28 anni dopo: primo misterioso teaser trailer del sequel horror di Danny Boyle

Sony Pictures ha reso disponibile un teaser trailer piuttosto criptico per 28 anni dopo, il sequel horror diretto da Danny Boyle e interpretato da Alex Garland (28 giorni dopo) in uscita nei cinema il 20 giugno 2025.

Il teaser consiste in un breve messaggio in codice Morse digitato su uno schermo nero, mentre alcune immagini lampeggiano rapide. Le immagini in questione includono un’isola collegata ad un lungo ponte di terra e quella che potrebbe essere una grande croce di legno con alcuni stracci che la rivestono, sormontata da un casco militare posizionato a mo’ di testa e trapassato da una freccia.

Per quanto riguarda il messaggio in Morse, apparentemente si traduce in “martedì”, che potrebbe voler dire che il prossimo 17 dicembre potrebbe arrivare un primo trailer del film o dell’altro materiale.

28 anni dopo – Primo teaser trailer ufficiale del film

“28 anni dopo” è il sequel di “28 giorni dopo” di Danny Boyle” e “28 settimane dopo” di Juan Carlo Fresnadillo con il film che da il via ad una nuova trilogia che vede i primi due film già girati. Boyle ha diretto “28 anni dopo”, mentre a Nia DaCosta (Candyman, The Marvels) è stato affidato il secondo film dal titolo ”28 Years Later Part II: The Bone Temple“.

Durante una precedente intervista, l’attore Ralph Fiennes ha condiviso alcuni dettagli della storia:

La Gran Bretagna è da 28 anni in questa terribile piaga di persone infette che sono esseri umani violenti e rabbiosi con poche sacche di comunità non infette. Il film si concentra su un ragazzo che vuole trovare un medico per aiutare la madre morente. Guida sua madre attraverso questo splendido territorio inglese settentrionale. Ma naturalmente, intorno a loro nascosti nelle foreste, nelle colline e nei boschi ci sono gli infetti. Ma trova un dottore che è un uomo che potremmo pensare strano e bizzarro, ma che in realtà è una forza del bene.

In “28 anni dopo” Cillian Murphy riprende il ruolo di Jim, l’ex corriere in bicicletta che in “28 giorni dopo” si è svegliato dal coma per scoprire che un “virus della rabbia” mutato è stato inavvertitamente scatenato decimando la popolazione di Londra. L’attore è anche produttore esecutivo del film che include anche Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Jack O’Connell, Erin Kellyman ed Edvin Ryding.