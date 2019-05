Rocketman: il duetto di Elton John e Taron Egerton a Cannes 2019 (video)

Di Pietro Ferraro venerdì 17 maggio 2019

Rocketman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico su Elton John nei cinema italiani dal 29 maggio 2019.

Elton John e Taron Egerton hanno eseguito un duetto a sorpresa alla premiere di Rocketman al Festival di Cannes. Il duo ha sorpreso i presenti dopo che il biopic ha ricevuto una standing ovation di 4 minuti, che ha commosso fino alle lacrime sia John che Egerton. La Paramount con questo biopic su Elton John punta a bissare i numeri al box-office di Bohemian Rhapsody e non sarà una passeggiata.

Taron Egerton ed Elton John hanno eseguito un duetto della canzone "Rocketman". John ha composto la musica e le melodie mentre il suo partner musicale di lunga data Bernie Taupin ha scritto le parole. A Cannes Egerton ha interpretato la maggior parte delle parti vocali principali della canzone, mentre John lo ha accompagnato al pianoforte e fornito coro e controcanto.

Oltre alla standing ovation, "Rocketman" ha ricevuto applausi anche durante le performance canore di Taron Egerton nel film. Anche il regista Dexter Fletcher, che ricordiamo è subentrato a Brian Singer per concludere le riprese di "Bohemian Rhapsody", è stato sorpreso dalla reazione che il film ha ricevuto durante la proiezione e in seguito, ma sono state le parole di Elton John prima del suo duetto a sorpresa con Taron Egerton a riassumere al meglio l'atmosfera della premiere.

Questa è stata una serata molto emozionante per me...Anche se il film non fa un soldo al botteghino, il che ucciderà Jim Gianopulos, è il film che volevo fare.

Quando è stato annunciato per la prima volta che Taron Egerton avrebbe interpretato Elton John in "Rocketman", l'attore ha rivelato che John gli aveva chiesto di cimentarsi in tutte le parti cantate del film. A differenza di "Bohemian Rhapsody", "Rocketman" presenta Egerton che canta tutte le parti vocali, un'impresa che Egerton ha definito "intimidatoria".

Non c'è niente di più intimidatorio che esibirsi di fronte a Elton, non credo che avrei potuto farlo se fosse stato molto nei paraggi, ma penso che lo sapesse, è molto astuto al riguardo.

20th Century Fox ha fissato la data di uscita italiana di "Rocketman" al prossimo 29 maggio.

Rocketman: video con Elton John e Taron Egerton che cantano "Tiny Dancer"

Taron Egerton, che interpreta Elton John nell'imminente film biografico Rocketman, si è recentemente esibito con John sul palco in una delle leggendarie canzoni dell'artista, esibizione catturata in un video che andiamo a proporvi. Egerton è stato invitato come ospite al 27° Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party per la 91esima cerimonia degli Oscar di quest'anno. Durante il party Egerton si è unito a John sul palco e i due hanno eseguito insieme la hit "Tiny Dancer", originariamente pubblicata nel suo quarto album, Madman Across the Water del 1972.

"Rocketman" in bilico tra musical fantasy e vita reale narrerà sogni, delusioni, travagli e traguardi di Elton John durante i suoi primi anni di carriera. Il film promette di essere uno sguardo "non censurato" sulla sua vita durante quel periodo. La Paramount spera di poter catturare parte dello stesso pubblico che si è recato in massa a vedere Bohemian Rhapsody l'anno scorso. Quel film, che racconta la band dei Queen e si concentra sul loro defunto frontman Freddie Mercury, è stato criticato per aver rimaneggiato e ammorbidito molti elementi della vita di Mercury. Nonostante ciò il film ha incassato 860 milioni di dollari nel mondo e si è aggiudicato quattro Oscar, tra cui uno per Rami Malek nella categoria Miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Mercury.

"Rocketman" è diretto da Dexter Fletcher, che tra l'altro è stato ingaggiato per terminare "Bohemian Rhapsody" dopo che Bryan Singer è stato licenziato, e arriva nei cinema il 30 maggio.

Rocketman: nuovo trailer italiano del biopic su Elton John

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Rocketman, il biopic dedicato all'icona della musica pop Elton John.

