafal Rosiak.

2028 – Trailer e video

Curiosità sul film

Michal Krzywicki, che nel film interpreta Simon dirige “2028: La Ragazza Trovata nella Spazzatura” da una sua sceneggiatura scritta con Dagmara Brodziak, che nel film interpreta Blue.

Il film ha vinto come Miglior Film al Fantafestival 2022, Miglior Film Sci-fi al Cinequest San Jose Film Festival 2022 ed è stato Nominato come Miglior Film Fantasy Sci-fi al Burbank International Film Festival 2022.

Produzione: Natalia Bednarska – Wonder Woman Production. Supportato dall'Istituto Polacco di Roma e co-finanziato dal Polish Film Institute.

Il duo creativo Michal Krzywicki & Dagmara Brodziak

Michal Krzywicki (2 agosto 1989) e Dagmara Brodziak (17 marzo 1989) sono due giovani attori e autori polacchi. Hanno lavorato e realizzato insieme in svariati progetti polacchi come le serie TV Diversion End e Szparandox, i cortometraggi Mice and Rats e Echo, recentemente hanno anche lavorato al film giallo Kontrakt del 2021. Nel 2021 i due hanno scritto insieme il film sci-fi distopico 2028: La ragazza trovata nella spazzatura diretto dallo stesso Michal Krzywicki e prodotto dall’indipendente Società polacca Wonder Woman Production, con Dagmara Brodziak come produttore creativo e Natalia Bednarska come produttore esecutivo. Il film è stato presentato a svariati festival, specialmente quelli concentrati sul genere Fantascientifico e Fantasy, ottenendo il plauso di molte testate giornalistiche.

Tematiche

Il nostro mondo sta affrontando una crisi delle autorità e degli ideali. Non siamo più in grado di filtrare tutte le informazione che recepiamo a causa della loro immensa quantità, quindi la realtà che vediamo è quella che ci impongono gli altri. Oggi, è difficile trovare del tempo per fermarsi un attimo e riflettere sui valori, sull’umanità, su ideali che non dovrebbero essere definiti dalla politica o dalle ideologie. È difficile fermarsi a guardare il mondo che ci circonda e notare quanta bellezza c’è intorno a noi, è difficile attivare i nostri sensi intorpiditi e finalmente provare sentimenti a lungo dimenticati e osservare altre PERSONE e non semplici “obiettivi” da raggiungere. “2028: La Ragazza Trovata nella Spazzatura” racconta una storia per ricordarci che

bisogna lottare per le cose importanti, anche quando ci troviamo in un mondo buio, difficile e terribile. Quanto è facile incolpare gli altri e dimenticarsi della propria umanità quando ci sentiamo spalleggiati da chi governa?

Il processo creativo

L’idea del film è nata durante un viaggio a Bangkok dei due creatori Michal Krzywicki e Dagmara Brodziak. Dagmara ha avuto l’ispirazione tramite un video su youtube dove un uomo daltonico, grazie a degli occhiali speciali, vede i colori per la prima volta. Questo video ha fatto scaturire in loro varie idee, cosa si proverebbe a perdere i propri sensi? La nostra identità rimarrebbe ancora la stessa se non potessimo percepire il mondo attorno a noi? E come ci sentiremmo a recuperarli? La gioia di riscoprire la vita e tutte quelle sensazioni ha fatto nascere in loro una valanga di idee che poi hanno unito ad argomenti più controversi, creando il mondo che possiamo vedere nel film. La scelta del genere sci-fi per raccontare questa storia è nata dal fatto che è un genere che dà molta libertà nel raccontare qualcosa di importante e di far interrogare il pubblico su delle domande che altrimenti non si sarebbe mai posto, raccontando il messaggio del film tramite delle metafore.

Michal Krzywicki afferma: “Amiamo la possibilità di muoverci in delle realtà che non sono necessariamente speculari al mondo che conosciamo. Vogliamo portare il pubblico in posti dove non sono mai stati, mostrargli realtà mai scoperte e permettere loro di rimanere in questa bolla per 90 minuti. E amiamo la possibilità di poter creare elementi specifici di queste realtà senza dover limitare la nostra creatività. Certo è rischioso […] ma è proprio grazie a quel rischio che siamo così soddisfatti quando gli spettatori si perdono nel nostro mondo.”

Dagmara Brodziak aggiunge: “Volevamo dare vita ad un film sci-fi che però andasse a scavare nell’essenza del mondo che raccontavamo e nella mente e nei valori delle persone che lo abitano. Non puntavamo ad avere imponenti effetti speciali o una scenografia particolarmente futuristica. Anzi, il mondo che rappresentiamo nel film è molto simile alla Varsavia e alla Polonia di oggi. In questo modo è più facile per gli spettatori immedesimarsi nella storia, nel mondo e nei suoi personaggi. “

2028 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Krzysztof A. Janczak (Kitoboy, Firebird, Sonata, Lizzy e Red – Amici per sempre).

1. Automatons 3:17

2. Do You Feel It Blue? 3:22

3. Chase After Blue 2:41

4. Funeral March 2:31

5. Girl from Trash 3:59

6. Questions in Blue 2:19

7. Lawyer 2:33

8. Blue Chicken 2:11

9. New Polish Anthem 2:49

10. Only Enough at Midnight 3:11

11. The Last Supper 3:05

12. Beach 3:13

13. At Father’s 3:16

14. Blue Clouds 5:28

La colonna sonora di “2028: La Ragazza Trovata nella Spazzatura” è disponibile su Amazon.

2028 – Foto e poster