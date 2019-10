Bloodshot: trailer italiano del film con Vin Diesel super-soldato

Di Pietro Ferraro lunedì 21 ottobre 2019

Bloodshot: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Vin Diesel nei cinema italiani dal 20 febbraio 2020.

SDony Pictures ha reso disponibile un primo trailer di Bloodshot, l'action fantascientifico in arrivo nei cinema italiani il 20 febbraio 2020. Protagonista del film Vin Diesel che veste i panni di Ray Garrison in questo adattamento cinematografico del fumetto bestseller "Bloodshot", in Italia edito dalla Star Comics per Valiant Entertainment.

Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.

Bloodshot: primo trailer del film con Vin Diesel super-soldato

Disponibile un primo trailer di Bloodshot, dopo il Groot dei Guardiani della Galassia, Vin Diesel torna ad impersonare un personaggio dei fumetti.

Diesel interpreta Raymond Garrison, un super-soldato noto anche come Bloodshot, che viene riportato in vita da una losca società attraverso l'uso della nanotecnologia. Ma la sua missione di vendetta è semplice come appare?

Soffrendo di una perdita totale di memoria, ma intriso di una serie di nuove incredibili abilità, Ray fatica a riconnettersi con chi era mentre apprende che tipo di arma è diventato...aiutato da una squadra di compagni combattenti potenziati nome in codice Chainsaw.

"Bloodshot" è diretto da Dave Wilson e interpretato anche dal Sam Heughan di Outlander, Guy Pearce e la Eiza Gonzalez di Baby Driver.

Parlando del suo personaggio all'inizio di quest'anno, la star di Fast & Furious ha descritto Raymond come "un personaggio centrale nel Valiant Comic Universe..e per me personalmente, uno dei personaggi più complessi che ho avuto la fortuna di interpretare".

"Bloodshot" arriva nei cinema americani il 21 febbraio 2020.

Bloodshot: prima immagine ufficiale di Vin Diesel

Articolo pubblicato il 17 gennaio 2019

Vin Diesel ha condiso su Instagram una prima immagine ufficiale del film Bloodshot, un adattamento live-action del regista Dave Wilson basato sul personaggio di Valiant Comics creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton.

Bloodshot prima di diventare contro la sua volontà un super-soldato potenziato con nano-tecnologia si chiamava Angelo Mortalli. La sperimentazione forzata su Mortalli, denominata Progetto Rising Spirit, ha incluso la cancellazione della memoria. Dopo il trattamento Mortalli diventa un antieroe con poteri rigeneranti e le capacità di mutare forma e fondere la sua mente con la maggior parte dei computer. Bloodshot ha un background alla Soldato d'Inverno ma agisce per vendetta come The Punisher.

Sony ha descritto Bloodshot come un adattamento per adulti che sarà influenzato dal punto di vista estetico e sonoro da classici fantascientifici della fine degli anni '80", vedi RoboCop, Terminator e Atto di Forza. La sceneggiatura del film è di di Eric Heisserer che ha scritto il fantascientifico Arrival nominato all'Oscar e più di recente dell'horror post-apocalittico Bird Box di Netflix.

Il cast di Bloodsho, previsto nelle sale per il 21 febbraio 2020, include anche Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González e Toby Kebbell.





























Bloodshot: un nuovo fumetto rivela il look di Vin Diesel nel film

Vin Diesel sta girando Bloodshot e online è stata pubblicata la cover di un nuovo fumetto che rivela l'aspetto dell'attore nell'adattamento del fumetto di Valiant Comics. Sony porterà "Bloodshot" sul grande schermo come parte di un nuovo universo cinematografico creato attorno a vari personaggi di Valiant tra cui Harbinger e Faith. Il film di "Bloodshot" ha iniziato le riprese ad agosto con Dave Wilson alla regia.

L'immagine appare fedele all'aspetto del personaggio originale e allo stesso tempo somiglia a Vin Diesel. La copertina viene presentata come il più raro fumetto di Bloodshot di sempre, creato per beneficenza e firmato dallo stesso Diesel. Il fumetto è stato creato per il prossimo Game4Paul, evento di beneficienza della Reach Out Worldwide, l'organizzazione fondata da Paul Walker. A seguire trovate una descrizione del fumetto.

Questa edizione unica nel suo genere del fumetto di Bloodshot Salvation n. 12 presenta la copertina esclusiva con illustrazione dell'artista Lewis LaRosa, che è apparentemente l'artista di Bloodshot preferito da Vin Diesel. L'illustrazione di questo straordinario oggetto da collezione è stata originariamente commissionata dall'ex CEO di Valiant Comics e Chief Creative Officer Dinesh Shamdasani, che ha ricevuto la richiesta dal regista Dave Wilson, che è al timone di Bloodshot. L'illustrazione è stata data a Diesel come dono e rivela per la prima volta la somiglianza del personaggio. E ora andrà a beneficio di una buona causa come uno degli oggetti che i fan possono vincere durante l'evento Game4Paul di quest'anno.

Bloodshot è stato creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Il personaggio è un ex soldato con poteri di rigenerazione e metamorfici generati attraverso naniti iniettati nel suo sangue. Dopo aver subito la cancellazione della memoria numerose volte, Bloodshot decide di scoprire chi è veramente e vendicarsi di quelli che lo hanno trasformato in un assassino. Il flusso sanguigno di Bloodshot contiene un miliardo di nanocomputer, che gli consentono di guarire rapidamente dalle ferite, di interfacciarsi con la tecnologia e di cambiare la sua massa corporea. Essendo uno dei personaggi Valiant più popolari, Bloodshot ha avuto un successo continuo, vendendo milioni di copie con i fumetti tradotti in diverse lingue tra cui francese, tedesco, italiano, spagnolo, norvegese, filippino, cinese e turco.

Per quanto riguarda il film, non è stato ancora rivelato molto su "Bloodshot". È in produzione da un paio di mesi, ma lo studio deve ancora pubblicare una sinossi ufficiale. Il cast comprende anche Guy Pearce, Sam Heughan, Eiza Gonzalez e Toby Kebbell. In origine era previsto che Michael Sheen apparisse nel film, ma a causa di altri impegni il suo ruolo è stato assegnato a Pearce. La sceneggiatura è ad opera di Jeff Wadlow e Eric Heisserer.

Sony spera di poter usare questo primo film come elemento costitutivo di un evento crossover multi-franchise, che alla fine porterà ad un film ispirato al fumetto "Harbinger Wars". Bloodshot arriverà nelle sale il 21 febbraio 2020.

