A Quiet Place: Giorno 1 – primo trailer italiano del prequel con Lupita Nyong’o e Djimon Hounsou

A giugno 2024 arriva nei cinema italiani con Paramount Pictures e Eagle Pictures A Quiet Place: Giorno 1, prequel scritto da John Krasinski e Michael Sarnoski e diretto dallo stesso Sarnoski.

Il terzo film della serie A Quiet Place risale agli esordi per mostrare come gli alieni che cacciavano attraverso il rumore arrivarono sul nostro pianeta, e il caos e la carneficina che avvennero nei momenti iniziali del loro arrivo. Nel cast del nuovo capitolo del franchise troviamo Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.

A Quiet Place Giorno 1 – Il teaser trailer ufficiale italiano

Curiosità sul film

Nel novembre 2020 Paramount Pictures annuncia un film spin-off ambientato nello stesso mondo di “A Quiet Place”, con Jeff Nichols (Mug) a bordo come sceneggiatore e regista. Il film basato su una storia originale di John Krasinski è stato annunciato come una produzione in joint-venture tra Paramount Pictures, Sunday Night Productions e Platinum Dunes. Nel maggio 2021, Krasinski ha annunciato che la sceneggiatura era completa ed era stata inviata allo studio. Nell’ottobre dello stesso anno, tuttavia, Nichols si è dimesso dalla carica di regista adducendo differenze creative; mentre è stato riferito che lo studio stava cercando un sostituto in tempi brevi. Nel gennaio 2022, Michael Sarnoski è stato annunciato come regista e che avrebbe realizzato una riscrittura della sceneggiatura di Nichols.

Michael Sarnoski è al suo secondo lungometraggio dopo aver diretto Nicolas Cage ex chef diventato eremita nel dramma Pig. I crediti di Sarnoski includono anche cinque episodio della serie tv fantasy Olympia e i primi tre episodi di Fight Night Legacy, serie tv drammatica basata su un suo cortometraggio che narra le vicissitudini di un ex pugile appena uscito di prigione che cerca di rifarsi una vita.

Michael Sarnoski dirige “A Quiet Place: Day One” da una sceneggiatura di Jeff Nichols, basata su un’idea di John Krasinski e personaggi creasti da Scott Beck & Bryan Woods.

Michael Sarnoski e l’attore Alex Wolff hanno già collaborato nel dramma “Pig”.

Il film è prodotto Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, John Krasinski con Allyson Seeger produttrice esecutiva.

A Quiet Place – Il franchise

“A Quiet Place” è una serie di film che miscelano horror e fantascienza in uno scenario post-apocalittico alla “Io sono leggenda” e “The Last of Us”. Il franchise nato da un’idea dell’attore e regista John Krasinski (Jack Ryan) è attualmente composto da due film usciti nelle sale e un prequel/spinoff in uscita a giugno 2024. La trama segue una famiglia che cerca d sopravvivere su una Terra abitata da alieni predatori ciechi, che cacciano gli esseri umani grazie ad un acutissimo senso dell’udito.

Il franchise proseguirà con A Quiet Place Part III previsto in uscita nel 2025 e un videogioco ambientato nello stesso universo immaginario ma con una storia originale attualmente in fase di sviluppo. Secondo quanto riferito dagli sviluppatori: “Il videogioco A Quiet Place consentirà ai fan di sperimentare la tensione dei film con un livello di immersione che non hanno mai provato prima”. Il progetto che sarà pubblicato da Saber Interactive, è stato creato in collaborazione da iLLOGIKA, EP1T0ME Studios Inc. e Paramount Pictures Corporation.

L’originale “A Quiet Place – Un posto tranquillo” ha incassato nel mondo $340,952,971 da un budget di 17 milioni di dollari, il sequel “A Quiet Place II” ha incassato $297,372,261 da un budget di 61 milioni.

A Quiet Place Giorno 1 – Primo teaser poster ufficiale