47 Metri: Great White – trailer italiano e tutte le anticipazioni sul thriller con squali

Dagli stessi produttori di The Reef arriva un nuovo film ispirato ad eventi realmente accaduti. Il 30 settembre Adler Entertainment porterà nei cinema italiani 47 Metri: Great White terzo film della fortunata serie di thriller con squali 47 Metri del 2017 che segna il debutto sul grande schermo del regista Martin Wilson. In questo nuovo shark-movie una spensierata vacanza si trasforma in incubo quando cinque passeggeri di un idrovolante rimangono arenati a chilometri di distanza dalla costa. Dovranno vedersela con le scorte di cibo che stanno finendo e con i terribili squali che li aspettano sotto la superficie dell’acqua.

Trama e cast

La trama ufficiale: Charlie (Aaron Jakubenko), un pilota di idrovolanti, insieme alla sua ragazza Kaz (Katrina Bowden), possiede una compagnia di charter in difficoltà. Le loro fortune cambiano quando ricevono una prenotazione dal ricco uomo d’affari Joji (Tim Kano) e sua moglie Michelle (Kimie Tsukakoshi) per portarli su una barriera corallina esterna. Quando il loro idrovolante viene distrutto in uno strano incidente, il gruppo rimane intrappolato su una zattera di salvataggio. Quello che segue è un tentativo disperato di sopravvivere mentre il gruppo cerca di raggiungere la terraferma prima che finiscano le provviste o vengano presi dagli squali mangiatori di uomini in agguato sotto la superficie dell’acqua.

Il cast del film: Katrina Bowden (Piranha 3DD, 30 Rock), Aaron Jakubenko (Tidelands), Kimie Tsukakoshi (Riptide); Tim Kano (Neighbours), Te Kohe Tuhaka (Love and Monsters, The Dead Lands), Jason Wilder (Social Media Murder Society), Tatjana Marjanovic (Monsters of Man), Patrick Atchison (Harrow) e l’esordiente Kate Jaggard.

47 Metri: Great White – trailer e video

Curiosità

Il regista Martin Wilson è al secondo lungometraggio dopo il film per la tv Roll del 2004.

Martin Wilson dirige da una sceneggiatura di Michael Boughen (Dying Breed) anche produttore di Killer Elite, Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare e della serie tv Il domani che verrà – The Tomorrow Series.

Il team che ha supportato Martin Wilson dietro le quinte include il direttore della fotografia Tony O’Loughlan (Monsters of Man), il montatore Lawrie Silvestrin (Dark Place), lo scenografo Adam Head (Black Water: Abyss), la costumista Abbey McCallum (Guardians of the Tomb) e il supervisore agli effetti speciali Glenn Cone (Black Water: Abyss, La vedova Winchester, Segnali dal futuro).

L’attrice Katrina Bowden è nota per il suo ruolo in Beautiful dove interpreta Florence Logan mentre al cinema ha recitato in Sex Movie in 4D, American Pie: ancora insieme, Piranha 3DD e Scary Movie V.

L’attrice australiana Kimie Tsukakoshi è nota per il ruolo di Kyra nella serie tv La biblioteca della magia e ha recitato nei film Segui l’onda e Zelos.

Parte del film è stata girata a North Queens Beach sulla penisola di Redcliffe, appena a nord di Brisbane.

Il film ha la stessa trama del film del 2018 Circondati aka Frenzy aka Surrounded in cui un gruppo di amici che viaggiano per fare immersioni subacquee nell’oceano, finiscono su una zattera di salvataggio e devono sopravvivere ad un branco di grandi squali bianchi.

La serie “47 Metri” ha debuttato nel 2017 con 47 metri (47 Meters Down) diretto da Johannes Roberts, seguito da 47 metri – Uncaged (47 Meters Down: Uncaged) uscito nel 2019 e ancora diretto da Johannes Roberts.

Le musiche originali del film sono del compositore Tim Count (Wormwood ,Omicidio in 3 atti, Surviving Mumbai, Little Sparrows).

La colonna sonora include il brano “Panic” di Annie Hamilton che si può ascoltare sui titoli di coda.

Il film è prodotto da Neal Kingston (Nerve), Michael Robertson (The Reef) e Pam Collis (Black Water: Abyss).

Foto e poster