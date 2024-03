Festa della Donna: oltre 90 film per celebrare un 8 marzo da Oscar

Celebriamo l‘8 Marzo e al contempo l’imminente cerimonia di premiazione degli Oscar 2024 con una lista di pellicole selezionate pensando alla Festa della donna.

Si tratta di pellicole che hanno viste donne interpreti e registe, ma soprattutto premiate o candidate alla prestigiosa statuetta che sarà consegnata domenica 10 marzo in occasione della 96a edizione degli Academy Awards.

Il nostro 8 marzo vede oltre 90 pellicole selezionate dagli anni ’30 ai giorni nostri, scelte esclusivamente tra film candidati o premiati con una statuetta al Miglior film.

A seguire trovate la nostra selezione di film scelti pensando ad un “8 marzo da Oscar”, che vuol anche essere un invito a scoprire o rispolverare qualche classico declinato al femminile.

8 marzo da Oscar – Anni 30

Signora per un giorno (1933) di Frank Capra

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a May Robson)

Piccole donne (1934) di George Cukor

Premio Oscar (Migliore sceneggiatura non originale)

È nata una stella (1938) di William A. Wellman

Premio Oscar (Miglior soggetto)

Figlia del vento (1939) di William Wyler

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Bette Davis & Miglior attrice non protagonista a Fay Bainter)

Pigmalione (1939) di Anthony Asquith e Leslie Howard

Premio Oscar (Migliore sceneggiatura non originale)

Il mago di Oz (1939) di Victor Fleming

Premio Oscar (Miglior colonna sonora e Miglior canzone “Over the Rainbow”)

Ninotchka (1939) di Ernst Lubitsch

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Greta Garbo)

Anni 40

Rebecca – La prima moglie (1941) di Alfred Hitchcock

Premio Oscar (Miglior film & Migliore fotografia)

Il sospetto (1942) di Alfred Hitchcock

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Joan Fontaine)

Bernadette (1944), regia di Henry King

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Jennifer Jones e migliore fotografia, scenografia e colonna sonora)

Il romanzo di Mildred (1945) di Michael Curtiz

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Joan Crawford)

Anni 50

Eva contro Eva (1950) di Joseph L. Mankiewicz

Premio Oscar (Miglior film, regista, sceneggiatura non originale, costumi, sonoro e attore non protagonista a George Sanders)

Nata ieri (1950) di George Cukor

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Judy Holliday)

Vacanze romane (1953) di William Wyler

Premio Oscar (Miglior soggetto, costumi e Miglior attrice protagonista a Audrey Hepburn)

Sette spose per sette fratelli (1954) di Stanley Donen

Premio Oscar (Miglior colonna sonora)

L’amore è una cosa meravigliosa (1955) di Henry King

Premio Oscar (5 candidature tra cui miglior film e regia)

La rosa tatuata (1955) di Daniel Mann

Premio Oscar Migliore fotografia, scenografia e Miglior attrice protagonista a Anna Magnani

Il diario di Anna Frank (1959) di George Stevens

Premio Oscar (Migliore fotografia, scenografia e Miglior attrice non protagonista a Shelley Winters)

La strada dei quartieri alti (1959) di Jack Clayton

Premio Oscar (Migliore sceneggiatura non originale e Miglior attrice protagonista a Simone Signoret)

Anni 60

My Fair Lady (1964) di George Cukor

Premio Oscar (Miglior film, regia, fotografia, scenografia, costumi, sono, colonna sonora e Miglior attore protagonista a Rex Harrison

Tutti insieme appassionatamente (1965) di Robert Wise

Premio Oscar (Miglior film, regia, montaggio, sonoro e colonna sonora)

Darling (1965) di John Schlesinger

Premio Oscar (Migliore sceneggiatura originale, costumi e Miglior attrice protagonista a Julie Christie)

La prima volta di Jennifer (1966) di Paul Newman

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Joanne Woodward e Nomination Miglior attrice non protagonista a Estelle Parsons)

Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) di Mike Nichols

Premio Oscar (Migliore fotografia, scenografia, costumi e Miglior attrice protagonista a Elizabeth Taylor e Miglior attrice non protagonista a Sandy Dennis)

Gangster Story (1967) di Arthur Penn

Premio Oscar (Migliore fotografia e Miglior attrice non protagonista a Estelle Parsons)

Indovina chi viene a cena? (1967) di Stanley Kramer

Premio Oscar (Migliore sceneggiatura originale e Migliore attrice protagonista a Katharine Hepburn)

8 marzo da Oscar – Anni 70

Cabaret (1972) di Bob Fosse

Premio Oscar (Migliore regia, attrice protagonista a Liza Minnelli, attore non protagonista a Joel Grey, fotografia a Geoffrey Unsworth, scenografia, montaggio, sonoro e colonna sonora)

Io e Annie (1977) di Woody Allen

Premio Oscar (Migliore regia, attrice protagonista a Diane Keaton e sceneggiatura originale)

Giulia (1977) di Fred Zinnemann

Premio Oscar (Miglior attore non protagonista a Jason Robards, attrice non protagonista a Vanessa Redgrave e sceneggiatura non originale)

