Indiewire ha pubblicato un pezzo decisamente interessante relativo a quaranta horror consigliati da altrettanti registi. Più che un sondaggio, si tratta di un collage di esternazioni in merito, che il sito in questione ha raccolto e messo insieme, tirando fuori una lista che un suo perché effettivamente ce l’ha eccome.

È interessante notare come alcune scelte tendano a confermare certe idee che uno potrebbe essersi fatto sui gusti di taluni registi, basandosi ovviamente sui film girati. D’altro canto certe menzioni rendono ancora più marcate le distanze tra critica e cineasti, dato che alcuni di questi film non risultano così amati – su tutti, viene da pensare al suggerimento di Jim Jarmusch, al quale American Psycho non solo piace ma è persino tra i suoi preferiti di sempre.

Se poi non stupiscono le scelte di Christopher Nolan e Gaspar Noé, assolutamente affini all’immagine che si ha di loro come registi, suppongo sarebbe stato estremamente complicato indovinare le menzioni di Luca Guadagnino e Rob Zombie. Detto ciò, a prescindere da chi ha suggerito cosa, si tratta di una bella cerchia di titoli, che, per quello che vale, noi stessi ci sentiamo assolutamente di avallare nel suo insieme.

40 film horror da vedere

Wes Anderson, Rosemary’s Baby

Natalie Erika James, Ringu

Mike Flanagan, February – L’innocenza del male

Bong Joon Ho, Midsommar

Osgood Perkins, The Strangers

Robert Eggers, Nosferatu

Josephine Decker, Suspiria (il remake di Luca Guadagnino)

Guillermo del Toro, Occhi senza volto

Quentin Tarantino, Audition

Martin Scorsese, Suspense

Edgar Wright, Incubi notturni

David Lowery, Hereditary

Jordan Peele, Misery

Jennifer Kent, Non aprite quella porta

Luca Guadagnino, La mosca

Sam Raimi, La notte dei morti viventi

Anna Biller, L’occhio che uccide

Christopher Nolan, Alien

Andy Muschietti, Il buio si avvicina

James Wan, The Others

Ana Lily Amirpour, Antichrist

Bo Burnham, Raw

Eli Roth, Creepshow

Ben Wheatley, Eraserhead

William Friedkin, Funny Games

James Gunn, Green Room

Coralie Fargeat, I Saw the Devil

Gaspar Noé, Un Chien Andalou

John Carpenter, L’esorcista

Karyn Kusama, Habit

Nia DiCosta, Under the Skin

Patrick Brice, Jacob’s Ladder

André Øvredal, Poltergeist

Tim Burton, The Wicker Man

Pedro Almodóvar, Rapture

Jim Jarmusch, American Psycho

Ti West, Shining

Rob Zombie, 28 giorni dopo

Julia Ducournau, Inseparabili

Peter Strickland, Climax