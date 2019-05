La Famiglia Addams: trailer italiano del nuovo film d'animazione

Di Pietro Ferraro martedì 28 maggio 2019

La Famiglia Addams: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Conrad Vernon nei cinema italiani dal 31 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Eagle Pictures ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di La famiglia Addams, un nuovo lungometraggio animato basato sui personaggi classici che originariamente debuttarono come fumetti sul New Yorker nel 1938. Da allora sono stati adattati in una serie tv live-action, un film per la tv, e più di recente un paio di film live-action usciti negli anni '90 e diretti dal regista Barry Sonnenfeld.

Questa nuova incarnazione in personaggi animati proviene da Greg Tiernan e Conrad Vernon, già registi di Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia. L'impressionante cast vocale originale include Oscar Isaac e Charlize Theron come Gomez e Morticia, Chloe Grace Moretz è Mercoledì, Finn Wolfhard (Stranger Things) presta la voce a Pugsley, Nick Kroll veste i panni di Zio Fester, Bette Midler è Nonna Addams, e Allison Janney nel ruolo della nemesi della famiglia, Margaux Needler. "La famiglia Addams" debutta nei cinema italiani il 31 ottobre.





Preparatevi a schioccare le dita! La famiglia Addams è tornata sul grande schermo nella prima commedia animata sulla famiglia più paurosa del quartiere. Divertente, stravagante e completamente iconica, la Famiglia Addams ridefinisce ciò che significa essere un buon vicino.





La Famiglia Addams: primo trailer del nuovo film d'animazione

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' disponibile online un primo trailer del nuovo film d'animazione La Famiglia Addams. Il cast del film ispirato ai fumetto originali di Charles Addams include Oscar Isaac come Gomez Addams, Charlize Theron come Morticia Addams, Chloë Grace Moretz come Mercoledì Addams, Finn Wolfhard come Pugsley Addams, Nick Kroll come lo zio Fester, Bette Midler come Nonna Adams e Allison Janney come la nemesi della famiglia, Margaux Needler.

In questa nuova versione della famiglia strana preferita da tutti, le vite degli Addams entrano in conflitto con una ostile conduttrice televisiva, mentre si preparano anche ad una grande festa di famiglia in stile Addams.

A seguire trovate dei nuovi dettagli sulla trama.



Morticia, diabolicamente devota a suo marito e ai suoi figli, è la colla pallida che tiene insieme il suo clan. Gomez, disinvolto, sinistro e innamorato appassionatamente di sua moglie, è entusiasta di qualunque piano terribile abbia ordito. Mercoledì è una ragazza adolescente brillante e sinistra con lunghe trecce e spirito arguto. Pugsley, un minaccioso ragazzino di 10 anni, si diverte ad infilarsi in qualsiasi guaio che riesce a trovare. Il folle zio Fester è bonario, allegro e gli piace creare confusione in ogni modo possibile. La nonna è tutta presa dai suoi nipoti che si godono i suoi biscotti a forma di pipistrelli e teschi. Margaux Needler, la regina della trasformazione della realtà televisiva, è consumata dal desiderio di assoluta perfezione suburbana dai colori pastello.

La Famiglia Addams è diretto dai registi Conrad Vernon (Shrek 2) e Greg Tiernan (Thomas & Friends) e arriva nei cinema americani l'11 ottobre 2019.





La Famiglia Addams: primo teaser di annuncio con la Mercoledì di Chloe Grace Moretz

Un primo trailer del film d'animazione La Famiglia Addams arriva domani 10 aprile e l'attrice Chloe Grace Moretz ha condiviso un primo teaser di annuncio che ritrae il suo personaggio Mercoledì Addams.

"La famiglia Addams" di Conrad Vernon e Greg Tiernan è incentrato sulla famiglia che si scontra contro una "perfida, avida e astuta presentatrice di reality mentre si preparano ad un grande festa per la loro famiglia allargata".

Oltre a Chloe Grace Moretz nei panni di Mercoledì, il film d'animazione della Famiglia Addams vede anche Oscar Isaac nei panni di Gomez, Finn Wolfhard nei panni di Pugsley, Nick Kroll nei panni di Zio Fester e Bette Midler nei panni di Nonna Addams. Il film presenta anche Alison Janney nei panni della presentatrice di reality Margaux Needler ed Elsie Fisher come sua figlia Parker.

Conrad Vernon e Greg Tiernan sono entusiasti del loro film d'animazione della Famiglia Addams. I due ammettono di essere fan sfegatati delle versioni precedenti, inclusi i film dei primi anni '90 e la sitcom tv originale degli anni '60. Tuttavia quando è arrivato il momento di fare la loro versione della famiglia spettrale, hanno deciso di portarla in una direzione diversa come spiega Vernon.

Greg ed io siamo sempre stati fan della famiglia Addams nelle passate versioni, quindi quando abbiamo deciso di realizzare questo film, eravamo entusiasti di fare qualcosa di nuovo. Con questo in mente, abbiamo attinto dai brillantemente originali fumetti di Charles Addams sul New Yorker per il look del film e abbiamo deciso di raccontare la storia di come Gomez e Morticia si incontrano, trovano la loro casa e costruiscono la loro famiglia. Questo approccio unico è ciò che ci ha spinto a dirigere il film. Il reimmaginare si estende anche al cast stellare che abbiamo abbiamo messo insieme in cui ognuno porterà la propria interpretazione al nostro film che piacerà ai fan di lunga data degli Addams e li presenterà ad una nuova generazione.

Il nuovo film d'animazione della Famiglia Addams arriva nei cinema americani dall'11 ottobre 2019.