Tornando a casa (1978) di Hal Ashby

Premio Oscar (Miglior attore protagonista a Jon Voight, attrice protagonista a Jane Fonda e sceneggiatura originale)

Kramer contro Kramer (1979) di Robert Benton

Premio Oscar (Miglior film, regista, attore protagonista a Dustin Hoffman, attrice non protagonista a Meryl Streep e sceneggiatura non originale)

Norma Rae (1979) di Martin Ritt

Premio Oscar (Migliore attrice protagonista a Sally Field e Miglior canzone “It Goes Like It Goes”)

8 marzo da Oscar – Anni 80

La ragazza di Nashville (1980) di Michael Apted

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Sissy Spacek)

Voglia di tenerezza (1983) James L. Brooks

Premio Oscar (Miglior film, regia a James L. Brooks, attrice protagonista a Shirley MacLaine, attore non protagonista a Jack Nicholson e sceneggiatura non originale)

Passaggio in India (1984) di David Lean

Premio Oscar (Miglior attrice non protagonista a Peggy Ashcroft e colonna sonora)

Le stagioni del cuore (1984) Robert Benton

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista Sally Field e sceneggiatura originale)

La mia Africa (1985) di Sydney Pollack

Premio Oscar (Miglior film, regista, sceneggiatura, fotografia, scenografia, sonoro e colonna sonora)

Il colore viola (1985) di Steven Spielberg

Premio Oscar (Nomination alla miglior attrice protagonista a Whoopi Goldberg, miglior attrice non protagonista a Margaret Avery e miglior attrice non protagonista a Oprah Winfrey)

L’onore dei Prizzi (1985) di John Huston

Premio Oscar (Miglior attrice non protagonista ad Anjelica Huston)

Figli di un dio minore (1986) di Randa Haines

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Marlee Matlin)

Stregata dalla luna (1987) di Norman Jewison

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Cher, attrice non protagonista a Olympia Dukakis e sceneggiatura originale)

Attrazione fatale (1987) di Adrian Lyne

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Glenn Close e Nomination Miglior attrice non protagonista a Anne Archer)

Una donna in carriera (1988) di Mike Nichols

Premio Oscar (Miglior canzone “Let the River Run” a Carly Simon e nomination attrice protagonista a Melanie Griffith, attrice non protagonista a Joan Cusack e attrice non protagonista a Sigourney Weaver)

Turista per caso (1988) di Lawrence Kasdan

Premio Oscar (Miglior attrice non protagonista a Geena Davis)

A spasso con Daisy (1989) di Bruce Beresford

– Premio Oscar (Miglior film, attrice protagonista, sceneggiatura non originale e Miglior trucco)

8 marzo da Oscar – Anni 90

Ghost – Fantasma (1990) di Jerry Zucker

Premio Oscar (Miglior attrice non protagonista a Whoopi Goldberg e sceneggiatura originale)

Il silenzio degli innocenti (1991) di Jonathan Demme

Premio Oscar (Miglior film, regista , attore protagonista, attrice protagonista a Jodie Foster e sceneggiatura non originale)

Il principe delle maree (1991) di Barbra Streisand

Premio Oscar (Nomination Miglior film, attore protagonista a Nick Nolte e attrice non protagonista a Kate Nelligan)

Lezioni di piano (1993) di Jane Campion

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Holly Hunter, attrice non protagonista a Anna Paquin e sceneggiatura originale)

Ragione e sentimento (1995) di Ang Lee

Premio Oscar (Miglior sceneggiatura non originale e Nomination Migliore attrice protagonista a Emma Thompson e attrice non protagonista a Kate Winslet).

Il paziente inglese (1996) di Anthony Minghella

Premio Oscar Miglior film, regia, attrice non protagonista a Juliette Binoche, fotografia, costumi, montaggio scenografia, sonoro e colonna sonora)

Segreti e bugie (1996) di Mike Leigh

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Brenda Blethyn e Nomination Miglior attrice non protagonista a Marianne Jean-Baptiste)

Titanic (1997) di James Cameron

Premio Oscar (Miglior film, regista , fotografia, scenografia, costumi, effetti speciali, colonna sonora, canzone “My Heart Will Go On”, montaggio, sonoro e montaggio sonoro)

Shakespeare in Love (1998) di John Madden

Premio Oscar (Miglior film, attrice protagonista a Gwyneth Paltrow, attrice non protagonista a Judi Dench, sceneggiatura originale, scenografia, costumi e colonna sonora a Stephen Warbeck)

Elizabeth (1998) di Shekhar Kapur

Premio Oscar (Miglior trucco e Nomination Miglior attrice protagonista a Cate Blanchett)

Anni 2000

Chocolat (2000) Lasse Hallström

Premio Oscar (Nomination alla miglior attrice protagonista a Juliette Binoche e Nomination alla miglior attrice non protagonista a Judi Dench)

Erin Brockovich – Forte come la verità (2000) di Steven Soderbergh

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Julia Roberts)

The Hours (2002) di Stephen Daldry

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Nicole Kidman)

Million Dollar Baby (2004) di Clint Eastwood

Premio Oscar (Miglior film, regia, attrice protagonista a Hilary Swank e attore non protagonista a Morgan Freeman)