Il film è un mix tra musical e fantasy diretto da Dexter Fletcher (Eddie the Eagle) e interpretato da Taron Egerton nei panni del cinque volte premio Grammy Elton John, Bryce Dallas Howard (Jurassic World -Il regno perduto), Richard Madden (Il trono di spade), Jamie Bell (Fantastic Four) e Gemma Jones (Bridget Jones’ Baby).

"Rocketman" è un epico fantasy musicale sull'incredibile storia umana degli anni rivoluzionari di Elton John. Il film segue il fantastico viaggio di trasformazione dal timido pianista prodigio Reginald Dwight nella superstar internazionale Elton John. Questa storia ispiratrice, narrata sulle canzoni più amate di Elton John e interpretata dalla star Taron Egerton, racconta la storia universalmente riconoscibile di come un ragazzo di provincia diventerà una delle figure più iconiche della cultura pop.

Rocketman: nuovo trailer del biopic su Elton John

Disponibile un secondo trailer del biopic Rocketman che mette in mostra la voce di Taron Egerton che riprende i classici di Elton John. Dopo il grande successo di Bohemian Rhapsody, diventato il film campione di incassi più visto del genere, dovremo attenderci molti altri biopic musicali in arrivo e il primo che proverà a bissare il successo del bioopic dei Queen è proprio "Rocketman".

Taron Egerton ha rivelato che Elton John gli ha dato un consiglio importante riguardo al ruolo, consigliando all'attore di essere se stesso così da evitare una sua mera imitazione.

Nel trailer viene accennato il nome di Reginald Kenneth Dwight, vero nome del cantante prima di diventare un'icona della musica ci sono ulteriori accenni alla lotta per farcela nel mondo della musica alla fine degli anni '60 fino al successo strepitoso negli anni '70, quando John affronta una dipendenza da alcol e droghe che lo ha quasi ucciso.

Alla regia di "Rocketman" c'è Dexter Fletcher che torna a dirigere Taron Egerton dopo il biopic sportivo Eddie the Eagle - Il coraggio della follia.

"Rocketman" arriva nei cinema italiani il 30 maggio.

Rocketman: nuova featurette e un poster del biopic su Elton John

Paramount ha reso disponibili una nuova featurette e una locandina per il film biografico Rocketman che racconta vita e carriera di Elton John. La clip propone uno sguardo al protagonista Taron Egerton mentre assume il ruolo di questa icona del mondo della musica pop. Il film arriverà nei cinema a maggio e si spera cavalchi il successo del recente Bohemian Rhapsody, il biopic campione d'incassi su Freddy Mercury e i Queen.

"Rocketman" è un epico fantasy musicale sull'incredibile storia umana degli anni rivoluzionari di Elton John. Il film segue il fantastico viaggio di trasformazione dal timido pianista prodigio Reginald Dwight nella superstar internazionale Elton John.

Questa storia ispiratrice, narrata sulle canzoni più amate di Elton John e interpretata dalla star Taron Egerton, racconta la storia universalmente riconoscibile di come un ragazzo di provincia diventerà una delle figure più iconiche della cultura pop. "Rocketman" è interpretato anche da Jamie Bell nel ruolo del paroliere e compositore di lunga data di Elton, Bernie Taupin, Richard Madden nel ruolo del primo manager di Elton, John Reid, e Bryce Dallas Howard nei panni della madre di Elton, Sheila Farebrother.

Nella nuova featurette, Taron Egerton parla del ruolo di una leggenda del rock e di come è stato vivere da superstar. Matthew Vaughn, che ha diretto Taron Egerton nei film della serie "Kingsman", è a bordo come produttore affiancato da Elton John e Claudia Schiffer come produttori esecutivi. Rocketman arriva nei cinema il 30 maggio 2019.

Rocketman: nuove immagini ufficiali di Taron Egerton nei panni di Elton John

Dopo un primo teaser trailer sono approdate su Twitter nuove sfiziose immagini di Rocketman che mostrano la radicale trasformazione di Taron Egerton in Elton John.

Una delle nuove immagini di "Rocketman" mostra Taron Egerton nei panni di Elton John durante la sua ormai leggendaria performance del 1975 al Dodger Stadium di Los Angeles. Egerton indossa la scintillante uniforme dei Dodgers, proprio come quella indossata da John durante la performance. John è stato in grado di realizzare due sold out di fila, esibendosi davanti a più di 100.000 persone e suonando per oltre 3 ore per quelle che rappresentano la vetta delle sue performance live.