Tomorrow you get to @meettheaddams 🖤🕷 pic.twitter.com/8nDfzOuyHl

— Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 8 aprile 2019





La Famiglia Addams: annuncio trailer e primo poster ufficiale del film d'animazione

E' approdato online un primo poster ufficiale per il nuovo film d'animazione La Famiglia Addams. Il poster vede riuniti in un ritratto di famiglia i personaggi principali: Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, lo zio Fester, Nonna Addams e Lurch. Il design dei personaggi è molto particolare e intrigante poiché rievoca da vicino i personaggi originali creati da Charles Addams nei fumetti che hanno dato vita alla serie tv classica in onda dal 1964 al 1966.

È stato anche rivelato che il primo trailer di The Addams Family arriverà il prossimo 10 aprile. Il film sarà incentrato sulla famiglia impegnata nei preparativi di una grande riunione di famiglia che entra in conflitto con una ostile presentatrice televisiva di reality di nome Margaux Needler. Conrad Vernon (Mostri contro alieni, Madagascar 3) e Greg Tiernan (Thomas & Friends, Day of the Diesels) hanno co-diretto il film da una sceneggiatura di Matt Lieberman (Qualcuno salvi il Natale).

I registi hanno assemblato un impressionante cast vocale guidato da Oscar Isaac (Star Wars: Gli Ultimi Jedi) nei panni di Gomez Addams, Charlize Theron (Mad Max: Fury Road) nei panni di Morticia Addams, Chloe Grace Moretz (Suspiria) nel ruolo di Mercoledì Addams, Finn Wolfhard (Stranger Things) nei panni di Pugsley Addams, Nick Kroll (Big Mouth) è lo Zio Fester, Bette Midler (Hocus Pocus) è Nonna Addams e Allison Janney (Tonya) interpreta l'antagonista Margaux Needler.

Questo nuovo film d'animazione arriva dopo i due film live-action (1991-1993) con Angelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd e Christina Ricci, la seconda serie animata (1993) prodotta da Hanna-Barbera, il reboot live-action direct-to-video La famiglia Addams si riunisce (1998) diventato il pilota della serie tv live-action La nuova famiglia Addams (1998-1999), il musical The Addams Family A New Musical (2009) e il film d'animazione in stop-motion di Tim Burton annunciato nel 2010 e cancellato nel 2013.

Il nuovo film d'animazione de "La famiglia Addams" debutterà nelle sale americane l'11 ottobre, giusto in tempo per Halloween.

Fonte: The Addams Family





La Famiglia Addams: novità casting, trama e artwork del film d'animazione

Il film d'animazione La Famiglia Addams della MGM registra una new entry nel cast, l'attrice Elsie Fisher (Eighth Grade, McFarland, USA).

La storia della Famiglia Addams, basata sui personaggi creati dal fumettista Charles Addams negli anni '30, ha subito molte versioni, variazioni e adattamenti. Dall'iconica seria televisiva passando per i cartoni animati fino ai due film live-action interpretati da Raúl Juliá, Anjelica Huston, Christina Ricci e Christopher Lloyd. Tim Burton è tra i più grandi fan degli Addams e nel 2010 venne licenziato dalla regia di un film in stop-motion della Famiglia Addams , ma quel film non ha mai superato la fase iniziale di sviluppo.

Quest'ultimo adattamento dedicato alla Famiglia Addams era in lavorazione da diverso di tempo, ma la produzione del film d'animazione al computer è iniziata nell'ottobre dello scorso anno.

Il sito The Hollywood Reporter riporta che Elsie Fisher interpreterà il personaggio di Parker Needler, figlia di Margaux Needler, acerrima nemica della famiglia Addams interpretata dall'attrice Premio Oscar Allison Janney. Fisher ha iniziato la sua carriera proprio come doppiatrice in film d'animazione interpretando Agnes nei film della serie Cattivissimo me.

Elsie Fisher si unisce a un cast di talenti davvero impressionante. Oscar Isaac è stato scelto per dare voce al patriarca della Famiglia Addams, Gomez Addams, mentre Charlize Theron sarà la moglie Morticia Addams. Chloë Grace Moretz è pronta a dare voce alla loro figlia, Mercoledì Addams, e il Finn Wolfhard di Stranger Things si unirà alla famiglia come il figlio Pugsley Addams. Bette Midler e Nick Kroll interpreteranno rispettivamente Nonna Addams e lo Zio Fester. Il regista di Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia, Conrad Vernon, dirigerà e produrrà il film.

La trama del nuovo film d'animazione seguirà la Famiglia Addams mentre lavora insieme per destreggiarsi tra la vita familiare, le sfide di un imponente raduno di famiglia e una conduttrice televisiva che cerca di intromettersi nei loro affari.

Morticia devota a suo marito e ai suoi figli, è la colla "pallida" che tiene insieme il suo clan. Gomez, disinvolto, sinistro e innamorato appassionatamente di sua moglie, è entusiasta di qualunque terrifiante piano che riesca ad escogitare. Mercoledì è un'adolescente brillante e sinistra con lunghe trecce e un impassibile senso dell'umorismo. Pugsley è un minaccioso e3 iperattivo ragazzino di 10 anni che gode di ogni tipo di comportamento pericoloso. Il folle Zio Fester è di buon carattere, allegro e gli piace creare confusione in ogni modo possibile. La nonna Addams è innamorata dei suoi nipoti che si godono i suoi biscotti a forma di pipistrelli e teschi. Margaux Needler, la regina dei reality televisivi, è consumata dal desiderio di una periferia suburbana color pastello che rappresenti l'assoluta perfezione, e chiaramente gli Addams e la loro spettrale casa rapprensentano una minaccia per la sua "visione".

Il film d'animazione della Famiglia Addams ha una data di uscita fissata all'11 ottobre 2019.

Fonte: THR