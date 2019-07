Dora e la città perduta: nuovo trailer italiano e gioco ufficiale del film live-action di Dora l'esploratrice

Di Pietro Ferraro giovedì 11 luglio 2019

Dora and the Lost City of Gold: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Dora l'esploratrice nei cinema italiani dal 26 settembre 2019.

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Dora e la Città Perduta, l'avventura live-action per tutta la famiglia in arrivo nei cinema italiani il 26 settembre.

Insieme al trailer vi segnaliamo che è disponibile anche “Il gioco della giungla”, il gioco online ufficiale di Dora e la città perduta. Per giocare subito clicca QUI.

Direttamente dal piccolo schermo arrivano al cinema le avventure di Dora l’esploratrice, mix di live-action e animazione tratto dalla serie omonima prodotta da Nickelodeon.

Amicizia, coraggio, risate e tanta avventura. Questi gli ingredienti chiave di Dora e la città perduta, nuovo adattamento in live-action del famoso cartone per bambini Dora l’esploratrice. Un family movie per grandi e piccini per divertire, commuovere ed emozionare come solo le grandi avventure sanno fare.

La trama ufficiale:





Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora (Isabela Moner) si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all’amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez), la ragazza partirà per un’avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria, Michael Peña) ed alla soluzione del mistero impossibile dietro una città perduta d’oro.





Dora e la città perduta: nuovo trailer e poster del film live-action di Dora l'esploratrice

Disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina di Dora e la città perduta (Dora and the Lost City of Gold), il film live-action di "Dora l'esploratrice" che la vede coinvolta con i suoi amici in una pericolosa avventura.

Avendo passato la maggior parte della sua vita ad esplorare la giungla con i suoi genitori, niente poteva preparare Dora (Isabela Moner) per la sua avventura più pericolosa di sempre: il liceo. Da sempre esploratrice, Dora si ritrova rapidamente a guidare Boots (la sua migliore amica, una scimmia), Diego (Jeff Wahlberg), un misterioso abitante della giungla (Eugenio Derbez), e un gruppo di adolescenti in un'avventura per salvare i suoi genitori (Eva Longoria, Michael Peña) e risolvere il mistero impossibile dietro una città perduta d'oro.

"Dora e la città perduta" è diretto da James Bobin, regista di I Muppet e Muppets 2 - Ricercati da una sceneggiatura di Matthew Robinson (Monster Trucks).

Il cast include anche Adriana Barraza, Temuera Morrison, Jeff Wahlberg, Nicholas Coombe, Madeleine Madden e Danny Trejo che presta la voce alla scimmietta Boots.

"Dora e la città perduta" arriva nei cinema italiani il 26 settembre.





Dora e la città perduta: trailer italiano del film live-action di Dora l'esploratrice

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Dora e la città perduta, adattamento live-action con protagonista Isabela Moner (Transformers - L'ultimo cavaliere, Soldado) basato sulla popolare animata Dora l'esploratrice di Nickelodeon.

"Dora e la città perduta" vede Dora provetta esploratrice pronta ad affrontare l'avventura del liceo, ma un'altra missione sta per palesarsi all'orizzonte, Dora scopre di dover salvare i suoi genitori (Eva Longoria, Michael Pena) e scoprire i segreti di un'antica città perduta fatta d'oro. La Dora di Isabel Moner guida Boots (Danny Trejo), Diego (Jeffrey Wahlberg), un misterioso abitante della giungla (Eugenio Derbez) e un gruppo di altri adolescenti in questa nuova spedizione su grande schermo.





Dora and the Lost City of Gold: primo trailer del film live-action di Dora l'esploratrice

E' approdato online un primo trailer per Dora and the Lost City of Gold, primo adattamento live-action della popolare serie tv d'animazione "Dora l'esploratrice".

Isabela Moner interpreta Dora, l'attrice è meglio conosciuta per i suoi ruoli in Transformers - L'ultimo cavaliere e Soldado. Eva Longoria (Desperate Housewives) e Michael Pena (ant-Man and the Wasp) sono i genitori di Dora. Benicio Del Toro, che ha recitato al fianco di Moner in "Soldado", interpreta il malvagio Swiper la volpe, mentre Diego è interpretato da Jeffrey Wahlberg (Future World). Recentemente è stato annunciato nel cast anche Danny Trejo come voce della scimmia Boots.

