Dal 26 giugno 2024 arriva nei cinema italiani con Paramount Pictures e Eagle Pictures A Quiet Place: Giorno 1, prequel/spinoff scritto da John Krasinski e Michael Sarnoski e diretto dallo stesso Sarnoski.

Il terzo film della serie “A Quiet Place” ci riporta agli esordi per mostrare come gli alieni che cacciano attraverso il rumore si schiantano su New York City scatenando il terrore e provocando una carneficina di massa.

Nel cast del nuovo capitolo del franchise troviamo Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.

A Quiet Place: Giorno 1 – Il nuovo trailer italiano

Michael Sarnoski dirige “A Quiet Place: Giorno 1” da una sceneggiatura di Jeff Nichols, basata su un’idea di John Krasinski e personaggi creasti da Scott Beck & Bryan Woods.

Michael Sarnoski è al suo secondo lungometraggio dopo aver diretto Nicolas Cage ex chef diventato eremita nel dramma Pig. I crediti di Sarnoski includono anche cinque episodi della serie tv fantasy Olympia e i primi tre episodi di Fight Night Legacy, serie tv drammatica basata su un suo cortometraggio che narra le vicissitudini di un ex pugile appena uscito di prigione che cerca di rifarsi una vita.

Il film è prodotto Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, John Krasinski con Allyson Seeger produttrice esecutiva.