Una seconda immagine di Rocketman presenta una giovane versione di Elton John di Taron Egerton seduto ad un pianoforte, che canta al microfono in uno studio di registrazione. La terza e ultima immagine mostra Taron Egerton in pieno stile rockstar nei panni di un Elton John degli anni '70, con una giacca in pelle bianca personalizzata, occhiali scintillanti e una camicia con una profonda scollatura. John era in cima al mondo in quegli anni e gli eccessi erano all'ordine del giorno.

"Rocketman", nelle sale dal 31 maggio, proverà a cavalcare il grande successo di Bohemian Rhapsody. Il ritratto di Rami Malek di Freddie Mercury è stato ampiamente elogiato, il che ha aiutato il film a diventare il biopic musicale con il più alto incasso di tutti i tempi con 714 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, risultato che ha sorpreso i produttori, il chitarrista Brayn May, ma molto meno chi conosce l'entità del fandom di Freddy Mercury.

Rocketman: primo teaser trailer italiano del biopic su Elton John

20th Century Fox ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di Rocketman, il biopic su vita e carriera dell'iconico cantautore britannico Sir Elton John interpretato dal Taron Egerton, protagonista della serie action "Kingsman" e al suo secondo biopic dopo "Eddie the Eagle".

"Rocketman" viene descritto come un'epico fantasy musicale sulla storia umana senza censura degli anni rivoluzionari di Sir Elton John.

Elton John dopo aver ascoltato tre brani registrati presso gli Abbey Road Studios da Egerton si è detto "sbalordito" dalla voce dell'attore britannico.

Elton ha detto a Taron: 'Non copiarmi, non pensare di cantarlo esattamente nel modo in cui l'ho cantato, non pensare di doverlo eseguire nel modo in cui l'ho eseguito. Penso che la sfida per l'attore sia incarnare lo spirito e non pensare di dover fare un'imitazione".

Taron ha già interpretato un classico di Elton John in passato, cantando "I'm Still Standing" per il film d'animazione Sing.

Il cast del film include anche Jamie Bell come il leggendario paroliere Bernie Taupin, Bryce Dallas Howard come la madre di John e Richard Madden come John Reid, ex manager di lunga data del cantautore. Alla regia troviamo Dexter Fletcher che non è estraneo al biopic musicale, il regista ha recentemente terminato di girare il biopic sui Queen, Bohemian Rhapsody, dopo il licenziamento di Bryan Singer.

"Rocketman" arriva nei cinema il 31 maggio 2019.

Rocketman: prima immagine ufficiale di Taron Egerton nei panni di Elton John

Svelata una prima immagine ufficiale di Taron Egerton (Kingsman - Secret Service) nei panni di Elton John in Rocketman. Il biopic di Elton John è entrato in sviluppo nel 2012, quando il musicista ha dichiarato di volere la pop star Justin Timberlake per ritrarlo sul grande schermo. L'anno seguente Michael Gracey è stato scelto per dirigere con Tom Hardy collegato come protagonista, ma è a quel punto che lo sviluppo del film è entrato in una fase di stallo. Nel 2017 è stato poi annunciato che Hardy aveva abbandonato sostituito da Egerton e che Dexter Fletcher era il nuovo regista.

"Rocketman" racconterà la storia della vita di Elton John, a partire dai suoi primi anni fino alla sua svolta e alla ricaduta della tossicodipendenza, tornando poi alla vita e ad una seconda parte della sua carriera di enorme successo. Il film biografico è stato descritto come un "fantasy musicale", con un cast che include anche Jamie Bell come il leggendario paroliere Bernie Taupin, Bryce Dallas Howard come la madre di John e Richard Madden come John Reid, ex manager di lunga data del cantautore. Dexter Fletcher non è estraneo al biopic musicale, il regista ha recentemente terminato il biopic sui Queen, Bohemian Rhapsody, dopo il licenziamento di Bryan Singer.

Non ci sono dettagli sulla trama di "Rocketman", ma Taron Egerton ha recentemente partecipato adì alcune sessioni in studio per registrare alcuni dei più grandi successi di Elton John con risultati sorprendenti a quanto ha riferito il produttore del film, David Furnish, che è anche il marito di Elton John. Furnish che ha ascoltato le registrazioni ha detto che John ha trovato "sbalorditivo" il lavoro di Egerton.

Rocketman arriva nei cinema il 31 maggio 2019.