"Dora and the Lost City of Gold" è incentrato su Dora, che ha trascorso la maggior parte della sua vita ad esplorare la giungla con i suoi genitori. Tuttavia ora dovrà affrontare un tipo di avventura molto diverso, la giungla insidiosa conosciuta come scuola superiore. Dora si ritrova presto a condurre il suo amico Boots la scimmia, il suo amico umano Diego e un gruppo di altri adolescenti in un'avventura per salvare i suoi genitori, cosa che coinvolge anche il mistero dietro una civiltà Inca perduta. "Dora l'esploratrice" ha debuttato nel 2000 ed è diventato un grande successo per Nickelodeon, la serie è andata in onda per otto stagioni e 172 episodi chiudendo i battenti nel 2014.

Alla regia di "Dora and the Lost City of Gold" c'è James Bobin (Alice attraverso lo specchio, I Muppet, Muppets 2 - ricercati) che dirige da una sceneggiatura di Nicholas Stoller e Danielle Sanchez-Witzel. Il film debutta nelle sale americane il 2 agosto 2019.





Dora and the Lost City of Gold: prime locandine ufficiali e Danny Trejo nel cast

In attesa di un imminente primo trailer di Dora and the Lost City of Gold, primo adattamento live-action della serie d'animazione Dora l'esploratrice, Paramount ha pubblicato due poster per il film live-action, uno dei quali presenta il debutto di Boots. Oltre alle locandine sono stati confermati nel cast al fianco della protagonista Isabella Moner, l'attore Benicio del Toro che presta la voce a Swiper una volpe mascherata ladra e dispettosa e il mitico Danny Trejo che sarà Boots, un'affettuosa scimmietta migliore amico di Dora.

Il primo trailer del film di "Dora l'esploratrice" sarà presentato in anteprima durante i Nickelodeon Kid's Choice Awards in onda domani sabato 23 marzo.

Il primo poster di "Dora l'esploratrice" mostra Isabel Moner nel ruolo di Dora che osserva la perduta città d'oro con Boots la scimmietta appollaiata sul suo iconico zaino. "Esploratrice è il suo secondo nome", è scritto nella parte superiore del poster. Il secondo poster oltre a mostrare il volto di Moner e altri membri del cast, rivela anche l'aspetto della scimmietta Boots che ciondola da una liana nella parte superiore del poster.

"Dora and the Lost City of Gold" vede Dora pronta ad affrontare il liceo, ma un'altra avventura si nasconde nell'ombra con Dora che scopre di dover salvare i suoi genitori (Eva Longoria, Michael Pena) e scoprire i segreti della "Perduta città d'oro". La Dora di Isabel Moner guida Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), un misterioso abitante della giungla (Eugenio Derbez) e un gruppo di altri adolescenti in questa spedizione su grande schermo.

Il film di "Dora l'esploratrice" arriva nelle sale americane il 2 agosto.





Dora l'esploratrice: prima immagine ufficiale di Isabela Moner nel film live-action

Disponibile via Instagram una prima occhiata al personaggio di Dora nel film live-action di Dora l'esploratrice in uscita l'anno prossimo. L'immagine mostra la protagonista del film, l'attrice diciassettenne Isabela Moner nei panni del personaggio protagonista della famosa serie tv d'animazione per bambini.

A condividere l'immagine è stata la stessa Isabela Moner, entusiasta di mostrare il suo nuovo look ai suoi follower su Instagram rivelando un look colorato e solare concepito un film per famiglie da manuale.

A seguire una trama ufficiale del film.





"Dora l'esploratrice" vede Isabela Moner (Transformers - L'ultimo cavaliere, Soldado, Instant Family) nel ruolo principale del film. Avendo passato la maggior parte della sua vita ad esplorare la giungla con i suoi genitori niente poteva preparare Dora all'avventura più pericolosa di sempre. Sempre pronta ad esplorare, Dora si ritrova rapidamente a guidare Boots (la sua migliore amica, una scimmia), Diego, e un gruppo di adolescenti in un'avventura live-action per salvare i suoi genitori e risolvere l'impossibile mistero dietro una perduta civiltà inca.

Oltre a Isabela Moner nei panni di Dora, il film includerà anche Micke Moreno nei panni di Diego e Adriana Barraza, nominata all'Oscar, nei panni di Abuella (la nonna di Dora). Il film è diretto da James Bobin, noto per aver diretto I Muppet, Muppets 2 - Ricercati e Alice attraverso lo specchio.

Il film live-action di Dora l'eploratrice uscirà nei cinema il 2 agosto 2019.















