30 notti con il mio ex: la trama del nuovo di film di Micaela Ramazzotti e Edoardo Leo

Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo sono tornati sul grande schermo con un nuovo film intitolato 30 notti con il mio ex, in uscita in tutte le sale cinematografiche italiane il 17 aprile 2025. Una commedia – quella presentata dai due attori – che tratta l’importante tematica delle relazioni sentimentali, che spesso sono talmente difficili da non avere un epilogo positivo. “Capita spesso che due persone si amino tantissimo eppure non riescono a stare insieme senza capire il perché” – ha esordito Edoardo Leo presentando il nuovo film di Guido Chiesa – “È ciò che esplora 30 notti con il mio ex, oltre a essere uno dei temi a renderlo un racconto universale“.

Il nuovo prodotto cinematografico è quindi una commedia, ma è soprattutto una sorta di riflessione introspettiva che porta a pensare sull’importanza dei legami sentimentali e su cosa ci sia dietro di essi.

30 notti con il mio ex: la trama

Il nuovo film di Guido Chiesa racconta la storia di Bruno, alle prese con una vita apparentemente priva di significato. L’uomo si vede ad un certo punto “costretto” ad ospitare per 30 giorni la sua ex moglie Terry, uscita da poco da un lungo percorso di recupero emotivo e che soffre di diversi problemi mentali. La donna non è infatti ancora stabile e il suo tornare nella vita di Bruno genera conflitti e tensioni. Il tutto viene ancor di più accentuato dalla paura di lui di restare intrappolato in un passato irrisolto. “Che saranno mai trenta notti nella vita di un uomo?“, si domanda per scacciare via ogni pensiero negativo.

Bruno decide quindi di dare a Terry una seconda possibilità, nonostante le sue fragilità. I suoi comportamenti mettono però a dura prova la stabilità di Bruno, che cerca intanto di mantenere il giusto equilibrio soprattutto per il bene della loro figlia. Un film – quello appena uscito nelle sale – in cui emergono le difficoltà dei legami familiari, ed è proprio questo che rende la trama intricata ma anche piena di momenti comici e talvolta drammatici.

Il significato di 30 notti con il mio ex

Il film – che vede protagonisti Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti – è apparentemente una commedia leggera, ma in realtà si presenta come una pellicola in grado di offrire al pubblico molto di più. Dietro ogni ciak c’è infatti stata una riflessione attenta sulla complessità delle relazioni interpersonali. La dinamica che c’è tra Bruno, Terry e Emma fa infatti pensare sulla famiglia, il perdono e il sostegno reciproco. Il regista Chiesa ha insomma saputo mescolare la comicità con delle tematiche importanti, che sono tra l’altro di grande impatto nella società odierna. Si tratta quindi di una narrazione che colpisce tutti per l’autenticità dei contenuti, e di una trama che invita a riflettere su come vengono affrontati i legami, soprattutto quando ci sono le rotture che mettono a dura prova tutto.