The Queen – La regina (2006) di Stephen Frears

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Helen Mirren)

Juno (2007) di Jason Reitman

Premio Oscar (Migliore sceneggiatura originale a Diablo Cody e Nomination Miglior attrice protagonista a Ellen Page)

The Hurt Locker (2008) di Kathryn Bigelow

Premio Oscar (Miglior film, regia, sceneggiatura originale, montaggio, sonoro e montaggio)

The Reader – A voce alta (2008) di Stephen Daldry

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Kate Winslet)

The Blind Side (2009) di John Lee Hancock

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Sandra Bullock)

An Education (2009) di Lone Scherfig

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Carey Mulligan)

Precious (2009) di Lee Daniels

Premio Oscar (Miglior attrice non protagonista a Mo’Nique e sceneggiatura non originale)

Anni 2010

Il cigno nero (2010) di Darren Aronofsky

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Natalie Portman)

I ragazzi stanno bene (2010) di Lisa Cholodenko

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Annette Bening e attore non protagonista a Mark Ruffalo)

Un gelido inverno (2010) di Debra Granik

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Jennifer Lawrence)

The Help (2011) di Tate Taylor

Premio Oscar (Miglior attrice non protagonista a Octavia Spencer e Nomination Miglior attrice protagonista a Viola Davis e attrice non protagonista a Jessica Chastain)

Il lato positivo – Silver Linings Playbook (2012) di David O. Russell

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Jennifer Lawrence)

Les Misérables (2012) di Tom Hooper

Premio Oscar (Miglior attrice non protagonista a Anne Hathaway, trucco e sonoro)

Re della terra selvaggia (2012) di Benh Zeitlin

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Quvenzhané Wallis)

12 anni schiavo (2013) di Steve McQueen

Premio Oscar (Miglior film, attrice non protagonista a Lupita Nyong’o e sceneggiatura non originale)

Philomena (2013) di Stephen Frears

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Judi Dench)

Gravity (2013) di Alfonso Cuarón

Premio Oscar (Migliore regia, fotografia, montaggio, effetti speciali, sonoro, montaggio sonoro e colonna sonora.

La teoria del tutto (2014) di James Marsh

Premio Oscar (Miglior attore protagonista a Eddie Redmayne e Nomination miglior attrice protagonista a Felicity Jones)

Room (2015) di Lenny Abrahamson

Premio Oscar (Miglior attrice protagonista a Brie Larson)

Brooklyn (2015) di John Crowley

Premio Oscar (Nomination per la Miglior attrice protagonista a Saoirse Ronan)

Il diritto di contare (2016) di Theodore Melfi

Premio Oscar (Nomination alla Miglior attrice non protagonista a Octavia Spencer)

Lady Bird (2017) di Greta Gerwig

Premio Oscar (Candidatura per la miglior attrice a Saoirse Ronan, miglior attrice non protagonista ad Laurie Metcalf e miglior regista a Greta Gerwig)

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017) di Martin McDonagh

Premio Oscar (Miglior attrice a Frances McDormand e Miglior attore non protagonista a Sam Rockwell)

La forma dell’acqua – The Shape of Water (2017) di Guillermo del Toro

Premio Oscar (Miglior film, regista, scenografia, colonna sonora e Nomination miglior attrice a Sally Hawkins e attrice non protagonista ad Octavia Spencer)

La favorita (2018) di Yorgos Lanthimos

Premio Oscar (Migliore attrice protagonista a Olivia Colman)

A Star Is Born (2018) regia di Bradley Cooper

Premio Oscar (Migliore canzone per “Shallow” e Nomination per la migliore attrice protagonista a Lady Gaga)

Piccole donne (2019) di Greta Gerwig

Premio Oscar (Migliori costumi per Jacqueline Durran e Nomination per la miglior attrice protagonista per Saoirse Ronan e miglior attrice non protagonista per Florence Pugh)

Storia di un matrimonio (2019) di Noah Baumbach

Premio Oscar (Migliore attrice non protagonista a Laura Dern)

Anni 2020

Una donna promettente (2020) di Emerald Fennell

Premio Oscar (Miglior film, regista e attrice a Frances McDormand)

Nomadland (2020) di Chloé Zha

Premio Oscar (Miglior sceneggiatura originale a Emerald Fennell e Nomination per la miglior attrice protagonista a Carey Mulligan)

CODA – I segni del cuore (2021) di Sian Heder

Premio Oscar (Miglior film, attore non protagonista a Troy Kotsur e sceneggiatura non originale a Sian Heder)

Everything Everywhere All at Once (2022) di Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Premio Oscar (Miglior film, regista, attrice a Michelle Yeoh, attore non protagonista a Ke Huy Quan, attrice non protagonista a Jamie Lee Curtis, sceneggiatura originale e montaggio.

Tár (2022) di Todd Field

Premio Oscar (Nomination Miglior attrice protagonista a Cate Blanchett)

Women Talking – Il diritto di scegliere (2022) di Sarah Polley

Premio Oscar (Miglior sceneggiatura non originale a Sarah Polley)